政院通過《教育人員任用條例》修正草案，公立校長、教師若犯性騷擾，無需上報即可解聘或免職
我們想讓你知道的是
教育部人事處長王崇斌在行政院會後記者會中指出，這次修正內容涉及到4個面向，第1個是不適任教育人員解聘或免職的法定事由，第2個是處理程序，第3個是消極任用資格，第4個是任用前的查詢作業。
行政院會通過《教育人員任用條例》修正草案，未來草案在立院通過後，公立各級學校校長、教師等教育人員，若有性侵害、性騷擾、性霸凌，或是犯內亂、外患及貪污罪，學校將不用上報主管機關，可直接予以解聘或免職。未來針對新聘教育人員，也必須先查詢是否有相關紀錄，才能正式聘用。
為了避免不適任的教育人員在學校任職，配合6月底修正公布的教師法，行政院會今（21）日通過教育部提出的《教育人員任用條例》的部分條文修正草案，教育部人事處長王崇斌在行政院會後記者會中指出，這次修正內容涉及到4個面向，第1個是不適任教育人員解聘或免職的法定事由，第2個是處理程序，第3個是消極任用資格，第4個是任用前的查詢作業。
針對不適任教育人員的解聘或免職，在本次的條文修正中增訂，只要各公立各級學校校長、教師、職員、運動教練等教育人員經學校性別平等教育委員會，或其他依法組成的相關委員會調查，有性騷擾或是性霸凌的行為，依照《兒童及少年性剝削防制條例》、《性騷擾防治法》第20條或第25條、《兒童及少年福利與權益保障法》第49條等規定受罰，就會要求相關委員會進行確認，予以解聘或免職。依據情節，會區分是終身不得任用，或是1到4年期間不得任用為教育人員。
草案也規範，除了性侵害、性騷擾等行為外，若教育人員犯內亂、外患罪，或者服公務期間貪污行為有罪判定，無需上報主管機關，就可予以解聘或免職，以加速不適任教育人員的處理程序。
另外，針對新進的教育人員，草案指出，要在任用前先行查詢有無違反規定；已經任用的教育人員則要定期查詢。
本次修正草案經行政院長蘇貞昌裁示，將函送立法院審議。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
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