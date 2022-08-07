從濱海而生的那群人談起：如何讓在地海人，起身成為第一線海洋守護者？

文：陳均龍、徐岡

楔子

海洋如同母親般地包容著人類成長，但整個地球面臨著氣候變遷、漁業資源過度利用、海域生態環境遭到污染、重要棲地生態環境被破壞等問題，使得海洋不再健康，台灣的海人們也無法倖免，首當其衝的成為受害者。

我們必須加快融合第一線海人的知識與理解，也必須培力與賦權，讓海人們有權也有責，起身成為當責的第一線海洋守護者。

從濱海而生的那群人談起

台灣是一個坐擁群山的島嶼，從海平面到3000公尺以上高山僅僅數十公里的直線距離，但過去人們仰望著山林，背向著海，對於海洋缺乏理解，因此近年政府高聲疾呼向海致敬，也讓我們想起還有一群以海維生的人們，默默地積累著海洋的文化與知識。

海岸是連結海洋跟陸地的介面，海岸陸地是受海洋交互影響的區域，有一群依賴海洋維生的「海人們」長年居住在此，過著與陸棲型人類不同的生活模式。

透過生態與人類活動所交織出的社會－生態系統使得海岸地區比起其他陸域更加的複雜與多元。海人們為了生計而在海岸地區展開的種種活動，經過世代經驗與知識的傳承下，掌握且積累了豐富的海洋生態與資源利用的經驗知識。

就拿漁民來說，有部分頂尖專業的漁師可能具備著雖無法結構化，但比起學者更為豐富的魚類行為、棲地特徵、捕魚技術、漁具漁法，以及探詢漁場位置的專業知識與能力。

還有另一大群從陸地走向海岸的非典型「海人」，這些人多半是在政府解嚴且水域活動日漸興盛的時空背景下，喚醒了內心對海洋的嚮往，開啟了海洋觀光遊憩產業的興盛發展，活躍地在海岸帶棲息，透過直接地碰觸海水而與海洋產生鏈結。

這些海人們對於海洋的生活經驗、日常見解與專業知識，除了操船、捕魚、潛水等技能，更隱含著海岸社區生計、協同治理、產業經營的動態交互關係。這些知識與經驗結合當地文化與地理條件的脈絡，不停地發展而無形中成為了維繫當地人們福祉的重要資本。

海洋雖然是如同母親般的包容著人類的成長，但整個地球面臨著氣候變遷、漁業資源過度利用、海域生態環境遭到污染、重要棲地生態環境被破壞等問題，使得海洋不再健康，台灣的海人們也無法倖免，首當其衝地成為受害者。

雖然面臨威脅，我們卻發現海人極具韌性，能在環境變遷下不斷發展出多樣的生計策略，能夠尋求替代的漁業經濟生物，發展高價值的六級化產業，來融合生產、加工、販售（服務）一體化作業，以換取在海洋所帶來經濟所需。

這些韌性的來源都是仰賴著海人長期經驗與觀察，再透過務實、行為導向與結構化，形成一種可以融合生態擾動意識的動態系統。

除了海洋生態環境本身受到威脅，在過去政府威權治理下，由上而下的海洋或漁業治理結構（以命令與控制為主的思維），高度依賴具有法律規則的方式是缺乏彈性與海洋意識的。

且未充分考慮當地脈絡（如針對單一魚種管理，或者單一產業管理，未能全面顧及海人權益），以濃厚的陸地思維看待海洋（缺乏對海洋的高度變動與不確定性的理解），往往導致海洋治理是缺乏效率及有效性。

時至今日，政府已設立讓國人寄予厚望的海洋專責機關－海洋委員會，在行政院的高度下，在2020年高聲疾呼政府「向海致敬」的決心。

在海洋委員會下設立的海洋保育署，也開始推行海洋保育的在地守護，讓人嗅到在地參與逐漸萌芽的氣息。雖說如此，海洋早已經不再健康，我們仍必須加快融合第一線海人的知識與理解，也必須培力與賦權，讓海人們有權也有責，起身成為當責的第一線海洋守護者。

Photo Credit: 中央社

親海更知海：順應自然的海人

海人之所以懂海，主要來自於他們對於資源利用的過程中所累積的經驗與知識。這些經驗知識，有很大的部分透過經濟誘因所驅動，例如漁具漁法、漁場、季節性變動等。海人是海洋發生變化時的第一線觀察者，更能感受到氣候造成沿海和海洋環境變化時的衝擊，因此海洋些許的變化都能觸動海人敏感的感官與神經。

此外，人類社會的典型特徵，是個人生活通過社會關係而交錯羅織，因此知識及經驗隨著人際關係的互動與傳承而不斷累積，也會因為經濟誘因的驅使，使得海人會尋求專業人士的協助，交流分享資訊來達成技術創新，讓海人能在逆境時走出順勢。

我們可觀察到，海人為了能夠在海岸生存，必須組織出一套具有當地脈絡的沿海海洋系統的在地知識，過往研究中也發現到這些當地知識對於資料收集、監控海洋與漁業物種管理上起了重要作用。因此在過去的幾十年中，科學家們也已強調將在地知識納入海洋規劃和管理實踐的可行性與效果。

從實務的案例作為例證，在花蓮縣豐濱鄉海岸線上，阿美族人保有著其海洋文化（如海祭）與傳統領域，仰賴著海岸資源在此以海維生。從這些海人們的口中，我們可以開始知道這些族人也意識到海洋面臨問題，除了海岸線的退縮外，也有很多當地的海洋生物正在消失。

豐濱鄉石梯坪週邊的是當地阿美族傳統的資源利用場域，早在民國72年已經被當時的政府劃設為漁業資源保護區。在當時的時空背景之下，僅有對於九孔跟龍蝦的保護規範，早已不符合現今的海洋現況，對於當地希望能保育的硨磲貝以及其他物種，都沒能納入管理，著實有調整的必要性。

因此這群居住在豐濱鄉的原住民正在思考如何才能有所改變，開始透過許多政府單位共同合作，在永續的意識下想將這些來自海洋的恩賜留給下一代。

用海也護海：負責任的海人