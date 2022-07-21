教育部開發88天偏鄉學校菜單指引，行政院補助6億元讓全台國中小學每月吃一次石斑魚
我們想讓你知道的是
教育部另外也和農委會合作，每個月會有1餐石斑魚料理，不只偏鄉學校、全國國中小學都吃得到，費用到年底大概要6億左右，這是行政院外加的預算，不會用到學生繳的餐費。
教育部今（21）日在行政院會後記者會中，報告偏鄉學校中央廚房的推動情形，教育部國教署長彭富源表示，教育部花了3個月的時間開發88天可供學校運用的菜單，也加碼每位學童每餐可吃到62元。除此之外，日前中國打壓台灣石斑魚養殖，行政院將外加6億元的預算，補助全國中小學每月吃到一次石斑魚。
行政院發言人羅秉成表示，去（2021）年1月起，每人學校午餐使用的「三章一Q」食材獎勵金，從全國的3.5元提高到6元，偏鄉在去年4月從6月提高到10元，今（2022）年5月起，全國都提高到14元。
除此之外，羅秉成指出，政府從2021年到2023年投入超過60億元經費在偏鄉兒童的營養午餐，在教育部和農委會的合作下，新的政策於今年9月就要正式上路，讓1312所偏鄉學校的24萬孩童享有同等的飲食照顧，營養午餐食材、品質穩定，也兼顧在地多元。
國教署長彭富源表示，去年檢討偏鄉學校營養午餐時，發現學生的餐費有很多花在運輸上，所以政府決定投資在生熟食車輛的運輸、廚工和營養師的補助。
除此之外，彭富源指出，教育部花了3個月的時間開發菜單指引，到今年年底有88天，所以提供了88天可供學校運用的菜單，這份菜單找基層老師、營養師、團膳公司和學生共同討論，讓菜單研發真正豐富、有特色，廚房也真的煮得出來，且符合營養標準、政策的三章一Q。今年年底前政院會補助2.43億、112學年度後每年補助5.53億元，規劃每位學生每餐可吃到62元。
教育部長潘文忠表示，偏鄉學校地處偏遠、學生人數少，營養午餐成本相對高，因此本次不是只採取預算增加的補助，而是面對偏鄉遇到的問題，政府除了優化廚房設施設備，也長期支持人力、運輸，過去光是這些就用掉了學生自己繳交的餐費。
潘文中指出，食材供應也是過去偏鄉學校營養午餐最大的痛，都市地區學校容易取得的食材，在偏鄉何其難，這次用聯合採購的方式，可以克服食材送不到偏鄉的問題。
除此之外，潘文忠提到，教育部另外也和農委會合作，每個月會有1餐石斑魚料理，不只偏鄉學校、全國國中小學都吃得到，費用到年底大概要6億左右，這是行政院外加的預算，不會用到學生繳的餐費。
有記者詢問，為什麼只有石斑魚？潘文忠回應，石斑魚是台灣本土非常珍貴的魚食材，不是每個孩子都吃過。羅秉成補充回應，這是兩全其美的做法，石斑魚的養殖漁業受到中國的打壓，對農漁民很不公平。石斑魚是比較貴、比較優質的產品，能夠透過營養午餐的方式提供給小朋友使用，也是非常好的做法。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
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