疫情後首次：印尼總統佐科威下週訪問北京，與習近平、李克強會面

中國外交部發言人華春瑩7月21日宣布，印尼總統佐科威應中國國家主席習近平邀請，將於7月25日至26日訪問中國。

《路透社》報導，除冬季奧運會外，中國自2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎） 爆發後實施嚴格的邊境措施以來，北京沒有單獨接待過任何外國領導人。中國外交部發言人汪文斌指出，佐科威抵北京後會與中國領導人面對面交流。

《香港01》報導，中國外交部發言人汪文斌21日在例行記者會上表示，佐科威是北京冬奧會後首位訪華的外國元首，而中國也是佐科威在疫情後首次東亞之行的首站，體現了中印尼兩國對雙方關係的高度重視。

汪文斌表示，佐科威訪華期間，除與習近平舉行會談外，中國總理李克強也將會見佐科威，重點就雙邊關係及重大地區和國際問題深入交換意見。汪文斌還說，中方期待通過佐科威的到訪，能進一步加強雙方戰略互信和務實合作，打造新時期發展中大國互利共贏的典範、共同發展的樣板、南南合作的先鋒。

報導指出，印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）21日透露，佐科威在26日訪問中國結束後，將接續訪問日本和韓國，27日到東京，28日到首爾。

根據中國外交部資訊，今年3月16日，佐科威才和習近平進行通話，當時習近平表示中國要和印尼繼續加強抗疫合作，以及確保中國投資建設的雅萬高鐵如期建成通車、實施好「區域綜合經濟走廊」、「兩國雙園」等「一帶一路」的項目。而佐科威則向習近平祝賀中國全國兩會順利閉幕，以及祝賀北京冬奧會、冬殘奧會取得成功。

印尼是東南亞人口最多的國家，是東協成員國中的大國，近年在國際外交舞台的能見度漸增。印尼是現任G20集團輪值主席國，將於今年11月15日至16日在峇厘島主辦G20領導人峰會。接著在2023年，印尼將從柬埔寨手中接棒，擔任東協輪值主席國。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範