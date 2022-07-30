【小說】杜斯妥也夫斯基《白癡》選摘：公爵，你完全等於一個瘋僧，上帝喜愛你這樣的人
我們想讓你知道的是
《白癡》追問的是人所能去愛的最大極限，而梅什金公爵純潔、善良、坦率，充滿悲天憫人的胸懷，則體現了杜斯妥也夫斯基自身的理想主義。他個人的生活觀也在這部小說中得到了私密、深刻的表達，使其成為杜斯妥也夫斯基最具自傳色彩的代表之作。
文：杜斯妥也夫斯基（Фёдор Миха́йлович Достое́вский）
（前略）
「請問貴姓？……」滿臉疙瘩的先生忽然對那個拿著包袱的金髮青年發問。
「列夫．尼古拉耶維奇．梅什金公爵。」金髮青年馬上很爽快地回答說。
「梅什金公爵嗎？列夫．尼古拉耶維奇嗎？我不知道。我甚至聽都沒有聽見過，」官員一邊沉思，一邊回答說，「我說的不是姓，這個姓自古以來就有，在卡拉姆辛的歷史裡可以而且應該找到它，我指的是您本人。真的，現在不管在什麼地方都遇不到梅什金公爵族下的人了，簡直是消息茫然。」
「那自然嘍！」公爵立刻回答說，「梅什金公爵一族的人，現在除了我以外，已經完全沒有了。我覺得，我是梅什金家最後的一個男人。至於我父親一輩和祖父一輩的老人，都是鄉下的田主。不過，我的父親是士官學校出身，當過陸軍少尉。我不知道葉潘欽將軍夫人怎麼也算是梅什金公爵的一族，大概她是族裡的最後一個女人了……」
「嘿嘿嘿！自己族裡的最後一個女人！嘿嘿！您說得多麼幽默呀！」官員嘻嘻地笑起來了。
黑髮的人也冷笑了一聲。金髮青年吃了一驚，他奇怪自己怎麼會說出這樣相當下流的俏皮話來。
「您要知道，我是完全無心說出來的。」他終於很驚異地解釋了一句。
「當然當然。」官員很愉快地迎合著說。
「公爵，您在國外跟大學教授學過科學嗎？」黑髮的人突然問。
「是的……學過……」
「我可從來沒有求過學。」
「我也只是學了一星半點罷了，」公爵補充說，幾乎帶著道歉的口氣，「我因為有病，他們認為我不能按部就班地求學。」
「您認識羅戈任家的人嗎？」黑髮的人快嘴問道。
「不，我完全不認識。我在俄國認識的人很少。您姓羅戈任嗎？」
「是的，我姓羅戈任，名叫帕爾芬。」
「帕爾芬嗎？不就是那個羅戈任家的人嗎……」官員特別鄭重地說。
「是的，就是那個，就是那個。」黑髮的人帶著很無禮的急躁樣子，連忙打斷官員的話。不過，他連一次也沒有拿滿臉疙瘩的官員做對手，一開始就只對公爵一個人說話。
「但是……這是怎麼回事呢？」官員驚訝得發呆了，他的眼睛幾乎要瞪了出來。他的整個面孔立刻露出一種崇拜和諂媚，甚至畏懼的神情。「您就是那位世襲榮譽公民謝敏．帕爾芬諾維奇．羅戈任的少爺嗎？他不是在一個月以前去世，留下二百五十萬盧布的遺產嗎？」
「你怎麼知道他留下二百五十萬盧布遺產呢？」黑髮的人打斷他的話，這回連向官員望也不屑於望一眼，「您瞧！（他向公爵使個眼色，指著官員說）他們馬上鑽營上來，這對於他們有什麼好處呢？我的父親的確是死了，我過了一個月才回家奔喪；我是從普斯科夫來的，幾乎連一雙皮鞋都沒有。我的渾蛋兄弟，還有我的母親，既不給我寄錢，也不通知我一聲！簡直像對待狗一樣！我在普斯科夫害了熱病，整整在床上躺了一個月。」
「現在您一下子可以拿到一百多萬盧布啦。這還是最少的估計呢，我的老天爺！」官員擺著雙手。
「請問，這與他有什麼相干！」羅戈任又很惱怒地、惡狠狠地衝他點頭，「哪怕你就頭朝下在我面前走路，我也不給你一個戈比。」
「我一定這樣走，我一定這樣走。」
「你瞧！哪怕你跳一星期的舞，我也絕不給你，絕不給你！」
「您不給就不給吧，我本來就該這樣做；您不給就不給吧，我還是要跳舞。我就是把老婆孩子都扔掉，也要在您的面前跳舞。我應該對您表示敬意，我應該對您表示敬意！」
