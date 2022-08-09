魏晉風雲之東晉建立（二）：張昌發起「荊州劉氏起義」，短短三個月掀起巨大浪潮
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張昌之漢，劉氏之亂，從建國到滅亡，其實僅僅就過了3個月。張角的黃巾起義，也就是半年。可這兩位張老師，都為他們所處的時代，掀起了巨大的浪潮。
文：阿前
荊州劉氏？劉表嘛，誰人不知誰人不曉。時間來到西晉下半場，群雄並起的時刻，荊州劉氏，想必就是劉表的子孫了吧？很可惜的，這支荊州劉氏群雄，是假冒的。已經不是假稱自己是誰誰誰的子孫，而是這位爺，根本就不姓劉的程度。
而籌畫這場大騙局的人，其實也是個蠻子。來自荊州北部，漢代以前叫南陽，魏晉開始改義陽的蠻人……昨天以前我只認識三國無雙的魏延。這位義陽蠻名叫張昌。雖然是胡蠻，但他所引發的「荊州劉氏起義」，影響江東的部分，比起北方爭霸更加深遠。
有著阿蠻的血統，張昌本是孔武有力。不過兩漢魏晉在律法上不是那麼歧視種族，張昌10幾歲的時候，就已經在南陽治所宛城附近的縣裡工作，而且他有讀書的。
張昌，特別喜歡占卜之術，沒事都要幫自己占一下，每次得到的結果，都說自己應該要大富大貴。太平盛世怎麼大富大貴？一定要靠打仗嘛。當時荊州做為跟東吳交界的第一前線，如果有機會刷個戰功，自然富貴可期。所以除了占星術（誤），張昌最喜歡兵法，喜歡談論如何攻城掠地。不過，他只是個孩子啊～。
張昌沒能加入滅吳之戰，整天做著他的富貴不可限量攻城掠地夢，不過就是個被人嘲笑的阿宅而已。因為沒人把他放在眼裡，放在心上，所以接下來的20年，也沒人知道這個宅宅做了什麼。大家只知道，隨著西南李特流民起義，張昌突然失去了蹤影。
半年過去，張昌回來了，但這時的他，已經是個千人團伙的首領了。人家問張昌是怎麼回事，他都說他是跑去響應了討伐流民的任務。不久，朝廷的詔令來到，要徵召荊州勇士前往益州作戰，大家自然更是相信，張昌是從四川建功立業回來的。這詔書稱作《壬午詔書》，應詔的部隊，則稱為「壬午兵」。
可沒想到，張昌的小弟們到處跟人家說，去西邊打仗太危險了。我們老大是學占卜的，占卜界現在都傳聞，江東有天子之氣。老百姓啊，想當英雄的人少，想平安過日子的人多。這樣的流言一傳開，願意應召的兵源就更少啦。到底是臨時徵兵，不是日常繇役嘛。
可是西邊，羅尚跟李特的戰局越演越烈，朝廷代表羅尚更是節節敗退，催荊州兵出發的詔書，來得更急了。太守沒法子，只好找張昌商量……好歹他手下有一支部隊，找一個人談，總比去犯眾怒方便。
張昌倒是乾脆：「那你詔書給我，我去處理吧。」這一看乖乖不得了，這次的命令還加上了「如果部隊在一個郡內停留超過五天，該郡太守免職。」要不是頒布詔命的人腦袋有洞，就是這邊純屬瞎掰。
西晉滅吳之後，地方採軍政分離制。簡單說就是這時的西晉太守，沒有軍權，大概就有些警備武力而已。請問壬午兵停留，太守拿他們有辦法嗎？沒辦法硬性驅逐，那就只能軟磨相求。「我大軍五天之內要上路，現在還缺點什麼東什麼西……」
張昌把詔令拿出來，哪個太守不是只能接受他的勒索？而跟張昌一樣聰明的我們，自然也猜得到，拿著朝廷詔令招兵買馬，囤積資源的張老師，根本就沒打算入蜀作戰。
張昌聽說，今年江夏大豐收，吸引了不少流民，就轉往江夏，在離郡80里外的岩山駐紮下來。樹起招牌：「我們不入蜀，不敢去的，沒飯吃的，統統來投靠我們吧。」
「我們，是李家軍。」是的，張昌索性打起了李氏旗幟，自己改名為「李辰」，這就變成叛軍打到江夏來了。負責荊州軍事的司馬親王，就得處理這個問題。不過當時的都督是新野王，一開始當然也沒打算親自出動，就派了一支部隊給江夏太守。
打個山賊有什麼了不起？誰想到討伐軍大敗，這組張李氏山賊更乘勝攻打江夏郡城。新野王也算是反應靈敏，立刻又再派一隊前來支援，卻仍是遭張李賊擊破。事已至此，江夏太守也只能逃命去了。
張昌的本領，最主要就是在這個「民心風向科」。進佔江夏之後，張昌立刻對外發出佈告：「我們，是來江夏尋找聖人天子的，希望大家能夠幫忙，讓我們一起重返太平盛世。」就這樣名正言順的架設起軍民合一警戒網，有什麼風吹草動，自是瞞不過張昌。
不過張昌仍不滿意。這天，警備隊來報，說有一人名丘沈，自稱山都縣吏，是否可以放行？只見張昌大師掐指一算：「丘沈？丘沈萬？就決定是你啦。」張昌突然跳了起來：「這就是我們等待的聖人天子啊。還不快準備禮服車隊，跟我一起去迎接天子。」
接到丘沈，張昌更告訴大家，這只是假名。天子真正的名字，是劉尼，是漢室宗親，是我們恢復漢室的希望與榮耀。接下來張昌的行為，就很明顯的表現出，他的底蘊絕對不是「義陽蠻」三個字所能形容的。
張昌首先組建朝廷，設置百官。現代有孤狗給你用，你都不見得能復原漢室百官的職務名稱了。自然，我們沒有證據可以顯示，張昌的復原程度有多高，但至少他顯然是看過豬走路的。
建號、郊祀、服飾一應具全。玉璽、金鼓，張昌也命人打造。他更設計引來大量禽鳥，謂之萬鳥朝凰，年號神鳳。國號？當是漢啊。劉尼為天子，李辰（張昌）為相國。劉李合力，漢室中興，這是兩百多年前，劉秀跟李通寫下的傳奇。很快就獲得江夏與義陽各地響應，一個月就聚集了3萬人。
玩成這樣，真的當新野王是塑膠的了。新野王轉請求朝廷下令，命豫州刺史與前將軍來助陣，三道進擊江夏逆賊。張昌這邊也是略懂兵法，直接出動兩萬大軍，單點迎擊豫州兵馬。不過老闆懂兵法，那是老闆的事情，張昌手下那些帶兵的將領，就是山賊出身。
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。