拜登在錯誤的時間點出訪中東，更在沙烏地打臉自己長期主張的「價值觀外交」

​拜登上首訪中東，於以色列說：「願以武力阻止伊朗取得核武」​

美國總統拜登（Joe Biden）2022年7月13日至7月16日展開為期四天，上任後首次「中東行」。拜登此趟最重要的目標是說服OPEC成員之一的沙烏地阿拉伯增產石油，藉此穩定在過去數個月飆漲的油價。​

另一個目標則與伊朗有關。隨著與伊朗有關重回核協議的談判陷入僵局，甚至成為死局。因此，在伊朗持續發展核武情況下，使中東區域緊張情勢持續升高。拜登希望能說服中東國家，建立區域安全架構以對抗伊朗威脅。

然而，以上兩個目標，拜登最終都功虧一簣。這次訪問中東的意義和能獲得的國家利益，引起各界辯論和批判。​

拜登首趟中東行時程與前幾任總統相比是姍姍來遲，顯示他對中東地區重視性不足。前總統川普（Donald Trump）2017年上任後，第一次外國訪問便選擇沙烏地阿拉伯，與拜登同為民主黨的歐巴馬（Barack Obama ）則在2009年上任後，於6月即訪問沙烏地阿拉伯。​

綜觀拜登上任以來的推動的跡象有關中東的重大政策，陸續推動阿富汗撤軍、期望伊朗重回核協議談判、結束葉門戰爭等一系列在中東的「戰略收縮」。這些政策都顯示拜登政府，希望減少中東地區在美國外交政策上的優先性。​

一方面拜登政府希藉此逐漸將外交政策重心，從中東轉移到印太地區；另一方面則希望減少美國在中東投入的資源，將多餘資源分配在其他區域。若非面臨嚴峻的油價問題、伊朗問題，拜登是否會親訪中東，仍在未定之天。​

拜登首站抵達以色列耶路撒冷後，與以色列看守總理拉皮德（Yair Lapid）舉行會晤。雖然兩國都希望阻止伊朗核武發展，但雙方顯然對阻止方法有所分歧。拜登目前仍相信外交（亦即透過談判使伊朗重回核協議），仍為阻止伊朗核武發展的最佳解方。另一方面，拉皮德則認為應透過真實的武力威脅，施壓伊朗放棄發展核武。​

另外，《半島新聞台》（AL Jazeera）指出，拜登訪以色列展現極度親以色列的立場。再者，拜登未公開施壓以色列與巴勒斯坦展開談判，也未在巴勒斯坦於耶路撒冷領土建立美國領事館。另外，拜登也未針對《半島新聞台》記者遭以色列殺害一事，要求以國負責。​

在巴勒斯坦時，拜登與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）舉行會晤。拜登除重申美國對「兩國方案」的支持外，還宣布加碼兩億美元給予聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署。不過，拜登沒有撤回前川普任內承認耶路撒冷為以色列首都的計畫。

次站訪沙烏地阿拉伯，拜登價值觀外交破滅、石油增供無望​

結束於以色列與巴勒斯坦的訪問後，拜登「歷史性」地從以色列，直飛沙烏地阿拉伯繼續訪問行程，使他成為歷史上第一位從以色列直飛沙國的美國總統。沙國官方於7月15日解除對以色列的航空限制，對所有往返以色列的商業航班開放領空。雖說此舉不代表以沙之間即將建交，但對未來兩國可能「關係正常化」，仍有正面影響。​

拜登抵達沙國後，與沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman, MBS）會晤。抵達會場所時，兩人以碰拳（fist bump）方式行禮，但拜登此舉受外界排山倒海的批評。2018年時，《華盛頓郵報》（Washington Post）專欄作家、記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）赴沙國駐伊斯坦堡總領事館遭暗殺肢解。2021年2月，國家情報總監辦公室公布的報告，認定沙爾曼是這場暗殺行動的幕後藏鏡人。​

因此，拜登與沙爾曼碰拳，讓美國國內重視人權人士相當不滿，拜登更是打臉自己，長期以來倡導的以價值觀為核心的外交政策。

拜登訪問沙國的一大目標，即希望透過與沙國修復關係，藉此要求沙國增產石油，促使油價降低。拜登7月15日曾表示，他預計沙國未來會增產石油。他說：「從我們今日的對談來看，接下來幾週應能看到更進一步行動。」不過，沙國外交部長朱貝爾（AdelAl-Jubeir）接受《CNN》專訪時，對沙國是否會增產石油表態說：「沙國在過去十年，就已經說的很清楚，我們致力維持市場穩定，也必須考量市場供需。」​

事實上，沙國短期內不會考慮增產，早在預料當中。美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies, CSIS）能源安全和氣候變遷計畫的資深研究員卡希爾（Ben Cahill），在7月13日撰文指出，不要期望拜登這趟中東行，能在短期內迫使沙國增產石油。不過，他認為即便拜登這次出訪，未有立即的突破，但華府與利雅德仍迫切需要就能源問題，進行更具建設性的對話。​

不僅在增產石油問題上落空，美、沙間也在區域安全問題上有所分歧。7月16日拜登出席波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council，GCC），《路透社》指出，會後的峰會公報不僅內容「含糊」，在組成涵蓋以色列在內的中東安全聯盟在對抗伊朗威脅的目標上，美國還被最重要的阿拉伯盟友沙國「潑了一桶冷水」。沙國首席外長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）就表示他並不清楚海灣國家有與以色列防衛聯盟的任何討論，並指出沙烏地阿拉伯並未參與相關協商。​