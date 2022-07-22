【關鍵眼中盯】2022年還在練刺槍術？國軍訓練還停留在《花木蘭》動畫裡的集體耍棍

為了維護自己的領導威信和轉移國內內政問題，習近平領導下的中國使兩岸的軍事對立持續升溫，繞台共機數量也未曾減少。在共軍環伺加上全球局勢動盪，台灣雖努力在外交上突顯自身價值，但討論到國防層面的議題時，不論買了再多新武器，過時的訓練模式仍會是被詬病的重點。

其中一塊就是刺槍術，而最近一個國軍資深教官展示刺槍的影片，也讓相關討論再次甚囂塵上。

很多人聽到刺槍術，都會直覺反應那是個過時的東西。畢竟現在有導彈有無人機，甚至資訊戰和電子戰可能在敵軍登陸前把通訊切斷了，真正進入人員戰鬥時通常已是戰事末端，更別說要面對面上刺刀，實在無法想像現代戰爭中能有太多那樣的場景。

雖然台灣的特戰部隊非常精銳，在國際競賽上也總是名列前茅，不過在一般士兵的訓練裡，國軍至今仍把刺槍術當成重要標的，而且在新訓時會花很多時間投入。

花時間讓全體刺槍表演雄壯威武，卻不告訴大家期末打靶中幾發

筆者身為服役一年的義務役憲兵，自然也經過刺槍術的洗禮。必須說，我覺得刺槍術是好玩的——怎麼踏步、順序如何，那段時間我們打掃時都會拿掃把刺來刺去，不甚安全，但娛樂性十足。

然而，軍事訓練當然不是為了讓我們好玩，但那也是國軍著重刺槍術的核心問題：刺槍是結訓評比／表演的一大重點。

在我模糊的記憶裡，新兵訓練的結訓典禮主要是行軍（前進向左看向又看）和刺槍，基本上就是全連的人站在廣場上，連長一個口令我們一個動作，一起刺出我們練習過幾十幾百次、順序皆相同的刺槍流程。

之後，長官們也會由大家動作的確實程度和全體一致性評量，刺得好的連隊還可能會有獎賞或福利。

Photo Credit: 中央社

我認為，這種在講求單兵作戰時代還只看團體表現，用「一致性」來評分的思維，是比「2022年還在練刺槍」還要更大的問題，也是這一系列不合時宜訓練模式的本因。

就拿一般步兵最基本的打靶來說，根據規定，要成為「合格的步槍兵」在測驗時打靶6發至少需中4發。但筆者印象很深刻的是，雖然練習期間我們都知道自己打中幾發，但在最終測驗時長官無論如何都不告訴我們每個人的打靶成績。

換句話說，很可能有人在打靶時未中4發，也可能有人6發都中紅心，但相較於把訓練時間資源投入改善這些「不合格的步槍兵」的技能，或讓天生的神射手可以更加專精，將領們好像更在乎能在司令台看到雄壯威武的刺槍，長官也從善如流的把大部分時間花在那上面。

只追求「一致性」的將領思維，好像《花木蘭》裡訓練的集體耍棍

在軍隊裡，每人每天扣掉吃飯站哨的時間都是固定的。

如果國軍建軍目標是為了實戰時派上用場，與其為了結訓大拜拜好看而把大量時間花在刺槍術（或是其他先進說過的，左欺敵又欺敵），為何不用來多練習打靶，以確保每個學兵都能掌握武器使用？或是學習如何使用手槍等其他武器？或是教導奪刀奪槍等更實用的課程？

最奇怪的是，國軍不管什麼時候，好像都不太希望人們能得到更完善的訓練。

筆者就有一個平常熱衷生存遊戲的朋友，之前聽說後備指揮部推出「每月入營2日、每年1次演訓」的後備戰士訓練計畫，主動報名參加後卻遭到「只有志願役退伍者才能參加」的理由而拒絕，讓他覺得十分莫名其妙。

Photo Credit: 中央社

全民國防時代，台灣若要發揮不對稱作戰優勢，應該最有效率地運用資源——無論是武器裝備或人的時間——以放大訓練效果，讓對保家衛國有興趣的每個人都能發揮國防貢獻，沒興趣的人，至少也能透過訓練讓他在戰事發生時變成有用的螺絲釘，這才是現代戰爭下台灣真正需要的東西。

只可惜，包括刺槍術在內的種種國軍訓練模式，將領的思維卻好像還在《花木蘭》動畫裡訓練時的集體耍棍，彷彿今日戰爭仍像對日抗戰時兩軍相交站一排一次開一槍，看誰人多整齊誰就能獲勝。

這種型態不改變，參與國軍訓練的人自然會覺得脫離現實而挫折，連帶影響士氣和實質防禦力，造成的結果可能比少買幾架F16、帕拉丁砲或哪個退將去習近平前面拍手，都還要嚴重。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航