《理解階級：二十一世紀階級論》：皮凱提《二十一世紀資本論》講不清楚的「階級」

文：Erik Olin Wright

第七章 Thomas Piketty的《二十一世紀資本論》講不清楚的階級

模稜兩可的階級分析

乍看之下，《二十一世紀資本論》講的都是階級，畢竟書名蓄意借用馬克思的《資本論》，書中又多處談及「資本」和「勞動」，這種表達方式密切連結著階級關係的觀念，而階級關係把資本家和工人綁在一塊兒。更甚者，本書第一章第一頁，Piketty就拿礦工與業主間階級鬥爭開場，講述二〇一二年八月，在南非馬瑞卡那（Marikana）鉑金礦發生的故事，有三十四名礦工被警察殺害。由這場衝突，他表明貫串本書的提問：

儘管已成老生常談，這起事件再次提醒我們分配衝突的核心，向來在於產出的哪一份應該歸為工資、哪一份該歸為利潤——換句話說，勞方和資方該怎麼分生產所得？

翻過幾頁，他以下面這段話總結對這些事件的討論：

除勞動力以外一無所有的人，通常生活境況也簡陋（更別說十九世紀小農或馬瑞卡那的礦工那樣凋敝的境況），難以接受資本所有者——其中有些人的財富，少不了繼承來的一份——竟能佔有那麼多他們勞動生產出的財富。（頁四十九）

這是扎實的階級分析：處於對立關係的階級，資方與勞方，瓜分生產過程產生的所得，而歸於資方的那份不啻是佔有勞方生產的財富而來的。[這樣的階級分析]從[社會]關係理解階級，其中包括支配和剝削等系統性地連結著生產的關係。

像這樣從關係理解階級的情形，第一章開頭之後就沒下文了。 難得用了「階級」，Piketty只是把這個術語當成討論所得或財富分配區塊便利方式——頂層、上層、中間和底層。資本所有者獲得「資本報酬」，Piketty可沒有寫他們剝削工人的勞動。所得分配反映國民所得這塊大餅切成幾「份」，沒有真的從一個階級輸送到另一個階級。

Piketty的經驗研究，以及針對所得與財富不平等的長期軌跡所作的理論論證，雖然沒有效法以關係為本的階級分析，仍舊很有價值。可是，由於他沒有針對產出和佔有所得的社會過程進行可靠的階級分析，未能闡明一些關鍵的社會機制，但這些機制仍起著作用。

我將以兩則例子闡述這個論點，一則例子來自對所得不平等的分析，另一則源於對資本報酬的分析。

所得不平等

Piketty有一項重要的主張是，一九八〇年代早期以降，美國的所得不平等竄升，「大半是工資不平等達空前新高，尤其工資階序峰層冒出極高酬庸，大型廠商的高階經理人領得又更優渥」（頁二九八）。這個結論有一部分取決於「工資」和「資本所得」確切來說是什麼。

Piketty沿用經濟學者使用的慣常分類，把高階經理人的薪酬全部當成「勞務所得」，全然無視薪資是以什麼形式配發——是死薪水、獎金，抑或認股權——也無視決定薪資水平的確切機制。若根據稅法或是坊間經濟學的理論（後者只把CEO當成薪給優渥的員工），以上述方式歸類這些薪酬元素明顯是正確的作法，然而一想到CEO（和其他高階經理人）的位置也鑲嵌在階級關係裡，上述處理CEO薪資的方式就不見得說得過去了。

前文已經提過，Piketty主張「總的來說，這些高階經理人有權力設定自己的酬庸，有些狀況可以漫天喊價，往往跟他們個體的生產力毫無明確關聯。」這段描述對於高階主管更是入木三分：

到了極高層，薪資是由主管群自己或企業的薪酬委員會設定，後者的成員領的薪資通常跟前者不相上下…指控資深主管「手腳不乾淨」怕是太過分，不過這個隱喻估計比亞當．斯密所謂市場「看不見的手」更貼切。（pp.331-2）

倘若從關係理解階級，上述對CEO和其他高階主管薪資的診斷，究竟有什麼意涵？階級關係歸根結底是權力關係。在資本主義的階級關係中，資本家「擁有」生產工具，工人「販售」他們的勞動力換取工資——這套說法就是在描述一套把資本家和工人的活動綁在一塊兒的權力關係。在這些關係當中，資本家的權力是以一定的工資招聘員工的權力，指示員工必須做什麼工作的權力，還有將利潤——廠商產出的剩餘——投入各種用途的權力。還可以把其他權力補進這份清單，但光是這樣應該已經很清楚，亦即我們稱為資本／勞動的關係其實是十分複雜的權力關係，有多重向度糾結其中。

現代企業裡，高階主管把持諸多資本力（powers-of-capital），說他們是企業內單純的「勞工」，只是薪水比別人優渥一大截，這實在說不過去。他們佔據[的位置]，我向來稱為階級關係中的矛盾區位，意思是就關係而言，他們有一部分（不是全部）資本家的權力。

這直接牽連我們該怎麼思考CEO的超高薪：高階經理人和主管的薪資中，有好一部分不該被當成尋常意義的工資，反之我們應該想成主管自己將公司的利潤，配置在經理人的個人戶頭。他們運用廠商在階級關係中從資本家那裡得來的權力，把企業利潤的一部分撥進他們個人的戶頭。果真如此，他們的薪資當中有可觀的一部分應該被當成一種資本報酬，只是形式不同於持有股票得來的配息。

如何將高階經理人的薪資切割成功能形同資本報酬的一部，以及功能形同工資的一部，自然是讓人傷透腦筋。這十分類似把一般自雇者的所得切分成工資部分和資本部分，Piketty不諱言後者之難，畢竟自雇者的經濟活動性質就把資本和勞動混在一起了。具備Piketty描述的那種權力的經理人，他們的薪資也有一模一樣的問題，只要著眼於關係、對資本主義企業作階級分析，就會了然於心。Piketty對近數十年所得不均的總體分析，其意涵在於他觀察到的這股增長更多應該要歸諸總所得的資本那一份，按舊慣從國民所得帳計算則會低估。

假使人們接受這項主張，那就要重新商榷Piketty一項關鍵的結論：「不平等擴大的幅度讓人瞠目，大抵反映出勞務所得被拉抬到前所未見的高峰，大企業的高階經理人跟其他人有天壤之別」（頁二十四）。不平等的擴大誠然是高階經理人爭領鉅額所得反映出來的現象，後者當然也造成「大企業的高階經理人跟其他人有天壤之別」，可是這波增幅不該全歸在來自勞務的所得不平等擴大。有好大一部分「勞務所得」形同源於資本的所得，只是自成一種形式而已。

資本報酬