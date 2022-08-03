《大清紫禁城》：琺瑯彩瓷器屬於名副其實的皇家御製產品，外面想仿連原料都搞不到

我們想讓你知道的是
對造辦處提出新的要求，再加上玄燁對科學興趣濃厚，本著就近原則，造辦處又搬回養心殿，稱為「養心殿造辦處」。養心殿位置特別好，正好是內廷和慈寧宮中間的地方，從內廷月華門往西出來，就是養心殿院落的遵義門，走動起來非常方便。
文：翟晨旭
修復的風雅
一代人有一代人的任務，康熙朝的前二十年，玄燁（即康熙皇帝）一直致力於做好「補鍋匠」的工作。掃除鰲拜，鏟平三藩，都是清朝前期遺留的問題；而重新丈量土地，修復與東南文臣集團的關係，則是明朝末年就已經存在的問題。重修三大殿差不多類似，反正都是苦差事。等這些都收拾完畢，玄燁終於可以長舒一口氣，趁著宮裡搞工程，開始有閒情逸致，恢復前朝紫禁城裡的「軟體」。
壹
一個王朝的「體統」，除了「御門聽政」這種禮儀程序外，還必須有很多配套的東西，一板一眼，都得建立起皇家的規矩。萬一哪天皇上和臣子閒聊，愛卿昨晚上喝什麼呀，臣子說喝雪碧，皇上一聽巧了，朕也是，那宮裡的供應系統肯定出了問題。皇上就算喝雪碧也得是明朝的陳釀，不然見了大臣們都抬不起頭，吃的、穿的、玩的、用的都必須私人訂製，這就需要一個龐大的團隊來打理。
內務府和它旗下的造辦處就是在這種情況下應運而生，不過在這之前，我們必須先說一下清朝宦官的問題。
明朝時，宮裡不太需要操心皇上吃喝玩樂這件事，太監公公們一手全包，大大小小二十四個衙門，一些大太監的權力比六部尚書還大，尤其是御馬監和司禮監，天上飛的、地上跑的，只要皇上想要的，都能幫你搞定。像天啟帝朱由校喜歡當木匠，「九千歲」魏忠賢能直接把三大殿的工程款安排到位。
玄燁想當初一進北京城，多爾袞一群人還沒被紫禁城的氣派鎮住，倒是先被明朝的太監數量嚇了一跳，二十四監衙門，人數林林總總加起來差不多二十萬出頭，還是李自成進來殺了一批後剩下的。
多爾袞可是和明朝打過仗的人，太明白明朝的太監們是群什麼貨色，做什麼都不行，誤國第一名，但完全不要也不行，好歹人家對紫禁城裡這套清清楚楚，折衷一下，實行大裁員，大約保留一萬多個太監。
明朝耀武揚威幾百年的太監們，就此退出歷史舞臺。之後福臨親政，雖然也設立所謂的「十三衙門」，但這個衙門不是皇帝直接負責，而是交給內務府打理。後來雖有初步抬頭之勢，卻惹得滿族老臣們極為不快，最後臨終前，福臨遺詔裡自責說：「委用宦寺，朕明知其弊，不以為戒，設立內十三衙門，委用任使……以致營私作弊……是朕之罪一也。」
清朝太監們的上升之路就此堵死，不過，事情還得有人去做，隨著政治上的成熟，各種規矩建立起來，就得有對應的配置，這讓玄燁很是煩惱。
舉個例子，康熙十七年，當時的大學者，也是大學士王士禎和幾個大學士入值，玄燁一高興，就讓他和幾個學士寫了一首長詩，先不說詩寫得怎麼樣，最起碼你必須裱起來讓臣子帶走，總不能讓宮裡的人拎著一路小跑到皇城外找個書畫店排隊等著工作。
類似的例子不勝枚舉，像冊封皇后用的金冊、皇帝平時打獵用的弓馬，甚至太皇太后信佛需要的一些禮器，都得需要專門訂製，因此需要一個造辦處。
貳
造辦處的雛形在順治朝時就有，是在養心殿的東暖閣，比較簡陋，具體設立的時間不詳。正式設立則是在武英殿區域，清朝皇帝對紫禁城的利用可謂見縫插針，剛好武英殿騰出來了，就被當作造辦處的「辦公室」，時間很明確，在康熙十九年（一六八○年），《欽定大清會典事例》說得很清楚「武英殿設造辦處」。
造辦處歸內務府管著，最高級的官員是「總管郎中」，這個應該是兼職，品級不詳，下面一層就是「郎中」，正五品官，相當不小了，再往下是「員外郎（從五品）」，其實這些人都不做事，認真負責的是那些六品及以下的「委署主事」等，包括一些不入流的「柏唐阿」（滿語，領頭人的意思）。
匠人這塊說起來不太人性化，很多匠人都是「包衣」出身，本來可能就是誰家的家奴，送進來幹活，而且等級分明，最低等的就是「匠」，如果做得好一點就是「吏」，最後才是「官」，官員都是由皇帝親信的人來做，一般人想都別想，工匠們一輩子都沒什麼出頭之日。唯一比較值得安慰的是伙食好像還不錯，從清宮遺留的檔案來看，這些工匠們「每名每日應領豆腐四兩……豆芽菜四兩」，有豆製品和菜，在那個時候算是很了不起的事情。而且那時工作不累，都是些文件，可能工匠本身不多。但到了康熙二十八年（一六八九年），事情出現變化。
這一年，傳教士白晉等人來到中國，替玄燁單獨上數學課。這下要求可就高了，以前是賞玩用，玩的東西主觀性比較強，差一點不要緊。但科學實驗就不能這麼隨意，皇上囑咐你弄個直角三角板來，回頭工匠們眼睛一斜，造出一個八十度角的，轉過天來皇上就能親自弄個八十度的鍘刀斬了你。
對造辦處提出新的要求，再加上玄燁對科學興趣濃厚，本著就近原則，造辦處又搬回養心殿，稱為「養心殿造辦處」。養心殿位置特別好，正好是內廷和慈寧宮中間的地方，從內廷月華門往西出來，就是養心殿院落的遵義門，走動起來非常方便。
說起來養心殿在用途上可以說是倒了血楣，明朝時嘉靖皇帝朱厚熜在後面的無梁殿裡煉丹，到了康熙朝又趕上玄燁這麼一個科學狂人，除了煙燻火燎就是物理、化學，中間穿插著玄燁他爹福臨（即順治皇帝），就在這裡駕崩，算是命途多舛。
在養心殿裡，造辦處得到足夠的發展，連傳教士上課的教室都搬到這邊，並正式印發「造辦處」字樣的紅票，規定「凡行取應用物料，開明數目，向各該處領用」，從此，造辦處才算有獨立財權，許多門類，如玉作、銅作、弓作、大器作等，當時的傳教士張誠曾在日記裡記載養心殿造辦處的盛況：
我們被領到皇宮內一處名為養心殿的地方，那裡有一部分最巧的匠人，如漆畫匠、木匠、金匠、銅匠等在工作，他們把數學儀器拿給我們看。這些都是遵照陛下的諭旨，放在用紙板特製的精緻小匣或抽屜內……
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
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台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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