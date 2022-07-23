P.LEAGUE+第二季的成功有目共睹，聯盟制度與球團經營還有哪些地方需要加強？
我們想讓你知道的是
P+ League的2021-22賽季在臺北富邦勇士以4-1擊敗新竹街口攻城獅後完美落幕，今年度P+ League的表現在無數球迷的見證下，的確可圈可點，值得嘉獎。然而，在三個籃球聯盟同時存在的時空中，如何延續今年度的好表現並且修正自己的不足，仍是P+ League的首要課題⋯⋯
P.LEAGUE+今年賽季隨著拋出的富邦勇士冠軍彩帶正式宣告結束，富邦勇士順利拿下二連霸，從總冠軍賽G5現場滿場7500人和YouTube最高16萬人同時觀看就知道，這個賽季是多麼的成功。
根據《ETtoday運動雲》在2月5號的報導，上半年P.LEAGUE+的滿座率為81.6%，實屬不易，也打破了季初T1聯盟可能會稀釋球迷的疑慮。這兩年來，P.LEAGUE+對台灣職業籃球的貢獻實在有目共睹，有讓人夢回SBL前幾季那種國內籃球狂潮的錯覺。
然而，好當然還要更好，如何修正自己的不足，延續這種好表現，避免重蹈覆轍，也是整個聯盟必須探究的問題。這篇文章，將從聯盟制度和球團經營兩種方向探討，如何讓P.LEAGUE+更好，如何讓整個台灣籃球更好。
薪資制度的引進和薪資透明化
去年新竹街口攻城獅主動公布薪資結構分配，也算是開了第一槍。
當然，薪資的透明化有好有壞，而P.LEAGUE+當然也無法馬上像NBA一樣把制度做得如此完善和徹底，但薪資制度和薪資透明化是必須引進，這也是一個聯盟進步的指標。
縱觀亞洲其他職業聯賽，KBL和CBA都有薪資上限，而KBL甚至達到了薪資全透明化，CBA則是慢慢逐漸透明化，只剩下日本的B League和P.LEAGUE+停留在無薪資上限和薪資不透明的階段。
在新竹街口攻城獅的球團公告的前兩點，薪資透明化能提供球員於合約議約時擁有更多談判籌碼和球員表現皆會受到球迷與球員間的檢視，這也算是球員的權利之一，隨著P.LEAGUE+的球員工會成立，想必這也是工會和資方討論的重點。
而薪資上限很明顯就是讓各個球團能公平競爭，不會因為球隊擁有更多的資源，進而造成球隊實力明顯不對等。
全明星賽和跨聯盟比賽
在NBA整個賽季中，最令人期待的莫過於季後賽和全明星賽周，能看當年最好的明星球員同場較勁一定十分精采，還有灌籃大賽、三分球大賽⋯⋯等的附加比賽，而球迷的關注度一定不在話下。
季初執行長曾表示有要辦明星賽的打算，但今年可能又因為疫情不了了之，然而我覺得明星賽的話題性和市場帶來的反饋一定值得一辦，甚至可以學習NBA的方法，選定一個城市舉辦，帶動當地的經濟效益。
而跨聯盟比賽一直都有在討論，當然，以現今P.LEAGUE+的聲量，是沒有必要和其他聯盟有所接觸的，但是台灣大賽或是台灣全明星賽話題性一定十足，能讓三個聯盟最好的球員們打一場比賽也不錯，然而以現今的情況，等到所有最厲害的球員都到P.LEAGUE+也不是不可能就是了。
ABL的復賽與東亞超級聯賽
富邦勇士隊成功奪得本季P.LEAGUE+的總冠軍，也順利獲得了代表P.LEAGUE+參加今年的東亞超級聯賽（EASL），將在2022年10月至2023年2月間進行小組賽，總共每隊小組賽將有6場比賽，代表屆時一定會影響到P.LEAGUE+的賽程。
當然，能避開當然是能避開，但是球員是否負荷的了兩邊賽事的賽程，或是將像外頭盛傳的將分成兩隊進行？然而這勢必將影響到球迷的權益。
