在阿根廷，每天就有600萬個alfajor被吃掉：什麼樣的零食讓南美人如此瘋狂？
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阿根廷每年消費10億個alfajor，每個人心中都有自己認為最好吃的品牌，《關鍵評論網》開箱幾個阿根廷最常見的alfajor，讓台灣的朋友認識一下這個南美洲最熱門的零食。
在台灣，每個人心中可能都有最好吃的鳳梨酥。冬瓜派的你，喜歡佳德、小潘、李鵠，還是舊振南？或者土鳳梨酥派的，出國的時候一定要在機場買一盒微熱山丘，帶去給外國朋友。台灣人對鳳梨酥的講究，和阿根廷人對阿爾法赫（alfajore）的狂熱不相上下。
這個手掌大的巧克力派，看上去有點像台灣人習慣吃的樂天巧克力派，不過咬下去口感可不是想像中軟綿綿的棉花糖，而是裹上巧克力外衣的雙層或三層餅乾，嘴巴要張得夠大才行，餅乾間另外抹上焦糖牛奶醬（Dulce de leche）或者巧克力。
雖然巧克力和焦糖牛奶醬幾乎是阿爾法赫的代名詞，但另外還有慕斯、蛋白霜、果醬或椰粉這些甜內餡選項，甚至還有純素口味；配上咖啡和熱茶，就是一道闔家歡迎的午茶（Merienda）首選。
阿爾法赫在阿根廷絕對是排名第一的超人氣零食，根據一份2004年的統計，在阿根廷，每一秒會吃掉70個阿爾法赫；一天過去，一共會消耗超過600萬個；糖果餅乾和相關產品分銷商協會（ADGYA）更大膽預計，今（2022）年阿爾法赫的日消費量將達1050萬個！
阿爾法赫種類很多，據稱超市上可以找到多達34種不同類型的阿爾法赫，從路邊的糖果店（kiosk）、連鎖咖啡廳、或者昂貴的飯店，都可以看到阿爾法赫。也因為這麼受歡迎，到底哪個最好吃也成為永不衰退的熱門話題，當地媒體三不五時就會有「十大最受歡迎阿爾法赫排名」，每年8月的第一個週末，阿根廷當地也會舉辦阿爾法赫世界盃。
阿爾法赫已經是阿根廷人DNA的一部分，這也難怪當美國網路媒體BuzzFeed前陣子在教學影片上錯誤的將阿爾法赫描述成「秘魯餅乾」，立刻在Twitter炎上，阿根廷網友紛紛出征BuzzFeed帳號捍衛甜點主權，怒吼「阿爾法赫是我們的！」「秘魯的那個才不叫阿爾法赫！」
雖然阿根廷人恨不得自己是阿爾法赫的發明者，不過這個很符合南美人嗜甜口味的小點心，其實源頭是來自阿拉伯，是一種用杏仁、蜂蜜和核桃做成、像是牛軋糖的糖果，最早被稱作「Al-Hasú」（內餡的意思）。
當阿拉伯人推翻伊比利半島的西哥德王國後，這道甜點也傳進了西班牙，後來跟著殖民主義來到了拉丁美洲，如今除了阿根廷，玻利維亞、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、墨西哥、巴拉圭、秘魯、烏拉圭和委內瑞拉等國家都可見到這款點心。
阿根廷的第一個阿爾法赫，據說是1851年聖達菲省一個叫做桑芭蒂（Don Manuel Zampatti）的人，把焦糖牛奶醬抹在烤餅乾裡，再把三塊餅乾浸在糖漿中。不過也有另個說法，是科爾多瓦省一名法國化學家查瑪斯（Augusto Chammás）在1869年做出了一個圓形的阿爾法赫，從此定義了阿爾法赫的形狀。
【科爾多瓦省的阿爾法赫外層不是裹巧克力而是糖漿，大概是我想像中最接近原始阿爾法赫的版本。不過科爾多瓦的阿爾法赫內餡是榲桲果醬，而不是最早的焦糖牛奶醬】
當地朋友告訴我， 阿根廷每個省份都有自己的阿爾法赫，阿根廷人在國內旅行時，回程往往都會買當地的阿爾法赫當伴手禮給親友，除了科爾多瓦省，聖達菲省也以外層是蛋白霜的阿爾法赫（Alfajor santafecino）聞名。
不過在阿根廷，每個人心中都有自己認為最好吃的阿爾法赫，也有從小吃到大、味道可能已經崩壞但吃得是回憶的，就讓我們來開箱幾個當地最常見的阿爾法赫吧！
- 最便宜：瓜伊馬倫（Guaymallén）
