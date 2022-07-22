【關鍵眼中盯】2022年還在練刺槍術？國軍訓練還停留在《花木蘭》動畫裡的集體耍棍
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因為是結訓典禮的重點評分項目，國軍新訓花很多時間訓練刺槍，但這種在講求單兵作戰時代還只用「一致性」評分的思維，是比「2022年還在練刺槍」還要更大的問題，也是一系列不合時宜訓練模式至今還存在的本因。
為了維護自己的領導威信和轉移國內內政問題，習近平領導下的中國使兩岸的軍事對立持續升溫，繞台共機數量也未曾減少。在共軍環伺加上全球局勢動盪，台灣雖努力在外交上突顯自身價值，但討論到國防層面的議題時，不論買了再多新武器，過時的訓練模式仍會是被詬病的重點。
其中一塊就是刺槍術，而最近一個國軍資深教官展示刺槍的影片，也讓相關討論再次甚囂塵上。
很多人聽到刺槍術，都會直覺反應那是個過時的東西。畢竟現在有導彈有無人機，甚至資訊戰和電子戰可能在敵軍登陸前把通訊切斷了，真正進入人員戰鬥時通常已是戰事末端，更別說要面對面上刺刀，實在無法想像現代戰爭中能有太多那樣的場景。
雖然台灣的特戰部隊非常精銳，在國際競賽上也總是名列前茅，不過在一般士兵的訓練裡，國軍至今仍把刺槍術當成重要標的，而且在新訓時會花很多時間投入。
花時間讓全體刺槍表演雄壯威武，卻不告訴大家期末打靶中幾發
筆者身為服役一年的義務役憲兵，自然也經過刺槍術的洗禮。必須說，我覺得刺槍術是好玩的——怎麼踏步、順序如何，那段時間我們打掃時都會拿掃把刺來刺去，不甚安全，但娛樂性十足。
然而，軍事訓練當然不是為了讓我們好玩，但那也是國軍著重刺槍術的核心問題：刺槍是結訓評比／表演的一大重點。
在我模糊的記憶裡，新兵訓練的結訓典禮主要是行軍（前進向左看向又看）和刺槍，基本上就是全連的人站在廣場上，連長一個口令我們一個動作，一起刺出我們練習過幾十幾百次、順序皆相同的刺槍流程。
之後，長官們也會由大家動作的確實程度和全體一致性評量，刺得好的連隊還可能會有獎賞或福利。
我認為，這種在講求單兵作戰時代還只看團體表現，用「一致性」來評分的思維，是比「2022年還在練刺槍」還要更大的問題，也是這一系列不合時宜訓練模式的本因。
就拿一般步兵最基本的打靶來說，根據規定，要成為「合格的步槍兵」在測驗時打靶6發至少需中4發。但筆者印象很深刻的是，雖然練習期間我們都知道自己打中幾發，但在最終測驗時長官無論如何都不告訴我們每個人的打靶成績。
換句話說，很可能有人在打靶時未中4發，也可能有人6發都中紅心，但相較於把訓練時間資源投入改善這些「不合格的步槍兵」的技能，或讓天生的神射手可以更加專精，將領們好像更在乎能在司令台看到雄壯威武的刺槍，長官也從善如流的把大部分時間花在那上面。
只追求「一致性」的將領思維，好像《花木蘭》裡訓練的集體耍棍
在軍隊裡，每人每天扣掉吃飯站哨的時間都是固定的。
如果國軍建軍目標是為了實戰時派上用場，與其為了結訓大拜拜好看而把大量時間花在刺槍術（或是其他先進說過的，左欺敵又欺敵），為何不用來多練習打靶，以確保每個學兵都能掌握武器使用？或是學習如何使用手槍等其他武器？或是教導奪刀奪槍等更實用的課程？
最奇怪的是，國軍不管什麼時候，好像都不太希望人們能得到更完善的訓練。
筆者就有一個平常熱衷生存遊戲的朋友，之前聽說後備指揮部推出「每月入營2日、每年1次演訓」的後備戰士訓練計畫，主動報名參加後卻遭到「只有志願役退伍者才能參加」的理由而拒絕，讓他覺得十分莫名其妙。
全民國防時代，台灣若要發揮不對稱作戰優勢，應該最有效率地運用資源——無論是武器裝備或人的時間——以放大訓練效果，讓對保家衛國有興趣的每個人都能發揮國防貢獻，沒興趣的人，至少也能透過訓練讓他在戰事發生時變成有用的螺絲釘，這才是現代戰爭下台灣真正需要的東西。
只可惜，包括刺槍術在內的種種國軍訓練模式，將領的思維卻好像還在《花木蘭》動畫裡訓練時的集體耍棍，彷彿今日戰爭仍像對日抗戰時兩軍相交站一排一次開一槍，看誰人多整齊誰就能獲勝。
這種型態不改變，參與國軍訓練的人自然會覺得脫離現實而挫折，連帶影響士氣和實質防禦力，造成的結果可能比少買幾架F16、帕拉丁砲或哪個退將去習近平前面拍手，都還要嚴重。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
我們想讓你知道的是
穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。