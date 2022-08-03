《大明紫禁城》：朱棣做為皇帝的政治生涯中，絕大多數時候都在為遷都做準備

文：翟晨旭

午時三刻一把火

如果回看歷史，朱棣的遷都想法很早就有體現。甚至在某種意義上說，朱棣做為皇帝的政治生涯中，絕大多數時候都在為這一刻做準備。

壹

《明太宗實錄》記載，早在永樂元年正月，當時的禮部尚書李至善比較擅長拍馬屁，看出皇上的心思，就上疏說：「昔帝王或起布衣定天下……肇跡之地皆有升崇，切見北平布政司，實皇上承運興之地，宜遵太祖高皇帝中都之制，立為京都。」

這話太上道了，意思是說過去皇帝只要獲得天下，他發家的地方肯定要得到推崇。現在北平是皇上您發家的龍興之地，應該和您老爹把老家鳳陽定為「中都」一樣，把北平也定為京都。

朱棣聽了很開心，但也得矜持一下，何況南京城當了三十多年首都，遺老遺少的貴族比較多，一下子改了也不合適，所以，只是把北平改成「北京」。

從此以後，明朝相當於有兩個真正意義上的都城，鳳陽做為「中都」已經邊緣化，而且離南京太近，不太具備實際意義。而南京則被稱為「京師」，說明還是中心，而北京則被稱為「行在」，意思是天子巡遊途中所在的地方。大臣們一看，只要不傻基本上都懂了，皇上要準備遷都。

不過，好在當年朱元璋做了伏筆，他晚年講得很明白：「本欲遷都，今朕年老，精力已倦。又天下新定，不欲勞民。且廢興有數，只得聽天。」就是說，我本來想遷都，但年紀大了，加上天下安穩沒多久，就別折騰，聽天由命算了。所以說，對於遷都的事，大臣們都有心理準備。

到這一步，朱棣就不怕別人知道了，三月春天一到，就宣布開海禁，走海路運輸物資到北京，而且每年如此。而且，遷徙很多人口去北京，從此，北京城真正意義上的建設開始了。

當然，只開海運肯定不夠，那個時代海運雖然快，但成功率比較低，而且不準時，這很麻煩。而且，朱棣的定位中，北京不僅是未來的首都，也是北伐的前線總指揮部。在北方打仗，十分講究發兵時間，必須春、夏出發，總不能軍隊到齊，軍糧還沒到。而且，將來北京的人口肯定會大規模增加，把吃飯問題交給大海，那北京就不用建天壇，家家戶戶供奉龍王爺算了。所以，朱棣做了一個對明、清兩代政治影響極深的決定，就是開通漕運。意思是透過大運河直接把南方的糧食運到北方，有點像現在的南水北調。這樣一來，直接產生兩個影響。

第一就是穩住北京的建都，不然解決不了糧食問題，北京城就談不上建設。第二就是北京等於把經濟命脈交到南方手裡，這將在未來產生一系列的連鎖反應。糧食問題一解決，再往後就是宮殿。過去的京城不像現在，皇宮占地面積很大，基本上可以稱為「皇城」。

貳

明朝建宮殿和元朝是相同套路，講究先「天文」後「地理」。天文注意的是必須定住「一點一線」。首先，這個和國運相關，古代人很講究。其次，總不能開始時先建一批，回頭隨心所欲地添加，到最後皇上和老百姓搶地方，弄得像「申請國賠」一樣，不好規劃。

「一點」說的是天文學上的紫微宮，又叫紫微垣。《宋史．天文志》說：「紫微垣在北斗北，左右環列也。」紫微星是古代天文學裡面的帝王星，其他星辰都圍繞它轉。紫微垣對應的就是「三大殿」的區域，然通州北運河，南方的漕運運到此處後再轉運到北京後以「三大殿」為中心，再去建設其他宮殿。

在秦、漢和唐、宋，宮城都是以紫微垣為中心，例如唐代的杜甫比較愛國，就曾經寫過：「紫微臨大角，皇級正乘輿。」而到了元代，蒙古人的皇城是逐水草而居，所以圍繞著太液池而建，偏離紫微垣，就不能叫做紫禁城。漢族人不講究這套，反正不放羊，到朱元璋時代又改了回來。

現在講紫禁城的「紫」，就是紫微垣的意思。要是非得在字句上挑毛病，北京故宮的歷史嚴格地算起來是從元朝開始。但是，如果討論「紫禁城」的歷史，不好意思，元朝那個就不能算，畢竟連個「紫」都沒有。

理論上的「紫禁城」不只一個，秦、漢、唐、宋的皇城都能叫紫禁城，不過現在都沒有了，所以「紫禁城」成為明、清皇宮的專屬稱呼。

「一線」就是中軸線，這個思路也和元朝一樣，先定中軸線再安排建築。這條線相當於中國的「零度經線」，必須定時，總不能皇上在北京看時間按四川的時區走。因此這條中軸線又叫「龍脈」，動不得。

後來，清朝的貪官和珅把康熙皇帝「天下第一福」的碑文從皇宮裡偷了出來，放在自己家後院的假山山洞裡。和珅家就是現在的恭王府，嘉慶皇帝抄他家時，本來想把石碑弄回皇宮，結果和珅比較有心機，直接把假山造在中軸線上。嘉慶皇帝一看傻眼，犯不著為了一個「福」字把「龍脈」挑了，乾脆就樣吧。所以，這塊碑現在還在恭王府假山的祕雲洞裡。

確定好「一點一線」，就要開始動工了，圖紙基本上都是現成的。

之前說了，北京紫禁城的建設有兩個藍本，第一個就是南京的故宮，我們現在看明故宮的復原圖，從端門、午門到奉天、華蓋、謹身「三大殿」，再到後面的東、西六宮，基本上規制相同。而修好紫禁城，後續城市整體的配套設施其實都好辦。

第二個就是當年被朱元璋喊停的鳳陽「中都」宮殿，雖然停工，但圖紙保留了下來。從南京到鳳陽再到北京，基本上一脈相承，《明朝典匯》說得很清楚：「凡廟社、郊祀、壇場、宮殿、門闕，規制悉如南京。」