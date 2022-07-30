【小說】杜斯妥也夫斯基《白癡》選摘：公爵，你完全等於一個瘋僧，上帝喜愛你這樣的人

文：杜斯妥也夫斯基（Фёдор Миха́йлович Достое́вский）

（前略）

「請問貴姓？……」滿臉疙瘩的先生忽然對那個拿著包袱的金髮青年發問。

「列夫．尼古拉耶維奇．梅什金公爵。」金髮青年馬上很爽快地回答說。

「梅什金公爵嗎？列夫．尼古拉耶維奇嗎？我不知道。我甚至聽都沒有聽見過，」官員一邊沉思，一邊回答說，「我說的不是姓，這個姓自古以來就有，在卡拉姆辛的歷史裡可以而且應該找到它，我指的是您本人。真的，現在不管在什麼地方都遇不到梅什金公爵族下的人了，簡直是消息茫然。」

「那自然嘍！」公爵立刻回答說，「梅什金公爵一族的人，現在除了我以外，已經完全沒有了。我覺得，我是梅什金家最後的一個男人。至於我父親一輩和祖父一輩的老人，都是鄉下的田主。不過，我的父親是士官學校出身，當過陸軍少尉。我不知道葉潘欽將軍夫人怎麼也算是梅什金公爵的一族，大概她是族裡的最後一個女人了……」

「嘿嘿嘿！自己族裡的最後一個女人！嘿嘿！您說得多麼幽默呀！」官員嘻嘻地笑起來了。

黑髮的人也冷笑了一聲。金髮青年吃了一驚，他奇怪自己怎麼會說出這樣相當下流的俏皮話來。

「您要知道，我是完全無心說出來的。」他終於很驚異地解釋了一句。

「當然當然。」官員很愉快地迎合著說。

「公爵，您在國外跟大學教授學過科學嗎？」黑髮的人突然問。

「是的……學過……」

「我可從來沒有求過學。」

「我也只是學了一星半點罷了，」公爵補充說，幾乎帶著道歉的口氣，「我因為有病，他們認為我不能按部就班地求學。」

「您認識羅戈任家的人嗎？」黑髮的人快嘴問道。

「不，我完全不認識。我在俄國認識的人很少。您姓羅戈任嗎？」

「是的，我姓羅戈任，名叫帕爾芬。」

「帕爾芬嗎？不就是那個羅戈任家的人嗎……」官員特別鄭重地說。

「是的，就是那個，就是那個。」黑髮的人帶著很無禮的急躁樣子，連忙打斷官員的話。不過，他連一次也沒有拿滿臉疙瘩的官員做對手，一開始就只對公爵一個人說話。

「但是……這是怎麼回事呢？」官員驚訝得發呆了，他的眼睛幾乎要瞪了出來。他的整個面孔立刻露出一種崇拜和諂媚，甚至畏懼的神情。「您就是那位世襲榮譽公民謝敏．帕爾芬諾維奇．羅戈任的少爺嗎？他不是在一個月以前去世，留下二百五十萬盧布的遺產嗎？」

「你怎麼知道他留下二百五十萬盧布遺產呢？」黑髮的人打斷他的話，這回連向官員望也不屑於望一眼，「您瞧！（他向公爵使個眼色，指著官員說）他們馬上鑽營上來，這對於他們有什麼好處呢？我的父親的確是死了，我過了一個月才回家奔喪；我是從普斯科夫來的，幾乎連一雙皮鞋都沒有。我的渾蛋兄弟，還有我的母親，既不給我寄錢，也不通知我一聲！簡直像對待狗一樣！我在普斯科夫害了熱病，整整在床上躺了一個月。」

「現在您一下子可以拿到一百多萬盧布啦。這還是最少的估計呢，我的老天爺！」官員擺著雙手。

「請問，這與他有什麼相干！」羅戈任又很惱怒地、惡狠狠地衝他點頭，「哪怕你就頭朝下在我面前走路，我也不給你一個戈比。」

「我一定這樣走，我一定這樣走。」

「你瞧！哪怕你跳一星期的舞，我也絕不給你，絕不給你！」

「您不給就不給吧，我本來就該這樣做；您不給就不給吧，我還是要跳舞。我就是把老婆孩子都扔掉，也要在您的面前跳舞。我應該對您表示敬意，我應該對您表示敬意！」

「去你的吧！」黑髮的人吐了一口唾沫。「五個星期以前我也像您一樣，」他對公爵說，「拿著一個小包袱，離開父親，跑到普斯科夫的嬸嬸那裡；我在那裡害熱病，躺下來了。當我不在的時候，父親去世了。他得了急病，一口氣上不來噎死了。給死者一個永恆的遺念吧！不過，他當時幾乎活活把我打死！您信不信，公爵，這是真的！當時我如果不逃走，一下子他就會把我打死了。」

「您做了什麼事情使他生氣？」公爵問，帶著一種特別好奇的神情仔細打量穿皮大氅的百萬富翁。公爵雖然覺得萬貫家私和承襲遺產確有可以注目的地方，不過，他感到興味而且驚訝的卻還有別的東西。不知為什麼，羅戈任特別樂意跟公爵攀談。不過他所以想對談，多半是由於肉體上的需要，而不是由於精神上的需要；多半是由於心神不寧，而不是由於為人坦率。他由於心裡忐忑不安，心慌意亂，所以總想看看什麼人，講講什麼事。他覺得自己至今還害熱病，至少是在發燒。至於那個官員，他死盯著羅戈任，連大氣都不敢出；他傾聽著，掂量著羅戈任的每一句話，彷彿尋覓金剛鑽似的。

「他的確是生氣了，而且他的惱怒也許有道理，」羅戈任回答說，「但是我的兄弟對我可太壞了。我不能責難母親，因為她是個老太太，讀《殉教傳》（譯注：關於聖徒的宗教傳說集） ，和其他的老太太坐在一起閒聊。我的兄弟仙卡說什麼就是什麼。他當時為什麼不來通知我呢？我明白他的鬼心思！不錯，我當時的確病得昏迷不醒。聽人家說，家裡打電報來了。但是，那電報是打給我嬸嬸的。她在那裡守寡十三年，從早到晚同瘋僧們鬼混。她不是一個正派的修女，比修女糟糕多啦。

她接到電報以後十分害怕，沒有拆開，就把它送到警察局去，那封電報至今還留在那裡。只有郭涅夫，瓦西里．瓦西里奇，很幫我的忙，他把一切情形都寫信告訴我了。有一天夜裡，我的兄弟把我父親的錦緞棺罩上的金瓔珞割下來了，說道：『它們值多少錢啊！』為了這一樁事情，只要我願意的話，就可以把他流放到西伯利亞去，因為這是褻瀆聖物。喂，你這個稻草人！」他向官員說，「在法律上，褻瀆聖物有什麼罪？」