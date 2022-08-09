魏晉風雲之東晉建立（二）：張昌發起「荊州劉氏起義」，短短三個月掀起巨大浪潮

文：阿前

荊州劉氏？劉表嘛，誰人不知誰人不曉。時間來到西晉下半場，群雄並起的時刻，荊州劉氏，想必就是劉表的子孫了吧？很可惜的，這支荊州劉氏群雄，是假冒的。已經不是假稱自己是誰誰誰的子孫，而是這位爺，根本就不姓劉的程度。

而籌畫這場大騙局的人，其實也是個蠻子。來自荊州北部，漢代以前叫南陽，魏晉開始改義陽的蠻人……昨天以前我只認識三國無雙的魏延。這位義陽蠻名叫張昌。雖然是胡蠻，但他所引發的「荊州劉氏起義」，影響江東的部分，比起北方爭霸更加深遠。

有著阿蠻的血統，張昌本是孔武有力。不過兩漢魏晉在律法上不是那麼歧視種族，張昌10幾歲的時候，就已經在南陽治所宛城附近的縣裡工作，而且他有讀書的。

張昌，特別喜歡占卜之術，沒事都要幫自己占一下，每次得到的結果，都說自己應該要大富大貴。太平盛世怎麼大富大貴？一定要靠打仗嘛。當時荊州做為跟東吳交界的第一前線，如果有機會刷個戰功，自然富貴可期。所以除了占星術（誤），張昌最喜歡兵法，喜歡談論如何攻城掠地。不過，他只是個孩子啊～。

張昌沒能加入滅吳之戰，整天做著他的富貴不可限量攻城掠地夢，不過就是個被人嘲笑的阿宅而已。因為沒人把他放在眼裡，放在心上，所以接下來的20年，也沒人知道這個宅宅做了什麼。大家只知道，隨著西南李特流民起義，張昌突然失去了蹤影。

半年過去，張昌回來了，但這時的他，已經是個千人團伙的首領了。人家問張昌是怎麼回事，他都說他是跑去響應了討伐流民的任務。不久，朝廷的詔令來到，要徵召荊州勇士前往益州作戰，大家自然更是相信，張昌是從四川建功立業回來的。這詔書稱作《壬午詔書》，應詔的部隊，則稱為「壬午兵」。

可沒想到，張昌的小弟們到處跟人家說，去西邊打仗太危險了。我們老大是學占卜的，占卜界現在都傳聞，江東有天子之氣。老百姓啊，想當英雄的人少，想平安過日子的人多。這樣的流言一傳開，願意應召的兵源就更少啦。到底是臨時徵兵，不是日常繇役嘛。

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可是西邊，羅尚跟李特的戰局越演越烈，朝廷代表羅尚更是節節敗退，催荊州兵出發的詔書，來得更急了。太守沒法子，只好找張昌商量……好歹他手下有一支部隊，找一個人談，總比去犯眾怒方便。

張昌倒是乾脆：「那你詔書給我，我去處理吧。」這一看乖乖不得了，這次的命令還加上了「如果部隊在一個郡內停留超過五天，該郡太守免職。」要不是頒布詔命的人腦袋有洞，就是這邊純屬瞎掰。

西晉滅吳之後，地方採軍政分離制。簡單說就是這時的西晉太守，沒有軍權，大概就有些警備武力而已。請問壬午兵停留，太守拿他們有辦法嗎？沒辦法硬性驅逐，那就只能軟磨相求。「我大軍五天之內要上路，現在還缺點什麼東什麼西……」

張昌把詔令拿出來，哪個太守不是只能接受他的勒索？而跟張昌一樣聰明的我們，自然也猜得到，拿著朝廷詔令招兵買馬，囤積資源的張老師，根本就沒打算入蜀作戰。

張昌聽說，今年江夏大豐收，吸引了不少流民，就轉往江夏，在離郡80里外的岩山駐紮下來。樹起招牌：「我們不入蜀，不敢去的，沒飯吃的，統統來投靠我們吧。」

「我們，是李家軍。」是的，張昌索性打起了李氏旗幟，自己改名為「李辰」，這就變成叛軍打到江夏來了。負責荊州軍事的司馬親王，就得處理這個問題。不過當時的都督是新野王，一開始當然也沒打算親自出動，就派了一支部隊給江夏太守。

打個山賊有什麼了不起？誰想到討伐軍大敗，這組張李氏山賊更乘勝攻打江夏郡城。新野王也算是反應靈敏，立刻又再派一隊前來支援，卻仍是遭張李賊擊破。事已至此，江夏太守也只能逃命去了。

張昌的本領，最主要就是在這個「民心風向科」。進佔江夏之後，張昌立刻對外發出佈告：「我們，是來江夏尋找聖人天子的，希望大家能夠幫忙，讓我們一起重返太平盛世。」就這樣名正言順的架設起軍民合一警戒網，有什麼風吹草動，自是瞞不過張昌。

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不過張昌仍不滿意。這天，警備隊來報，說有一人名丘沈，自稱山都縣吏，是否可以放行？只見張昌大師掐指一算：「丘沈？丘沈萬？就決定是你啦。」張昌突然跳了起來：「這就是我們等待的聖人天子啊。還不快準備禮服車隊，跟我一起去迎接天子。」

接到丘沈，張昌更告訴大家，這只是假名。天子真正的名字，是劉尼，是漢室宗親，是我們恢復漢室的希望與榮耀。接下來張昌的行為，就很明顯的表現出，他的底蘊絕對不是「義陽蠻」三個字所能形容的。

張昌首先組建朝廷，設置百官。現代有孤狗給你用，你都不見得能復原漢室百官的職務名稱了。自然，我們沒有證據可以顯示，張昌的復原程度有多高，但至少他顯然是看過豬走路的。

建號、郊祀、服飾一應具全。玉璽、金鼓，張昌也命人打造。他更設計引來大量禽鳥，謂之萬鳥朝凰，年號神鳳。國號？當是漢啊。劉尼為天子，李辰（張昌）為相國。劉李合力，漢室中興，這是兩百多年前，劉秀跟李通寫下的傳奇。很快就獲得江夏與義陽各地響應，一個月就聚集了3萬人。

玩成這樣，真的當新野王是塑膠的了。新野王轉請求朝廷下令，命豫州刺史與前將軍來助陣，三道進擊江夏逆賊。張昌這邊也是略懂兵法，直接出動兩萬大軍，單點迎擊豫州兵馬。不過老闆懂兵法，那是老闆的事情，張昌手下那些帶兵的將領，就是山賊出身。