「去你的吧！」黑髮的人吐了一口唾沫。「五個星期以前我也像您一樣，」他對公爵說，「拿著一個小包袱，離開父親，跑到普斯科夫的嬸嬸那裡；我在那裡害熱病，躺下來了。當我不在的時候，父親去世了。他得了急病，一口氣上不來噎死了。給死者一個永恆的遺念吧！不過，他當時幾乎活活把我打死！您信不信，公爵，這是真的！當時我如果不逃走，一下子他就會把我打死了。」
「您做了什麼事情使他生氣？」公爵問，帶著一種特別好奇的神情仔細打量穿皮大氅的百萬富翁。公爵雖然覺得萬貫家私和承襲遺產確有可以注目的地方，不過，他感到興味而且驚訝的卻還有別的東西。不知為什麼，羅戈任特別樂意跟公爵攀談。不過他所以想對談，多半是由於肉體上的需要，而不是由於精神上的需要；多半是由於心神不寧，而不是由於為人坦率。他由於心裡忐忑不安，心慌意亂，所以總想看看什麼人，講講什麼事。他覺得自己至今還害熱病，至少是在發燒。至於那個官員，他死盯著羅戈任，連大氣都不敢出；他傾聽著，掂量著羅戈任的每一句話，彷彿尋覓金剛鑽似的。
「他的確是生氣了，而且他的惱怒也許有道理，」羅戈任回答說，「但是我的兄弟對我可太壞了。我不能責難母親，因為她是個老太太，讀《殉教傳》（譯注：關於聖徒的宗教傳說集） ，和其他的老太太坐在一起閒聊。我的兄弟仙卡說什麼就是什麼。他當時為什麼不來通知我呢？我明白他的鬼心思！不錯，我當時的確病得昏迷不醒。聽人家說，家裡打電報來了。但是，那電報是打給我嬸嬸的。她在那裡守寡十三年，從早到晚同瘋僧們鬼混。她不是一個正派的修女，比修女糟糕多啦。
她接到電報以後十分害怕，沒有拆開，就把它送到警察局去，那封電報至今還留在那裡。只有郭涅夫，瓦西里．瓦西里奇，很幫我的忙，他把一切情形都寫信告訴我了。有一天夜裡，我的兄弟把我父親的錦緞棺罩上的金瓔珞割下來了，說道：『它們值多少錢啊！』為了這一樁事情，只要我願意的話，就可以把他流放到西伯利亞去，因為這是褻瀆聖物。喂，你這個稻草人！」他向官員說，「在法律上，褻瀆聖物有什麼罪？」
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
也因為質譜快篩法的成本高昂，因此除了農產中心、學術單位或專業檢驗公司外，一般通路平台投資的意願不高。以無毒、友善、安心為核心理念經營的農產電商平台「無毒農」，是全台灣第一個獲得國家藥毒所技術技術轉移的質譜快篩法的農產平台，也是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
日常選購蔬果時，除了確認業者是否符合國家標準，更要選擇科學方式檢驗合格的產品，且在食用之前多加清洗、去皮，以減低農藥的殘留，確保食用安全。
無毒農六大安心保證，是消費者最安心的後盾
無毒農為平台上所有農產商品提供六大安心保證：第一保證全部商品經過質譜儀檢驗農藥殘留合格，365天每天都檢驗，時時刻刻為客戶嚴謹把關食品安全；第二保證檢驗標準堅持比政府雙倍嚴格。全商品保證無農藥或低於國家農藥殘餘安全值一半以下。而全國農藥減半也是2027年全國要達到的永續環境目標；第三保證產地直送最新鮮，這歸功於無毒農致力建立對農友、土地、消費者都友善的正向循環機制，與多位小農建立合作關係，以產地直送方式減少中間的層層剝削，同時讓消費者、農友都受益。
無毒農的第四保證，則是提供最完善放心的退換貨機制，消費者若對收到的商品有疑問，24小時內拍照、聯繫客服，就能無條件退換貨；第五保證是產品投保食品安全險，不只有質譜儀檢驗把關，更透過食品安全險提供消費者更完整的保障。第六保證則是推廣食農教育，與農友們合作一起推廣農業議題，讓更多人了解農產品的生產過程，珍惜農產資源的可貴。
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