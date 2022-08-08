魏晉風雲之東晉建立（一）：西晉滅亡前的江東局勢，周處之子周玘「三定江南」

文：阿前

晉朝，因為消滅江東政權而偉大，成為值得說嘴的「大一統王朝」，也因為有江東寶地，讓晉朝得以另一種形式延命存活下來。在三國之前，中國人稱這裡為「江表」，是長江之外，蠻夷之居。但隨著晉室南渡，這裡的主要稱呼，變成了「江左」，這時候以左為尊，代稱皇室。隋唐以後，多稱江南。

那麼，在晉朝北方八王之亂，五胡一起亂的時刻，江東難道就是隔江太平，等著皇上來臨幸嗎？或許，我們可以從周處的兒子，切入這個江東視角。對，除三害的周處，後來成為晉之重臣，在政治角力下，不幸喪生於西北前線。周處有三個兒子，一個早死，另外兩個當時都很出名。

長子周玘，音同起。稍稍複習一下，周處年少的時候，逞勇好鬥，不學無術。因此被鄉里騙去討伐東吳兩大祥瑞：白虎，蛟龍。還真以為除害咧，周處獵殺神獸的事情，要是傳到孫權耳中，他有一百條命也不夠死。剛好鄱陽人以為周處已死，周處也就索性裝死，躲了起來拜師求學。

人沒文化，在白色恐怖底下怎麼死的都不知道。等到周處出來給東吳當官，已經完全改頭換面，成為超級老學究。而周玘，差不多就在周處剛開始求學時出生。這孩子從小就像極了年輕的周處「強毅沈斷，而文學不及」。

Photo Credit: 猫猫的日記本 @ CC BY-SA 3.0 周處像

周處身受此害，自然是對周玘嚴加要求。「閉門潔己，不妄交遊，士友咸望風敬憚焉，故名重一方。」老周當時進了東吳朝廷當官，小周就在家關起門來好好修行。不難注意到，知識份子的朋友圈，對周玘其實都是有些害怕的。所以說老周要小周在家關緊閉，小周有好好讀書嗎？應該也是沒有的。

但既然「聲名在外」，地方州郡前來招募也是很正常的。就在東吳滅亡前一年，20歲的周玘收到了徵召令，可這少年卻鬼使神差的決定，不去。當時西晉司馬炎很多假動作的，東吳人未必知道就要開戰，就算知道要開戰，也不會算己必敗。

周玘不應召，跟他的性格應該比較有關，說穿了，他就是個角頭老大。發個徵召令就會來為國服務的，那是中級仕紳。面對終極BOSS，你作政府的當然是要去給他擺酒送禮，三顧茅廬……嗯？是不是又洩漏什麼秘密？

不管如何，西晉新到部的揚州刺史，就好好的款待了這尾地頭蛇，周玘也就乖乖的出來，擔任刺史別駕。劉備當刺史的時候，就是麋竺、孫乾這種人在當別駕，當地名士啦。踏上仕途的周玘，也慢慢的爬了上去。「累薦名宰府，舉秀才，除議郎。」

這裡恐怕又有些小機關。宰府，指的通常是「宰相的幕府」。宰相是一個通稱，也就是天子或帝王之下的第一實權者，不管他的官職是什麼。周玘的父親周處，在西晉官位最高至御史中丞，屬於最高監察單位，以大公無私聞名，更與諸親王重臣結下樑子。

如果周玘是這個時期靠關係高升，那大家也不用把周處弄上前線，隨便告一告就弄死他了。大致可以估計，周玘應該是周處死後追封，才被舉用。當時朝廷其實弄了一些王田什麼的在京城，要給周處家族，但周玘沒有去。他的弟弟周劄則應該去了。

一對比就很明顯，這對兄弟的升官應是同時。

兄：「舉秀（茂）才，除議郎。」

弟：「察孝廉，除郎中。」

周玘的都比弟弟高了一級就是。那為什麼知道周玘沒有入朝呢？因為就在周處死後6年的荊州之亂中，周玘仍在揚州對抗流竄的賊兵。而這場亂事，也正好是齊王司馬冏執政的終結，周劄，也「正好」擔任過司馬冏的參軍。

《全軍破敵・三國》資料片〈八王之亂〉，SEGA發行 齊王司馬冏

總結起來，提拔周家兄弟的宰輔，應該就是齊王司馬冏。那為什麼周玘不北上？他又神算知道司馬冏必亡嗎？與其說這些，不如往上翻一下：周玘，是角頭老大。

江東，是世族政治。

即使孫吳政權已亡，西晉的刺史，明顯還是依賴著江東世族在進行統治，不然幹嘛去三顧周玘。守住基業，就是周玘身為世族長子的責任。這個從前面就能看出的人設，也將持續影響周玘的人生，也就是上面提到的「荊州之亂」。

太安初，妖賊張昌、丘沈等聚眾於江夏，百姓從之如歸。

張昌是個很厲害的人，毫不意外，當時算上群雄的人物，都是某種意義上的蠻族。

《晉書》說，張昌是義陽蠻。義陽就是荊州北部，主要是漢為南陽郡的地方，也是東漢最著重開發的郡守。張昌的部分，下回再說，這裡只要知道，張昌利用當時「人心思漢」的風向，要丘沈自稱為劉氏之後。這時候匈奴還沒想過要以季漢之名起義，張老師算是走在時代潮流的尖端了。

喔，張昌自己則改姓李，都說了他是義陽人，此時所用，正是光武帝劉秀當年給逼上梁山的套路。「漢家當復興，李氏當為輔。」劉秀本來是不想造反的，全是給李氏拖下水。套路用得十足，效果，也是十足。光是周玘傳的「百姓從之如歸」，就看得出來吧？

當時的執政王，已經輪到八王之五司馬乂，張昌的大亂，也對司馬乂的執政造成了極大的負評。勢力逐漸擴張，接連擊退朝廷的張昌，決定派出副將「石冰」侵略揚州。西晉揚州刺史不戰而逃，可江東的角頭老大們，就沒這麼好相與了。

啊，忘了說，周處的老家，是三國吳郡，西晉改為吳興郡，基本上就是包含建業在內，江東最東北側的地方。石冰一路高歌猛進來到吳興，很自然的就要分派太守，不管是荊州還是豫州，叛軍都是這麼搞的。可那些都是以前曹魏的軍區，以官管民，行之有年。東吳，不吃這套。

周玘暗中連絡了前官員王矩，推出了江東自治吳興太守顧祕，對石冰政權展開反擊。王矩是長沙出身，前治所也是那一帶，連結此人，周玘很可能是要給石冰來個大包抄。至於顧祕？猜不出這個是什麼來頭，三國還真是白讀了。不是吳郡四大姓「顧陸朱張」之顧，憑什麼在吳興郡揭竿起義？