【動畫】《86－不存在的戰區－》：在生死禍福之間，唯有戰鬥下去，才能以「人」的身份存活下去

在動畫《86－不存在的戰區－》的世界裡，「戰爭就像一場遊戲」不再是比喻，幾乎就是事實。共和國的指揮官若要參與戰鬥，並不需要親身走到戰場。她們只需走進指揮室，就能遙距操縱自己的部隊，與敵國交戰，沒有一絲戰爭的硝煙，會飄進距離戰場千里外的鐵幕之內。也難怪故事裡的角色會這樣形容如此的戰鬥——「人道且先進」。

共和國的戰鬥確是先進無比。指揮官們所走進的「管制室」——這是故事中對指揮室的正式稱呼——看起來還比較像一個讓電競選手專心作賽的房間。漆黑的燈光與舒適的座椅，都讓指揮官能把注意力集中在巨大的螢幕上。

螢幕沒有播放實時的戰鬥影像，而是只會把部隊的行進、與敵人交戰的動向，在地圖上以標記形式呈現。旁邊的螢幕顯示著隊員的狀態，畫面上只有名字與數值，生存與死亡以黑白交替呈現。死了一個人，也不過是列表之上少了一欄資訊，僅此而已。

而這場遊戲般的戰鬥，也的確十分「人道」。共和國的戰鬥對象，實質上是敵國殘留下來的無人兵器系統。這些戰鬥機器在兩年後就會自動消滅，換言之共和國只要撐過這段時間就能「破關」，完成遊戲。至於共和國軍人所指揮的部隊，也全都是「自律式無人機」，一切彷彿只是機器與機器之間的戰鬥，猶如即時戰略遊戲。

然而諷刺的是，替共和國戰鬥的「自律」運作「無人機」，實際上卻有活生生的人們，在其中拚死與敵人搏鬥。在戰爭的例外狀態下，共和國政府頒布戰爭法，剝奪非白系人種的市民權，在1至85區的國土以外另立第86區，並將非白系種的人們全都掃到這一角落，自此成為名叫「86」的非人存在。

既然86並非為人，那麼搭載他們去戰鬥的機體，就應當被叫作「無人機」。既然86並非為人，那麼戰場上的損耗，也自然變成「無人死傷」。這也是為什麼在共和國的軍隊裡，指揮官的戰鬥實質叫作「管制」，而她們的職位正名為「指揮管制官」，讀作Handler——也就是馴獸師。在戰時體制下，「非人化」被發揮至極致。

在我們身處的現實世界裡，「無人機」這一命名方式，早已被不少論者警告，這種技術性的修辭或會令操縱者失卻自己正在操作兵器的自覺，對戰爭倫理可能造成極大衝擊。《86－不存在的戰區－》的想像力則更加大膽，直接將戰爭狀態下經常出現的非人化，不再停留於現實世界中用作渲染對敵人仇恨的手段，而是套用屬於「己方」的戰鬥人員之上——當人的倫理被徹底架空之際，如此的戰爭，又將會呈現何種面貌？