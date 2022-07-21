半導體設備龍頭艾司摩爾供應鏈缺件，全年營收成長率腰斬、出貨延遞至明年，但需求依然強勁
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全球半導體設備龍頭荷蘭業者艾司摩爾（ASML）20日公布財報，大砍全年營收年增率由20%腰斬至10%，並且2度下修毛利率預估，引起半導體業界一片譁然。執行長彼得溫尼克（Peter Wennink）表示，雖潛在的經濟下滑令人擔憂，不過他相信晶片的代工業者仍需要艾司摩爾的設備。
全球半導體設備龍頭荷蘭業者艾司摩爾（ASML）20日公布財報，季淨利大增35%，但卻對外坦承供應鏈問題，大砍全年營收年增率由20%腰斬至10%，並且2度下修毛利率預估，引起半導體業界一片譁然。
本次營業額成長35%
艾司摩爾公布第2季財報，營業額相較去年同期成長35%，至54億歐元（新台幣1646.4億元）；當季利潤增長36%，達到14億歐元（新台幣426億元）。該公司預測第3季財報，季營收落在約51至54億歐元，毛利率則在49%至50%之間。
該公司成立於1984年為荷蘭知名半導體設備業者，同時在歐洲和美國上市，員工達到2.4萬人、據點遍佈16個國家。其願景是將半導體技術推展至全世界每一個角落，幫助客戶提升晶片價值、降低成本。
這兩年受到後疫情時代報復性消費刺激，數位電子產品大暢銷，晶片需求劇增，使得半導體產業呈現百花齊放的態勢，而艾司摩爾受益於各國群起蓋晶片廠效應，業績也跟著水漲船高。
今年初通貨膨脹惡化，經濟陰霾持續未散，部分半導體業景氣發生反轉。艾司摩爾對此強調，消費性市場部分客戶需求有放緩跡象，但是也提及電動車高速運算（HPC）和綠色能源轉型等全球大趨勢下帶動的強勁需求。
受通膨、戰爭影響，下季財測「腰斬」
艾司摩爾執行長彼得溫尼克（Peter Wennink）表示，季度業績持續創新高，但是疫情的繁榮已經有所趨緩，且潛在的經濟下滑令人擔憂。不過他相信晶片的代工業者仍需要艾司摩爾的設備。
不過艾司摩爾也坦言，中國封城、俄烏戰爭造成的供應鏈失調現象，的確也影響到設備交期，由於零件未能準時到貨，部分設備交期將推遲到明年。
從財報上來看，2022年的銷售額僅增長10%至205億歐元，下修了前測的20%成長，財測幾乎腰斬，並進一步下修全年毛利率預估，該司今年初原本預期年度毛利率可達53%，4月調降為接近52%，最新預測再度降為介於49%至50%。
溫尼克說：「如果是溫和的經濟衰退，影響公司非常有限，原因很簡單，我們積累如此多的訂單，我們的客戶跟我們說，經濟會不會放緩，那是當然會，但無論無何，他們想要我們的設備。」
各國狂蓋晶圓廠，設備是「硬需求」
《華爾街日報》詢問溫尼克為何需求仍持續強勁。溫尼克回應，第一，先進半導體製程設備，打造需要很長的時間，光是一台就耗資1.6億美元，重達180噸，更需要3架波音747飛機運輸，意味著到貨程序、時間相當繁瑣冗長。
其次，雖然市場對個人電腦和智慧手機的晶片需求下降，但用於高性能電腦和汽車的半導體需求是與日俱增，想者抵消了這一不利影響。艾司摩爾計畫今年製造55台最先進的設備、明年則超過60台。也正在評估，是否能在2025年前產量達到90台。
因為全球先進電子產品核心晶片幾乎是由艾司摩爾的微影系統製造出來。微影就是用光將電路設計圖微縮投印在矽晶片上，此為量產晶片時最重要的步驟。
目前半導體設備分為先進製程EUV（極紫外光微影技術），以及DUV（深紫外光微影技術），又以後者當前半導體產業用於量產晶片的主力。而台積電、三星和聯電等主要晶片代工業者也是艾司摩爾主要客戶。
產業分析Tony告訴我們，以5奈米EUV來說，需要超過10萬零組件，光是組裝就要1年，是一個極其精密的設備，需要各國通力合作才得以產生的科技結晶，包含德國蔡司鏡頭、美國的光源設備商，還有日本光學元件，甚至是台灣的光罩設備。
他說，年初受到戰爭以及各種貿易角力影響，市場早已預期艾司摩爾出貨將會延後，但目前各國勤蓋晶圓廠成共識，設備幾乎是必需品，如今僅是延後並非沒有需求，仍可以樂觀看待艾司摩爾日後成長。
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核稿編輯：翁世航
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