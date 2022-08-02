《理解階級：二十一世紀階級論》導讀：剝削與階級，Erik Olin Wright與新馬克思主義典範的核心概念

文：林宗弘（中央研究院社會學研究所研究員）

【導讀】剝削與階級：Erik Olin Wright與新馬克思主義典範的核心概念

剝削與階級，作為馬克思與受其重大影響之社會學的基本概念，看似清晰實則模糊。受到時代的限制，馬克思本人浩繁的著作中，並沒有清晰定義或測量過剝削與階級，這個任務直到美國社會學者Erik Olin Wright才有明確的進展，因此，本書作者Wright可說是新馬克思主義量化典範的奠基者。

Wright是全球最著名的新馬克思主義社會學家之一，2012年曾經獲選為美國社會學會理事長。美國社會學會理事長為所有會員上網投票普選出來的，筆者也每年參與投票。通常，學術成就備受肯定的公共知識份子，才能獲得多數會員青睞。Wright是近年來美國社會學界最活躍的公共知識份子之一，學術貢獻有目共睹，獲選實至名歸。不幸的是，他在2018年驚傳罹患血癌，2019年1月23日在安寧照護與家人陪伴中過世，引起全球社會學界追悼。

在1994年編輯的《審問不平等》（Interrogating Inequality）一書中，Wright以「墜入馬克思主義、成為一個馬克思主義者」為題寫了一篇前言，在英文脈絡裡，「墜入」（fall-in）一詞通常用於感情或婚姻，Wright用這個詞形容他參與學生運動、走入學術界、堅持馬克思主義立場的心路歷程，他與新馬克思主義質化研究的重要學者Michael Burawoy相知相惜的友誼，更是學界少見的一段佳話（Burawoy 2005[1979]；林宗弘2005）。

認識真實的學術巨人Wright

Wright曾經在1990年代主持三大跨國社會學研究計畫之一的階級比較計畫，將台灣納入分析比較的個案之一，與當時任職於中央研究院歐美研究所的許嘉猷（1994）、後來參與建立社會學研究所的蕭新煌（1994）、吳乃德（1994）等知名學者合作進行社會調查，並出版相關著作。

這是他第一次訪台。據他後來說三天兩夜的旅程裡只到過中研院與台大等校，此間僅與幾位曾經教學過的台灣學生，如蔡淑玲、黃樹仁、黃敏雄與黃崇憲等保持聯繫。從這些優秀學者口中，我們知道Wright是一個愛家、照顧學生，積極參與左派運動，在學術立場上十分堅持、正直的學術人，更難得的是，2014年訪台經歷太陽花運動，讓他對台灣的公民社會建立深刻的情感認同。

我在2006年美國社會學會的年會當中，經由台大藍佩嘉教授、與當年度美國社會學會會長Michael Burawoy的介紹，在蒙特婁路邊一個咖啡桌認識了Wright，當時桌邊椅子不夠坐。Erik站起來跟我握手的時候，Michael故意去搶他的座椅，說我要你的階級位置，Erik說你才是會長，你這個支配階級幹嘛搶我位子，然後兩個人看起來很幼稚地拉扯椅子好一陣，等我們把椅子湊齊了，才坐下喝咖啡，感情之好令人印象深刻。

後來，當我參與美國社會學會或國際社會學會時，總要去聽Wright真實烏托邦計劃的進展，我們也在北京清華大學沈原教授主持的演講中碰面，作為在中國與台灣發展新馬克思主義階級分析的追隨者，或許讓他留下了一點印象。

2012年八月美國社會學會的理事長演講之後，我請Wright再次訪問台灣，他說願意，但時程必須排在一年半以後，結果決定在2014年3月26日訪台一週。然而當年3月17日午夜，學生與社運人士占領了立法院議場，開啟為期24天的太陽花學運。

協助接待的台灣社會學會多位學者包括我皆參與部分活動，我們遂把其中一場占領威斯康辛州議會經驗的演講，改到學運決策小組的密會場所之一的台灣勞工陣線辦公室舉行，並且陪同Wright進入議場與學生對話。他意外地接受台灣近年來最大規模社會運動的洗禮，群學版《真實烏托邦》序言詳細記錄了這段驚奇之旅，此後他便成為少數愛台灣的左派大師。

在2014年7月於日本橫濱舉辦的國際社會學會世界大會中，Wright受Burawoy之邀談真實烏托邦，卻花了相當多時間講他對太陽花運動的觀察，令在場的台灣社會學者感動莫名。當時Burawoy私下笑稱他是「太陽花男孩」（Sunflower boy），相對於多年來，美國左派對中國共產黨或毛主義的幻想，或許Wright是旁觀者清，比我們更能體會太陽花運動的重要性。

2014年8月，我們在舊金山的美國社會學會相見，他仍然關注台灣學運與政治的後續發展，我與何明修教授則提到太陽花運動對香港民主運動的激勵，以及可能的兩岸政治效應。當時，我們對社運局勢已經相當樂觀，沒想到一個月後便爆發了雨傘革命，2016年台灣總統大選國民黨的重挫，以及2018年九合一選舉合併公投的保守反挫，更超乎預期。在選後情緒低迷的時刻，我聽聞Wright病情迅速惡化，透過網路給他留言打氣，不料一週後便聞噩耗。

捍衛剝削概念、重建階級分析

Wright畢業於加州大學柏克萊分校，長期任職於全美頂尖的威斯康辛大學麥迪遜分校社會學系，他曾經是1960年代美國學生運動的活躍份子，早年研究集中在階級分析，是結合博弈理論與馬克思主義的「分析馬克思主義」學派代表人物之一。

除了在美國主要社會學期刊發表許多有關美國階級結構轉型的知名論文（例如Wright and Perrone 1977; Wright and Singelmann 1982; Wright and Martin 1987; Wright and Cho 1992），其主要著作《階級》（Classes, 1985）與《階級很重要》（Class Counts, 1997）這兩本書，重構了階級剝削的理論分析，以及新中產階級的實證研究，在社會階層化領域樹立新馬克思主義的鮮明旗幟。