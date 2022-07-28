經典閱讀的價值：你在意食品生產履歷，卻不在乎吸收到腦袋的知識是從哪裡來的？
我們想讓你知道的是
現代人對於要吃進肚子裏的東西非常在意源頭是否乾淨，但是對於要吸收到腦袋裡的知識與觀念卻不在乎是從哪裡來的，難道沒有人發現這個矛盾的事實嗎？
對於經典閱讀，大家常有的既定印象不外乎是：「那些經典的作者都已經過世上百年、甚至上千年了，他們的作品對現代人還會有什麽意義嗎？」
的確，有許多國家的古代經典已漸漸失去了讀者，其中最著名的，就是百年來國力衰弱不振、至今仍為落後專制國家的中國。因為國家衰弱的緣故，文化上的影響力也隨之衰弱，讓往日周圍亞洲國家競相研讀的中國傳統經典，也因此被打入冷宮。
這個令人悲傷的例子似乎證實了以上的既有印象。但是看到票房破億的漫威電影還在上演已流傳千年的北歐神話，就會令人懷疑案情不單純：以年代久遠來作為不讀經典的理由，似乎太過武斷了。
重新思考以上大眾對經典的既定印象，我想關鍵並不是年代，而是「對現代人的意義」。花時間去研讀經典，如果只有模糊不明的意義，我想對於時間就是金錢的現代人來說，是很難接受的。
讀了《原子習慣》可以立刻練習「提示、渴望、回應、獎賞」來建立好習慣；讀了《被討厭的勇氣》可以立刻檢視自己不健康的人際關係；但是讀了古希臘哲人柏拉圖的《理想國》，就很難立刻拿出什麼實用的東西來現學現賣。所以像是「不夠實用」、「意義不明」等批評，才是這些經典被束之高閣的最大原因。
《理想國》所牽涉的主題，如民主、政治、倫理等議題，其實現代的著作都有涵蓋，甚至更完整；大費周章的從西方哲學的源頭《理想國》去思考這些議題，到底有什麼意義？
現代人很在意食品的生產履歷，從原料開始，經過加工製造、運送到消費者手上的整個過程，都必須是安全的，甚至還會要求要有機、無毒、永續…。對於要吃進肚子裏的東西非常在意源頭是否乾淨，但是對於要吸收到腦袋裡的知識與觀念卻不在乎是從哪裡來的，難道沒有人發現這個矛盾的事實嗎？
閱讀經典就是在找出那個源頭，去找出人類古往今來知識體系的脈絡；回溯到源頭之後，才能看到全部的地圖、開啟完整的視野。例如讀台灣文壇朱家三姐妹的作品，如果沒有回溯到張愛玲，如果沒有回溯到曹雪芹，如果沒有回溯到中國傳統的儒釋道思想，要如何深入了解他們作品中濃濃的中國情懷從何而生？
又例如讀了《達文西密碼》之後，如果沒有進一步研究《聖經》、研究羅馬教廷、研究文藝復興，就只是讀了一本刺激的偵探小說，以及得到一堆似是而非、充滿問號的可疑論點。讀司馬遼太郎的作品，如果沒有回頭去讀司馬遷的《史記》，要如何去理解他的名字中「遠不如司馬遷」的意義？
知識體系的源頭經典，通常都不是很好讀的著作，因為得回溯到當時的時空背景才能徹底理解作者的思路。因此還是要從現代的作品出發，之後再回溯去研讀相關的經典，如此才能形成完整的閱讀歷程。
在讀《紅樓夢》以前，我看到佛家講的三法印「諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜」就只是莫名奇妙的滿頭問號；等到讀完《紅樓夢》之後，看到這三句就會像被雷打到一樣的震撼，因此後來就去讀印順導師的《成佛之道》，把佛教思想從頭到尾好好研究一番。如果整個程序反過來，讓我先接觸到《成佛之道》，一定直接把這本書束之高閣去積灰塵，絕對不會有任何心得。
簡言之，我認為理想的讀書方法，應該是新舊並陳，博古通今；回溯經典是為了更了解現代，並不是只有懷古、復古。在方格子以經典閱讀來開始我的寫作，是因為在閱讀經典的過程中，發現即使只是業餘的愛好者，還是可以透過閱讀經典來產生不同以往的新觀點。
以我最近的張文環作品導讀為例，在全系列文章完成之後，特別去翻了幾本有關張文環的研究論文，才發現自己的文章裡面，有許多論點都是前所未見的，完全出乎我意料之外（本來以為我的論點不過是老生常談而已）。可見得隨著時代的改變，讀這些經典也會產生新的意義、新的體悟。而且在古今參照之下，開啟了完整的知識地圖，也讓自己思想的廣度和深度隨著經典閱讀而不斷增長，會有欲罷不能之感。
不知道我在方格子的經典閱讀系列還能持續多久？事實上我想探討的經典作品還有很多很多，怕的不是這個世界沒有足夠的經典可以介紹，而是自己來不及讀完它們。這種與時間賽跑的緊張感，讓年近半百的我有了新的人生目標：原來讀經典、寫心得是那麼有趣的人生作文課，就讓這堂課永遠不要下課，能一直持續到我人生的最後一天，那就真的太幸福了。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。