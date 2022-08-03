《問就對了》：就性別來看，男女尋求援助的意願有什麼不同？
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一本探索為何無法開口求助的書，不只給孤立無援的人，更可用於自助與助人，解開各種文化迷思與各行各業中，那條難以鬆脫的韁繩！作者因受生活事件啟發，決定著述探討不敢開口的原因，與走出困境的解方。他不只分析各種個人發展困境，也擴及組織發展難題。
文：安迪・洛帕塔（Andy Lopata）
第五部—我們之間有何不同？
20. 就性別來看，男女尋求援助的意願有什麼不同？
雖然最近幾年，注重外表的「都會型男」越來越多，也越來越多男性樂於表達自己的感受，但在訪談的過程中，我發現許多人都認為，在分享難處這一塊，女性還是比較在行。
喬・斯溫森告訴我，「女性從小就被鼓勵多說出自己的感受，許多研究證據也指出，在表達感受和情緒這方面，女孩的字彙量比較豐富。」
「對男性來說，要做到這一點就比較困難。這個情況會導致他們比較容易把事情悶在心裡，不提出來討論。男性可能會覺得自己孤軍奮戰，有的時候，甚至會造成非常嚴重的心理問題。」
「我們需要意識到這個社會對性別角色設下的框架，確保男性在遇到困難時，也能獲得支持，而且不會被大家覺得這樣開口求援的舉動很不man。」
盧克・安布樂（Luke Ambler）就致力提供這類協助。盧克原本是一位成功的職業橄欖球選手，但在他的姐夫結束了自己的生命後，他便辭去了這份工作，那一年他23歲。卸下職業選手的身分後，他創立了一個組織，讓年輕男性有個抒發情緒的管道。過去盧克是超級聯賽的橄欖球員，也即將代表愛爾蘭隊出戰世界盃，但他姊夫的死，給了他重重一擊，讓他覺得自己必須立刻做出一些改變。
於是，盧克用他姊夫的名字，創立了名為「安迪男子社團」（ANDY'S MANCLUB）的支持性網絡。這個網絡的成長相當快速，目前已有數百名男性定期參加這個組織舉辦的分享會。
每個加入安迪男子社團的男性背後，都有一段不為人知的故事，但他們是出於什麼原因加入這個大家庭不是重點，重點是，安迪男子社團給了他們一個能自在分享的地方。
盧克告訴我，「來這裡的人形形色色，有憂鬱症的，有躁鬱症的，有與伴侶分手的，也有想要出櫃的。還有些人是有債務、賭博、酒精、藥物和家暴之類的問題，大家都有自己的一番苦痛。但只要他們來到這裡，我們都會對他們說，讓我們相互扶持，這場風暴終會過去。」
盧克表示，雖然就他的經驗來看，大眾對性別的刻板印象，確實會讓初次參加分享會的男性比較開不了口說出自己的難處，但隨著他們參加分享會的次數增加，在耳濡目染之下，他們也會漸漸敞開心扉。
「一般來說，第一次參加分享會的男性都會有些畏首畏尾，而且他們的目光大多都只會盯著地板看，不敢與人有眼神上的交流。但參加幾次之後，他們就會感受到這是一個令人安心的地方，你會發現他們開始直視其他人的目光，坐在椅子上的時候也不再畏畏縮縮；他們會抬頭挺胸、打開心扉，與其他人分享自己的故事。」
「從他們參加分享會，開始傾聽其他人故事的那一刻起，就會慢慢意識到，自己並不孤單。當你走進這個容納了四、五十名男性的空間，坐在一個跟你有類似處境的人身邊，你就會明白『啊，原來我並不奇怪，也不軟弱。我不需要為自己的狀態感到羞愧，也不是其他人的負擔。』」
「然後他們就會逐漸學會開口，我認為這是一個很大的轉捩點。」
文化對性別的框架
印度企業家瑟里卡・巴塔恰里亞（Sarika Bhattacharyya）認為，印度社會賦予性別的角色框架，深深影響著印度男女的分享意願。「絕大多數的印度人都生活在務農為主的小城鎮裡，這當中有很多人完全不識字，也從來沒受過教育。雖然印度還是有少數幾個地方教育比較興盛，但就算是在這些地方，大家還是會有『女子無才便是德』的觀念。」
「在這樣的觀念下，脆弱反倒成了為女性加分的特質。對印度的男性來說，如果我是一個脆弱又無知的女性，就會是他們心目中最佳的結婚生子人選；但如果我是一個在職場上獨立、自主，展現出巾幗不讓鬚眉氣魄的女性，他們就不會想把我娶回家。」
除了文化賦予性別的角色框架，有時候，大眾對男性和女性特質的刻板印象也會強烈左右兩性的分享意願。「男兒有淚不輕彈」就是一個最典型的例子，大眾會覺得，男生就是應該掌控大局、冷靜可靠，表現出硬漢的樣子。
羅比・塞繆爾斯（Robbie Samuels）就發現，自己的人格特質常會因為這些性別刻板印象被大做文章；過去他在大家眼中是一個「陽剛味十足」的女同志，但變性後，大家又覺得他是個比較陰柔的男性。
「我想，不論是誰，都不會在我身上看到半點硬漢的影子。我從來不想當條硬漢。大概因為我是後來才變成男兒身的，所以相較於一出生就是男兒身的男性，我比較能夠自在的表達內心的感受。如果有所謂最man的狀態，我並不打算讓自己變成那樣。」
「在決定變性之前，我其實很抗拒這個想法，因為這等於我認同了大眾對男性的刻板印象，所以我想，現在我是透過表達自己的脆弱、分享自己的感受，或是退一步看事情，來撫平這方面的矛盾。」
職業婦女在職場上的處境
然而來到職場，女性的脆弱似乎就無法成為替她們加分的特質，至少對一個想要在職場上有所成就、令人印象深刻的女性來說，她們多半不會想要強調自己的這一面。我注意到，媒體在報導女性企業家時，常常會比較強調她們的男性化特質，而非女性化特質。
職業婦女網站WearetheCity.com的創辦人凡妮莎・斐爾立（Vanessa Vallely）告訴我，「假如你身處在以男性居多的產業或部門，那麼你或許就會表現的比較有男子氣概，因為你可能會覺得，要這樣才能在這樣的環境下生存。」
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。