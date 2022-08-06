古碧玲《不知道的都叫樹》：我終於理解洛神花與原住民部落的關係，那是一種安身立命的篤靜
我們想讓你知道的是
原鄉通常地處海拔相對高或貧瘠之地，適合種植耐旱強壯的作物，從熱帶、亞熱帶的印度、西非引進的洛神花正是這種特性，久而久之，與紅藜等成為原住民村落家家都種的紅色植物。
文：古碧玲
前進吧！洛神花
讀林業試驗所出版的《佛里神父》，以為是一本學術性書籍，卻意外地好看。台灣有許多生物都冠上佛氏名稱，正是以發現者佛里神父之名來命名的。
人類進入大航海時代，歐洲各教會派遣一批批具有博物學家或科學家素養的神職人員，跟著船堅炮利，深探全球各「新大陸」的角落，蒐羅採集舊大陸不曾見過的動植物，並從事自然研究。
「當時的博物學家和神父們都認為，自然是上帝『包羅萬象的公開手稿』，對她進行研究，結果是和上帝的書面信息——《聖經》相符的。自然神學允許人們通過自然研究去了解上帝。……所有的科學都是對上帝的研究的奉獻和作者的榮幸。科學不但值得表彰，客觀而言，甚至是神聖的，知道真理就是知道上帝。堅韌不拔的科學家將有助於揭開上帝包藏真理的面紗，並弘揚人類的精神。」書中引用中國學者羅桂環著作的一段，充分說明了從十五世紀以降的神學與科學之間的密切關聯。
佛里神父主要研究的範圍為日本北海道與台灣，但可以想見其他博物學者或神父進入歐洲視角的「黑暗大地」——非洲，甚至印度時，被其中的奇花異草見獵心喜到心噗噗跳的模樣。現在的台灣人看洛神花可能絲毫不覺得稀奇，當第一株玫瑰茄也就是洛神花被發現時，那綺麗若紅寶石的花苞，不知給予發現者多大的欣喜？
而我們常常自以為很熟悉的植物，深究後，會覺察自己壓根不認識這些植物，洛神花可能就是其中之一。
日常常見，卻不上心的洛神花，在一次拜訪莫拉克風災後的杉林村永久屋時，讓雙眼做起水災。
在那之前，從未好好看過洛神花。
訪花東地區的部落時，幾乎每家都會種一兩棵洛神花，並不特別以為意。那一天，由莫拉克風災倖存的農夫帶著前往被滅村的小林遺跡，殘亂傾圮的現場據說還埋著許多挖不出來的受災者，永遠忘不了農夫斯斯然地說：「我們住在永久屋，半夜還常聽得到哭聲。」聞言頓時雞皮疙瘩滿身。
走回他居住的永久屋，眼見小院裡一株洛神花站得挺直，分出的枝枒上頭綴了滿滿的花萼；當下，終於理解洛神花與原住民部落的關係，那是一種安身立命的篤靜。
原鄉通常地處海拔相對高或貧瘠之地，適合種植耐旱強壯的作物，從熱帶、亞熱帶的印度、西非引進的洛神花正是這種特性，久而久之，與紅藜等成為原住民村落家家都種的紅色植物。
風調雨順時，洛神花按歲時開花，供原民部落熬煮飲用與蜜漬。當莫拉克災情讓小林倖存者失去賴以維生的田地，餘悸猶存的他們遷往永久屋時，可能就開始盤算要種那些植物？那洛神花裊裊婷婷伸展時，終於安撫了一顆顆驚魂未平的心，那種劫後的點滴恢復，莫名觸動了我這外人。
排灣族部落分布的台東金鋒鄉，可說是台灣最著名的洛神花原鄉，每年近秋迄仲冬，滿山紅寶石搖曳，甚至依偎在牆角，張開粉紅花瓣，花蕊紅中偏紫，完全可用曹植《洛神賦》唯二記得的兩句形容之——「柔情綽態，媚於語言」。
西方人向來對玫瑰情有獨鍾，當他們看到洛神花時，命名為「玫瑰茄」，足見他們有多戀慕其瑰麗。
洛神花係錦葵科木槿屬，或一年生草本或多年生灌木，最高可以長到兩公尺半；另有洛神葵、洛神果、洛濟葵、山茄等名，互生的葉片裂成三或五片，中南半島各國都有各種將洛神全株利用的方法，緬甸拿洛神花葉來做菜，微帶酸味，很怡口。
曾與一位喜歡植物的女士並行於鄉間，行過一小片洛神花園，她提到洛神花葉可食之事，「妳怎會知道這種吃法？好像只有東協各國像緬甸人會這樣吃。」她說自己是緬甸華僑，想念起這道僑居地飲食時，就會央求開餐廳的哥哥烹煮。
洛神花由非、印東來後，落腳在中國兩廣、閩、滇，這些地方的盛產期為四月或八月下旬，台灣則是秋冬收成。
溫帶國家有色澤鮮艷紅潤、營養價值極高的蔓越莓、紅醋栗等，也許富含花青素、果膠、果酸、維生素C、β胡蘿蔔素等的洛神花並不遜於這些紅漿果，清涼降火、生津止渴、利尿等功效之餘，尚可調節血脂、高血壓，倒是滿適合栽種於營養過剩、文明病當道、國民十個有八個過重之國。
洛神葵可食用之處，位在花朵凋謝後的萼片，採收的農夫們為了避免壓傷花萼，全程以人工採收、耗時厚工，花萼一旦採下，務必得趁新鮮，清洗淨，俟水分全乾後，漬入砂糖、蜂蜜等糖蜜中，正是市面上常見的蜜漬洛神花，也是夏日常用以增添沙拉風味的祕密武器。
常收到各路朋友贈予的洛神花乾，味酸的洛神花沖煮成茶飲，溫度趨冷後，冰鎮在透明玻璃器皿冰得汗流浹背，淋一匙蜂蜜，自己還會調點檸檬汁，其中酸甜層次變化，極細微，亦是生津解渴勝品。
若懂得自釀之道，新鮮洛神花釀漬成七日可成的發酵飲，調上氣泡水，奪目胭脂紅，如此養眼，怎能不醉？
書籍介紹
本文摘錄自《不知道的都叫樹》，大塊文化出版
作者：古碧玲
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所有的枝枒和花葉，
都是前往秘境的門戶。
生活，因而綻放不同的世界。
馬路的行道樹、路面縫隙萌出的小花、公園的茵茵草地、路邊小販兜售的節日花朵……生活中的植物無所不在，連結我們與自然，也療癒我們因工業化飛速的節奏而疲憊不堪的心靈；難民營的居民透過培育植物重新找到希望與撫慰，日本三一一地震災後也透過種植花卉重建與安慰災民的心靈。
若你擁有一座花園
還會那麼仔細觀察每一朵花的姿顏嗎？
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BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
我們想讓你知道的是
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註三：BMW iX xDrive50車款。
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