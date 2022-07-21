2022/07/21,
印太

疫情後首次：印尼總統佐科威下週訪問北京，與習近平、李克強會面

疫情後首次：印尼總統佐科威下週訪問北京，與習近平、李克強會面
Photo Credit：Presiden Joko Widodo

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印尼外長蕾特諾21日透露，佐科威將在在7月25日、26日訪問中國，並與中國領導人習近平、李克強會面，接著27日到東京、28日到首爾進行訪問。

中國外交部發言人華春瑩7月21日宣布，印尼總統佐科威應中國國家主席習近平邀請，將於7月25日至26日訪問中國。

路透社》報導，除冬季奧運會外，中國自2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎） 爆發後實施嚴格的邊境措施以來，北京沒有單獨接待過任何外國領導人。中國外交部發言人汪文斌指出，佐科威抵北京後會與中國領導人面對面交流。

香港01》報導，中國外交部發言人汪文斌21日在例行記者會上表示，佐科威是北京冬奧會後首位訪華的外國元首，而中國也是佐科威在疫情後首次東亞之行的首站，體現了中印尼兩國對雙方關係的高度重視。

汪文斌表示，佐科威訪華期間，除與習近平舉行會談外，中國總理李克強也將會見佐科威，重點就雙邊關係及重大地區和國際問題深入交換意見。汪文斌還說，中方期待通過佐科威的到訪，能進一步加強雙方戰略互信和務實合作，打造新時期發展中大國互利共贏的典範、共同發展的樣板、南南合作的先鋒。

報導指出，印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）21日透露，佐科威在26日訪問中國結束後，將接續訪問日本和韓國，27日到東京，28日到首爾。

根據中國外交部資訊，今年3月16日，佐科威才和習近平進行通話，當時習近平表示中國要和印尼繼續加強抗疫合作，以及確保中國投資建設的雅萬高鐵如期建成通車、實施好「區域綜合經濟走廊」、「兩國雙園」等「一帶一路」的項目。而佐科威則向習近平祝賀中國全國兩會順利閉幕，以及祝賀北京冬奧會、冬殘奧會取得成功。

印尼是東南亞人口最多的國家，是東協成員國中的大國，近年在國際外交舞台的能見度漸增。印尼是現任G20集團輪值主席國，將於今年11月15日至16日在峇厘島主辦G20領導人峰會。接著在2023年，印尼將從柬埔寨手中接棒，擔任東協輪值主席國。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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2022/07/20,
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每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈

每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈

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為了地球資源的永續利用，永續消費理念早已是全球主流。要改變世界其實一點都不難，只要透過你每一次的消費選擇，或是申辦一張聯邦綠卡，就能為你想要的世界投票，並且獲得綠色消費10％超高回饋。怎麼選，都環保。

Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .（你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。）——Anna Lappé（生態環保倡議者安娜．拉佩）

從早晨的第一杯咖啡、中午的便當餐盒、下午茶的美味蛋糕，甚至是旅途中不可或缺的電動汽、機車，到入住舒適旅店、網購美妝產品，每一次的消費行動都構築了我們的日常生活。你能想像嗎？如今，這一次次的消費選擇竟都能讓你參與世界改變。

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你每一次的消費，都是對你想要的世界投票

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就連一般信用卡不回饋的水、電、瓦斯、電信等公用付費，只要經由綁定聯邦綠卡自動代扣繳，也可獲0.5％無上限回饋；為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，綠卡使用一卡通票證功能，不限通路自動加值，可獲每次回饋五元。

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「永續消費理念」是1992年聯合國《21世紀議程》，首度提出的概念與行動方針。近期聯合國更推出「懶人救世界指南」（The Lazy Person's Guide to Saving the World），旨在告訴大家，支持永續生活圈並非只有國際組織才能做得到，即使是躺在沙發上的懶人也可以是其中一員。

我們可以在日常生活中選用一些超級簡單的方法，其中，有五件小事，我們現在就可以做：

  • 減塑生活：購買最小包裝的商品。
  • 挑選真心喜歡的物品：計畫購物清單，減少不必要的購物浪費。
  • 在地購物：支持具環保概念的品牌以及在地企業，促進環保又能提升就業率。
  • 搭乘電動車或利用共享交通：尤其是一群人出遊時，避免大量汽車旅行。
  • 申辦一張聯邦綠卡：這件事雖然沒有在指南上，但可以促使你更想完成上述四件事。因為綠卡有綠色消費指定回饋，且每一筆消費都會提撥回饋環境公益團體。
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Photo Credit：聯邦銀行

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