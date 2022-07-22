2022/07/22,
軍事

【關鍵眼中盯】2022年還在練刺槍術？國軍訓練還停留在《花木蘭》動畫裡的集體耍棍

【關鍵眼中盯】2022年還在練刺槍術？國軍訓練還停留在《花木蘭》動畫裡的集體耍棍
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

因為是結訓典禮的重點評分項目，國軍新訓花很多時間訓練刺槍，但這種在講求單兵作戰時代還只用「一致性」評分的思維，是比「2022年還在練刺槍」還要更大的問題，也是一系列不合時宜訓練模式至今還存在的本因。

為了維護自己的領導威信和轉移國內內政問題，習近平領導下的中國使兩岸的軍事對立持續升溫，繞台共機數量也未曾減少。在共軍環伺加上全球局勢動盪，台灣雖努力在外交上突顯自身價值，但討論到國防層面的議題時，不論買了再多新武器，過時的訓練模式仍會是被詬病的重點。

其中一塊就是刺槍術，而最近一個國軍資深教官展示刺槍的影片，也讓相關討論再次甚囂塵上。

很多人聽到刺槍術，都會直覺反應那是個過時的東西。畢竟現在有導彈有無人機，甚至資訊戰和電子戰可能在敵軍登陸前把通訊切斷了，真正進入人員戰鬥時通常已是戰事末端，更別說要面對面上刺刀，實在無法想像現代戰爭中能有太多那樣的場景。

雖然台灣的特戰部隊非常精銳，在國際競賽上也總是名列前茅，不過在一般士兵的訓練裡，國軍至今仍把刺槍術當成重要標的，而且在新訓時會花很多時間投入。

花時間讓全體刺槍表演雄壯威武，卻不告訴大家期末打靶中幾發

筆者身為服役一年的義務役憲兵，自然也經過刺槍術的洗禮。必須說，我覺得刺槍術是好玩的——怎麼踏步、順序如何，那段時間我們打掃時都會拿掃把刺來刺去，不甚安全，但娛樂性十足。

然而，軍事訓練當然不是為了讓我們好玩，但那也是國軍著重刺槍術的核心問題：刺槍是結訓評比／表演的一大重點。

在我模糊的記憶裡，新兵訓練的結訓典禮主要是行軍（前進向左看向又看）和刺槍，基本上就是全連的人站在廣場上，連長一個口令我們一個動作，一起刺出我們練習過幾十幾百次、順序皆相同的刺槍流程。

之後，長官們也會由大家動作的確實程度和全體一致性評量，刺得好的連隊還可能會有獎賞或福利。

國軍刺槍隊精彩演出
Photo Credit: 中央社

我認為，這種在講求單兵作戰時代還只看團體表現，用「一致性」來評分的思維，是比「2022年還在練刺槍」還要更大的問題，也是這一系列不合時宜訓練模式的本因。

就拿一般步兵最基本的打靶來說，根據規定，要成為「合格的步槍兵」在測驗時打靶6發至少需中4發。但筆者印象很深刻的是，雖然練習期間我們都知道自己打中幾發，但在最終測驗時長官無論如何都不告訴我們每個人的打靶成績。

換句話說，很可能有人在打靶時未中4發，也可能有人6發都中紅心，但相較於把訓練時間資源投入改善這些「不合格的步槍兵」的技能，或讓天生的神射手可以更加專精，將領們好像更在乎能在司令台看到雄壯威武的刺槍，長官也從善如流的把大部分時間花在那上面。

只追求「一致性」的將領思維，好像《花木蘭》裡訓練的集體耍棍

在軍隊裡，每人每天扣掉吃飯站哨的時間都是固定的。

如果國軍建軍目標是為了實戰時派上用場，與其為了結訓大拜拜好看而把大量時間花在刺槍術（或是其他先進說過的，左欺敵又欺敵），為何不用來多練習打靶，以確保每個學兵都能掌握武器使用？或是學習如何使用手槍等其他武器？或是教導奪刀奪槍等更實用的課程？

最奇怪的是，國軍不管什麼時候，好像都不太希望人們能得到更完善的訓練。

筆者就有一個平常熱衷生存遊戲的朋友，之前聽說後備指揮部推出「每月入營2日、每年1次演訓」的後備戰士訓練計畫，主動報名參加後卻遭到「只有志願役退伍者才能參加」的理由而拒絕，讓他覺得十分莫名其妙。

陸軍關渡指揮部淡水河防操演
Photo Credit: 中央社

全民國防時代，台灣若要發揮不對稱作戰優勢，應該最有效率地運用資源——無論是武器裝備或人的時間——以放大訓練效果，讓對保家衛國有興趣的每個人都能發揮國防貢獻，沒興趣的人，至少也能透過訓練讓他在戰事發生時變成有用的螺絲釘，這才是現代戰爭下台灣真正需要的東西。

只可惜，包括刺槍術在內的種種國軍訓練模式，將領的思維卻好像還在《花木蘭》動畫裡訓練時的集體耍棍，彷彿今日戰爭仍像對日抗戰時兩軍相交站一排一次開一槍，看誰人多整齊誰就能獲勝。

這種型態不改變，參與國軍訓練的人自然會覺得脫離現實而挫折，連帶影響士氣和實質防禦力，造成的結果可能比少買幾架F16、帕拉丁砲或哪個退將去習近平前面拍手，都還要嚴重。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/07/19,
健康

為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留

為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
Photo Credit:高敏敏營養師

我們想讓你知道的是

穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？

「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。

市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受

衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。

一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。

然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。

有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全

人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」

由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」

高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。

為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。

S__28893415
Photo Credit:高敏敏營養師

高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁

高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：

  1. 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
  2. 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
  3. 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。

高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。

ADF1F0AA-C9B5-4571-9F7D-CF64A589885E
Photo Credit:高敏敏營養師

有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚

「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。

高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。

最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。

baby baby cool官網連結

C316156C-7CC5-485D-AFDF-56A9F7EB48D5
Photo Credit:高敏敏營養師

猜你喜歡