淺談海德格《存在與時間》：論人在於世的生活意義（上）

不知大家有沒有想過這個問題：人生在世，我們每天讀書上班，好像庸庸碌碌、跟從社會要求去過一輩子。在你逼巴士的時候、被老板壓榨的時候、每日為生計疫於奔命的時候，你有沒有想過到底人存在的意義是什麼？難道我就要這樣過活直到死亡的一刻？到底我們，應從何理解生命對我們的意義?

海德格是十九世紀著名德國哲學家，他在哲學中的現象學、存在主義、解構主義、詮釋學、後現代主義、政治理論、心理學及神學都有著舉足輕重的影響。其所著的《存在與時間》是他最重要的著作，它奠定了存在主義的基本意涵；它談的不僅是哲學，也是一種生活方式、一種看待「生」和「死」的方式。那到底海德格的《存在與時間》是在談什麼？它的論述對當世的我們又有著什麼意義與影響？

（利申：本人只是業餘哲學愛好者、未經系統哲學訓練、不排除在演譯過程中有偏差；本文只志在以非常白話易懂方式解釋當中精要內容，絕無可能講述全部。本人亦未有看過《存在與時間》原書，只基於二手資料進行分析與整理；如任何人希望獲得相關學術資料，敬請自行搜尋相關一手資料為荷。）

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一、回應時代的重要問題：屬於海德格的「存在」

海德格為什麼要討論這個議題？

在開始談《存在與時間》之前，我們要先了解一個問題：海德格為什麼要討論這個議題？他是在回應當時什麼的哲學問題？

海德格之所以談存在，其實是基於他希望指出西方哲學發展史上的「討論缺失」——他認為歐陸的西方哲學對有關「存在論」的討論，是走錯方向了。歐陸的西方哲學，一直是以「二元論」作為主軸。不論懷疑主義也好、經驗主義也好，他們問的問題都是一致的——就是「我」（這個主體）如何「經驗」這個世界（客體） [1] ？

但海德格指出這種全知的「上帝視角」，是把那「提問存在的存在者」遮蔽掉了——這，就是一個重要的問題所在。為何大家都聚焦在「我」與「世界」，但從沒有想過那個「能夠論『存在』的『特殊存在者』」，即是這個「我」的存在的問題？於是他嘗試由此開始思考，並進行了重要的重新定義[2]：

「此在」（德文：Dasein）＝人、「存在」（德文：Sein）＝世界

使用新的術語：為何要使用新的術語？