而東南亞職業籃球聯賽（ABL）也因為全球疫情的趨緩，正在復賽的階段，而當初停賽時，台新夢想家和台北富邦勇士仍有合約在身，而常規賽季也是從10月開始，屆時如果真的成功復賽，相信對兩隊而言會是很麻煩的局面，聯盟今年可能要找出這件事的最佳解決方法，如何安排賽程才能將對球迷和其他球隊的權益影響降至最小。
接下來則是球團經營層面。
在地再強化，屬地主義再升級
必須承認，台灣地狹人稠，到達每個城市都極其方便，無法像美國一樣，對自己的城市或是州有極強的向心力，這就是各個球團必須用功的課題。台灣籃球的粉絲模式，仍然是比較偏向追逐明星球員的屬人主義，而不是支持所在城市的屬地主義。
而筆者我相信奪得年度最佳主場的新竹縣立體育館，一定是一個絕佳的典範，有幸去現場體驗過兩次，球迷的投入跟熱情程度真的令人深刻，球團對當地市場的經營實在有目共睹，獅吼軍團真的是名符其實。
分別坐落於台北、新北、桃園、台中和高雄的各隊值得以新竹攻城獅當作借鏡，在直轄市擁有更大的粉絲市場潛力，就看各隊的市場行銷經營能不能將台灣粉絲取向帶往屬地主義，以自身球隊文化去吸引粉絲，並且促進城市經濟發展。
本土球員培養與洋將使用找出平衡
P.LEAGUE+相較於T1已經擁有較佳的洋將使用規範，確保了本土球員發展的空間，然而綜觀各隊的球場表現，洋將還是佔了一大部分，最明顯的當然就是連續兩年獲得FMVP的辛特力（Michael Singletary）和新竹攻城獅的辛巴（Sim Bhullar）。
洋將當然也是比賽的看點之一，但是本土年輕球員的發展才是球迷真正想要看到的，在上週結束的世界盃資格賽中，明顯能看出中華隊與其他國家隊的實力差距，藉由本土的職業聯賽提升國家隊球員的實力想必也是當初P.LEAGUE+設立的因素之一。
今年將會有更多有實力的新人投入選秀，包括代表國家隊參加世界盃資格賽的張鎮衙和健行科大的陳范柏彥⋯⋯，可能都是未來中華隊的主力成員，在本土球員培養方面，我認為各球團還是要更加著墨於此。
當然，最重要的還是看這篇文章的你們，請繼續支持台灣籃球，不管是在坐電視機、電腦前，或是親自到現場觀看比賽，相信在台灣籃球復甦的這條路上，你我都缺一不可！
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
也因為質譜快篩法的成本高昂，因此除了農產中心、學術單位或專業檢驗公司外，一般通路平台投資的意願不高。以無毒、友善、安心為核心理念經營的農產電商平台「無毒農」，是全台灣第一個獲得國家藥毒所技術技術轉移的質譜快篩法的農產平台，也是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
日常選購蔬果時，除了確認業者是否符合國家標準，更要選擇科學方式檢驗合格的產品，且在食用之前多加清洗、去皮，以減低農藥的殘留，確保食用安全。
無毒農六大安心保證，是消費者最安心的後盾
無毒農為平台上所有農產商品提供六大安心保證：第一保證全部商品經過質譜儀檢驗農藥殘留合格，365天每天都檢驗，時時刻刻為客戶嚴謹把關食品安全；第二保證檢驗標準堅持比政府雙倍嚴格。全商品保證無農藥或低於國家農藥殘餘安全值一半以下。而全國農藥減半也是2027年全國要達到的永續環境目標；第三保證產地直送最新鮮，這歸功於無毒農致力建立對農友、土地、消費者都友善的正向循環機制，與多位小農建立合作關係，以產地直送方式減少中間的層層剝削，同時讓消費者、農友都受益。
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