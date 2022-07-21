教育部開發88天偏鄉學校菜單指引，行政院補助6億元讓全台國中小學每月吃一次石斑魚

教育部今（21）日在行政院會後記者會中，報告偏鄉學校中央廚房的推動情形，教育部國教署長彭富源表示，教育部花了3個月的時間開發88天可供學校運用的菜單，也加碼每位學童每餐可吃到62元。除此之外，日前中國打壓台灣石斑魚養殖，行政院將外加6億元的預算，補助全國中小學每月吃到一次石斑魚。

行政院發言人羅秉成表示，去（2021）年1月起，每人學校午餐使用的「三章一Q」食材獎勵金，從全國的3.5元提高到6元，偏鄉在去年4月從6月提高到10元，今（2022）年5月起，全國都提高到14元。

除此之外，羅秉成指出，政府從2021年到2023年投入超過60億元經費在偏鄉兒童的營養午餐，在教育部和農委會的合作下，新的政策於今年9月就要正式上路，讓1312所偏鄉學校的24萬孩童享有同等的飲食照顧，營養午餐食材、品質穩定，也兼顧在地多元。

國教署長彭富源表示，去年檢討偏鄉學校營養午餐時，發現學生的餐費有很多花在運輸上，所以政府決定投資在生熟食車輛的運輸、廚工和營養師的補助。

除此之外，彭富源指出，教育部花了3個月的時間開發菜單指引，到今年年底有88天，所以提供了88天可供學校運用的菜單，這份菜單找基層老師、營養師、團膳公司和學生共同討論，讓菜單研發真正豐富、有特色，廚房也真的煮得出來，且符合營養標準、政策的三章一Q。今年年底前政院會補助2.43億、112學年度後每年補助5.53億元，規劃每位學生每餐可吃到62元。

Photo Credit:教育部國教署 多樣化菜單每月會提供一次石斑魚料理，如圖中的炸石斑魚排。

教育部長潘文忠表示，偏鄉學校地處偏遠、學生人數少，營養午餐成本相對高，因此本次不是只採取預算增加的補助，而是面對偏鄉遇到的問題，政府除了優化廚房設施設備，也長期支持人力、運輸，過去光是這些就用掉了學生自己繳交的餐費。

潘文中指出，食材供應也是過去偏鄉學校營養午餐最大的痛，都市地區學校容易取得的食材，在偏鄉何其難，這次用聯合採購的方式，可以克服食材送不到偏鄉的問題。

除此之外，潘文忠提到，教育部另外也和農委會合作，每個月會有1餐石斑魚料理，不只偏鄉學校、全國國中小學都吃得到，費用到年底大概要6億左右，這是行政院外加的預算，不會用到學生繳的餐費。

有記者詢問，為什麼只有石斑魚？潘文忠回應，石斑魚是台灣本土非常珍貴的魚食材，不是每個孩子都吃過。羅秉成補充回應，這是兩全其美的做法，石斑魚的養殖漁業受到中國的打壓，對農漁民很不公平。石斑魚是比較貴、比較優質的產品，能夠透過營養午餐的方式提供給小朋友使用，也是非常好的做法。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航