瓜伊馬倫是阿根廷銷量最大的阿爾法赫，名字來自阿根廷西部的瓜伊馬倫縣，紀念他們1945年在那裡創建了第一座工廠，據稱這家公司每天可以生產160萬個阿爾法赫。
這大概也是價格最親民的一款，折合新台幣一個約10元，或許說明了為什麼它是目前在阿根廷流通範圍最廣的阿爾法赫。
【試吃心得】這次買的是三層餅乾夾焦糖牛奶醬，餅乾體太乾，一切開就是餅乾土石流的慘況，放到口裡更慘，廉價香精味如土石流擴散，這個價錢與這個口感，毫無疑問直接丟掉也不可惜。
- 吃的是童年的味道：小喬治（Jorgito）
提到古老，就不能不提小喬治，這個品牌和瓜伊馬倫並列阿根廷最暢銷的2款阿爾法赫，在1960年由一對夫婦創立，據稱是以他們的孩子所命名，就是包裝上的小男孩。
當地的朋友說，小的時候每天都要吃一個小喬治的阿爾法赫，媽媽會一口氣買大包裝（大概50個）放在家，吃起來就是童年的味道。不過最近再吃的心得是——小時候好像比較好吃，不知道是因為長大後吃過比較高級的阿爾法赫再回去吃便宜的，口味有所改變，還是這幾年工廠改變原物料的原因。
【試吃心得】小喬治是本次最後一個試吃的，前面吃了比較貴的阿爾法赫本來有點擔心廉價的小喬治味道有多可怕，但完全沒有當地朋友說的糟，甚至是整體裡面焦糖牛奶味最香的，單純樸實的口感，果然是懷舊的味道。
- 大人味的巧克力香：特拉布西（TERRABUSI）
這是由3個義大利兄弟共同創建，名稱取自於這群兄弟的姓氏，從1911年擁有25名工人的餅乾店，後來成為阿根廷著名的烘焙與食品公司。這個品牌的Logo是一個撐傘的小女孩，據稱是創辦人在一個下雨天在酒吧喝咖啡的時候，看到一個女孩手中拿著一包特拉布西的餅乾，於是想出了「即使下雨天也不能阻止買特拉布西的餅乾」的廣告詞。
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
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蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
也因為質譜快篩法的成本高昂，因此除了農產中心、學術單位或專業檢驗公司外，一般通路平台投資的意願不高。以無毒、友善、安心為核心理念經營的農產電商平台「無毒農」，是全台灣第一個獲得國家藥毒所技術技術轉移的質譜快篩法的農產平台，也是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
日常選購蔬果時，除了確認業者是否符合國家標準，更要選擇科學方式檢驗合格的產品，且在食用之前多加清洗、去皮，以減低農藥的殘留，確保食用安全。
無毒農六大安心保證，是消費者最安心的後盾
無毒農為平台上所有農產商品提供六大安心保證：第一保證全部商品經過質譜儀檢驗農藥殘留合格，365天每天都檢驗，時時刻刻為客戶嚴謹把關食品安全；第二保證檢驗標準堅持比政府雙倍嚴格。全商品保證無農藥或低於國家農藥殘餘安全值一半以下。而全國農藥減半也是2027年全國要達到的永續環境目標；第三保證產地直送最新鮮，這歸功於無毒農致力建立對農友、土地、消費者都友善的正向循環機制，與多位小農建立合作關係，以產地直送方式減少中間的層層剝削，同時讓消費者、農友都受益。
無毒農的第四保證，則是提供最完善放心的退換貨機制，消費者若對收到的商品有疑問，24小時內拍照、聯繫客服，就能無條件退換貨；第五保證是產品投保食品安全險，不只有質譜儀檢驗把關，更透過食品安全險提供消費者更完整的保障。第六保證則是推廣食農教育，與農友們合作一起推廣農業議題，讓更多人了解農產品的生產過程，珍惜農產資源的可貴。
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