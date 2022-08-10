魏晉風雲之東晉建立（三）：司馬睿像極了司馬昭，用同一套路奪取自家政權

文：阿前

西晉這個國家，滅亡了三次。第一次是自己滅亡了自己，晉惠帝被叔叔司馬倫逼退，也就是我們熟悉的八王之亂，換皇帝，換首都樣樣來。但後來有撥亂反正，所以我們很寬容的表示，不算。

第二次，是首都洛陽被匈奴佔領，皇帝晉懷帝被擒。自古以來，到了這個程度還能復國的，當真是千古美談。真的有啊，第一個這麼幹的人就是田單，就算不知道田單復國，也知道火牛陣吧。田單不是國王，不是太子，但也算是個宗室了。

當時西晉各地軍閥，則分別推出各種「我這邊才是合法繼承單位」的說法。一團亂是吧？沒問題，匈奴人很好，就像滿清對付南明一樣，我一個一個幫你收掉，收到最後一個就是正統了。正統就留著？當然也是要收掉啊，於是，西晉第三次滅亡了。

BUT， 遙遠的江南，又有一個司馬家的親王，舉起了朝廷大旗。從這一刻開始，一晉成了兩晉。歷史課時間：我們現在會說，在東西晉之前，還有東西漢跟東西周，所以兩晉並不是一種發明？錯，東西晉是一個全新的套路。

首先呢，在先秦兩漢的史料中，東周跟西周的名詞就已經存在，但它們並不是「一先一後的兩個王朝」。當時的人使用東周、西周，主要是在描述「兩個同時存在的國家」，這個部分，呈現在《戰國策》中最為明白。至於東西漢，在過去正式的稱呼是「前後漢」是一個中間被王莽切斷的王朝。

那麼，東西晉究竟是一個王朝？還是兩個國家？基本上應該說同時存在著不同意見。《晉書》使用「東西」，你可以說它就一個史學的角度來給予定義。但唐代文人也會使用「衣冠南渡」來表示東晉的正統地位。我想，讀歷史最重要的事情，就是一定要認知「沒有正確答案」。任何一個論點，一個描述，都只是一個角度，一個看法。而每一個角度之中，或許都隱藏了某個程度上的事實。

東晉的開國君主，稱為晉元帝，本名司馬睿，是西晉琅邪王。他15歲的時候，就繼承了王位，那一年，死掉的不只是司馬睿的父親，也是晉朝的開國君主：司馬炎。阿睿年紀輕輕，就以親王之姿捲入了西晉最混亂的時代，八王之亂。

還好，阿睿很有司馬家傳統的美德：忍，更別說大亂鬥的都是他的長輩。當然，史書裡面對於開國君主往往是有一些優待的，不過這些部分我通常會略去不用。司馬睿長期在朝廷裡面當官，隨著八王之亂越演越烈，沒有半點實績跟功勳的他，官位也越來越高。這時候，能活下來就是本事，而官位越高，就越不是你想閃能閃的了。

終於，司馬睿以左將軍的身分，參與了晉惠帝御駕親征成都王之戰。這一戰堪稱經典。晉惠帝方面的大臣將軍，無不是一時之選，不是之前很有名，就是後來很有名。但就是打了一場宇宙無敵大敗仗，所以大家只能怪成都王太厲害，結果成都王馬上又被鮮卑打得人仰馬翻。

好的，在鮮卑打過來之前，成都王是對晉惠帝禮遇有加，但惠帝身邊眾臣，那就是奸佞小人啊，蠱惑皇帝發起內戰啊。司馬睿害怕受到牽連，便打算連夜逃跑。哪知道行動當晚，月色正明，無所遁形，只好啟動「開國帝君BUFF」，召喚雲霧雷雨，逃出鄴城……。

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逃出城就沒事啦？路上關卡也是各種把守，好不容易來到黃河北岸，渡口的官員早已收到指示，看到是貴族大官的，一定要攔下來。司馬睿拿不出身分證明，穿得也不算太差，馬上就給人截住了。正不知如何是好，一個之前他的僕從趕到。

哇，司馬睿想說自己丟下僕從逃跑，現在看到他落難，只怕僕從落井下石。只見僕從哈哈一笑：「唉呀班長，就叫你不要穿老闆的衣服，你看人家抓貴人就抓到你了吧。」 （原文：「舍長。官禁貴人，汝亦被拘邪。」）渡口官員一聽，去，原來是個小領班，就放了司馬睿一條生路。

司馬睿得以過河，連忙回洛陽接了老母，直接就趕往自己的封國琅邪，不然還在洛陽等人家打回來嗎？也是一個好運？從鄴城逃出的王公貴族中，有著八王之亂的最後勝利者：東海王司馬越。大家立場相同，領地亦偏屬齊魯，司馬睿也成功搭上這八王之亂末班車。

東海對司馬睿也是十分信賴，命他鎮守山東大本營，還派了自己的參軍王導協助。結果司馬睿跟王導眉來眼去，不但給王導官加三級，兩個傢伙還決定搬家到江南去了。必須說明的是，以江東為根據地，不是這兩個人突如其來的想法，發明者是孫策跟周瑜嘛（誤）。

八王之亂期間，荊揚遭到張昌、石冰之亂，更延燒徐州。在東海跟司馬睿都還在朝廷時，這邊的亂事是由淮南軍區的陳敏所平定（鐵拳小子是你？）。陳敏為了討賊，一度前往江東，跟江東義軍也有一些接觸……什麼義軍？孫權當年的吳國，是允許官員大族私養部隊的。吳亡之後，江東仍是維持著這個半自治形態，所以不長眼的小賊來鬧事，江東世族很快就團結起來抵抗。

陳敏接觸到了這個體系，雙眼立刻放出精光。要知道，西晉在消滅東吳之後，軍權慢慢的往司馬家親王手上移動。到這個時候，你想在群雄割據中扮演一個角色，不是親王指派的將軍，根本連點兵馬都沒有。可江東多美好，你只要能成為大族們的公認盟主，馬上可以擁有足以三分天下的資源跟兵力。

當然啦，實際操作起來並非一朝一夕，但即使手裡有天子的東海，也不敢小覷了陳敏的通臂拳。（人老了就是囉嗦）東海為了拉攏陳敏，更賜其合法的江東領袖地位。這時候，東海手下一個郭嘉……是軍祭酒啦，名叫華譚，覺得這樣不行，就煽動了江東世族們推翻陳敏。