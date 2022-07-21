純淨只是基本、好喝才是關鍵！Coway 品水新食尚

飲食文化的改變，近年來在歐美愈發盛行「餐水文化」，透過品水的細緻風味與口感差異，與餐點激盪出幽微的曼妙滋味。餐與水的搭配，和諧性如酸甜共榮、對比性如鹹甜激盪，依照餐點特色搭配，養出細膩優雅的味蕾。看似透明的水，會因為濾淨的過程而有不同的味道與口感。Coway深入研究飲水的風味，並透過原廠實驗室內18位品水師，仔細刻劃旗下各淨水器、飲水機不同口感，期待帶給消費者全新品水新體驗。

Photo Credit：Coway

以水代酒，讓日常飲食生活中，用一杯好水為餐點加分，是coway飲水機的專長。在7/21.22更盛大舉行品水體驗會，邀請台灣第一位國際級品水師吳侑諭(Yvonne)帶領大家，細細體驗水的錮中奧妙。Yvonne提到，水的味道與口感，可以讓食材的風味相得益彰，更能帶出食材的本身風味。

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在仔細品嘗Coway全系列商品後，Yvonne指出Coway濾淨智控冰溫瞬熱飲水機CHP-242N，屬於很細緻輕盈的水、味道甘潤，最獨特的是，甘潤的尾韻會在口腔停留的特別久。冰溫瞬熱功能，讓泡茶、咖啡的需求更能方便取用。尤其是即將到來的炎炎夏日，4度c冰水直出即飲，新鮮沁涼的感，避免冰箱中異味影響品水體驗。而最為台灣民眾所接受的櫥下式淨水器P-150N則是輕盈甘口，口感均勻，可以百搭生活中的所有飲水需求。配備有5道濾芯的獨家Nano-trap過濾，可去除水中99.99%細菌與病毒，是除了純淨，更能好喝的關鍵因素。除了Coway品水會可以體驗純淨好喝的水外，hengstyle百貨專櫃、全國電子與燦坤指定門市，更能隨時免費取用Coway純淨好水，另外9/30前，Coway官方商城更能申請30天Coway淨水器免費試用。喝過!就知道哪裡不一樣！