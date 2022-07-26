國民黨立委砸破立法院國父遺像，完整修復需花115萬費時1年，綠營建議撤除並藉機修法「除魅」

立法院會日前三讀通過《會計法》修正草案，議場內的國父遺像遭國民黨立委丟擲水杯損毀，立法院秘書長林志嘉25日表示，立法院已經整理出4個方案，如要完整修復整幅畫作，最高需花費新台幣115萬元且耗時1年。

除了全幅進行，立法院彙整出其他3個處理方案，例如以縫補方式緊急處理破洞，處理時程1週、費用約5000元；改掛複製畫費用約10萬元、製作時程為2個月，另外也有油畫家致電立法院，表明願意無償修復。立法院秘書長林志嘉則表示，留待院長游錫堃歐洲訪問行程回台之後，再召集黨團協商討論。

民進黨團：不用修了就把國父收起來

昨天民進黨立委林靜儀對此就表示，「我建議不要修了。就直接收起來吧。」林靜儀提到，在走訪許多民主國家的國會後，許多國家的國會也沒有掛人像，最高民主殿堂可以思考更具意義的圖像來呈現。林靜儀提到，經過60年後，去除政治偶像圖騰也是一種民主轉型，林靜儀認為：「就算是中國國民黨黨團對民主的貢獻吧。」

林靜儀也貼出匈牙利與波蘭國會議場照，兩國均未在議場內放置人像，前北畜總經理姚量議留言：「根本不應該放孫文遺像。國會主體是人民與孫文何干。」林靜儀則回應：「是。我就是這個意思。」

立委范雲也表示，國父遺像出現在民主國會，並要求上台前先向其鞠躬，其實是一種威權的象徵，綜觀全球的民主國家，幾乎沒有需要懸掛「國父遺像」的規定；尤其在民選的議會殿堂懸掛，更是不合時宜。民意代表應該是替人民做事，而非替威權象徵服務。「既然都已經砸破了，我認為乾脆直接撤除」。

范雲也表示，她已提出「宣誓儀式民主化」的三個法案：《總統副總統宣誓條例》第五條，總統副總統宣誓就職時，不再向國父遺像宣誓。《宣誓條例》第五條，高階公職人員宣誓就職時，不再向國父遺像宣誓。《中華民國國徽國旗法》第六條，各機關部隊學校禮堂會場，國旗下不再懸掛國父遺像。

立委蔡易餘日前則曾經透過辦公室行文立法院，建請拍賣毀損的國父遺像。說明中寫道，立法院可透過如蘇富比等國際知名拍賣會拍賣，以增國庫收益。

蔡易餘也在臉書說，國民黨把國父遺像油畫砸出一個洞，「我想是一個歷史的偶然，但這也顯示國民黨連自己的神主牌都不要了，但我也不認為國民黨需要賠償」。把這幅油畫拿到蘇富比拍賣，見證國民黨放棄他的神主牌，解決歷史共業。

台灣基進：藉此修法除魅或國民黨全額賠償

台灣基進則說，這是立法院完成一項轉型正義的契機，看是要藉此機會修法讓立院「除魅」，或是國民黨要負起完全修復責任，賠償了事。

台灣基進秘書長王興煥表示，根據《宣誓條例》、《總統副總統宣誓條例》、《中華民國國徽國旗法》等法令，不僅公部門應懸掛國旗與孫文遺像，同時於官員與民意代表宣誓就任亦有規定。台灣作為一個民主政體，必須去除「外來政權」的認同與威權崇拜。不只不應以中華民國國旗作為國家象徵，同時作為國民黨符碼的孫文遺像，也不該普遍存在於政府機關。

然而，王興煥也認為，由於更改國旗需要修憲，現階段仍不易執行，但至少退而求其次，立法院等政府機關應去除威權認同，孫文肖像不該繼續存在，甚至任何政治人物肖像亦然，官員民代只需要對國家象徵進行宣誓即可。這是民主國家轉型正義必然之工程，修法刻不容緩。

在國父遺像遭損毀後，國民黨團總召曾銘宗曾代表國民黨團表達遺憾與致歉，並強調「該賠就賠」，相信孫中山一定會體諒；曾銘宗也說，大家都非常尊重孫中山創建中華民國，國民黨團如今奮鬥的目標，也是國父過去奮鬥的目標，也就是自由與民主，而民進黨則是想下架國父。

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核稿編輯：翁世航