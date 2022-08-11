魏晉風雲之東晉建立（四）：運氣頂尖的王導，終於展現了他「鍵盤軍師」的才華

我們想讓你知道的是
跟單純的貴族子弟王導、司馬睿不同，王敦在學術界上有份量，政治界中有表現，就連軍事謀略上也有實績。當時江東世族，更傾向服從揚州刺史王敦，而非安東將軍司馬睿。於是，王敦決定透過堂弟王導，跟司馬睿合作。哪招？三小邏輯？
文：阿前
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兩漢三國，但凡好謀士的最高等級稱呼，莫過於子房，張良的表字是也。隨著時間來到東晉，在新一波的文學與哲學思想衝擊洗禮下，這個稱號也提升了一個新的等級「江左夷吾」。
夷吾，春秋時代齊國宰相管仲的字。孔子說，沒有他，周朝早就被蠻夷取代的那個管仲。孔明說，我長大一定會跟他一樣，為天下萬民作大事的那個管仲。不管是法家還是儒家，將軍還是刺客，都不得不尊重的高級全能政治家，管仲。能得到他的名號，自然是非同小可，這個人就是幫助東晉在亂世中建國立業，安定民心的謀主，琅邪王導。
然後就是《晉書》最討人厭的地方了。不知道是不是開國君主功臣太多，比三國還多，搞得大家一上來就是從小聰明有異相，將來必定做大事。不相信蔣公看小魚游泳，卻相信周處跳進河裡跟蛟龍大戰三天三夜？
其實王導年輕的時候，就是個貴族子弟，不到順風順水，也不至於有什麼惡評。但資源總是比人家多的王導，在八王之亂局中，就站在了低調派那邊。
提要一下，八王之亂一開始兩王鬥，趙王漁翁得利，接下來有四個王跟趙王展開大鍋炒。在這五王熱火朝天的期間，有一些人就是靜靜的待在「朝廷」。朝廷側後來被第六王打爆，有部分的人逃脫成功。基本上包含第八王的後期勝利者，就是這些低調派了。
低調派最大的成功，就是比八王派系更早反應過來，時局即將進入群雄割據，很快的建立起地方勢力，這跟東漢末年是一樣的。什麼董卓、皇甫嵩、李傕、王允在那邊爭天子爭到頭破血流的時候，袁紹、曹操這些人就展開了地方紮根。說選曹操就是有眼光，選袁紹就傻瓜，也不過是事後諸葛亮罷了。
王導的運氣，在這些人當中可說是頂尖了，他很早就跟琅邪王司馬睿當上了好朋友。這也沒什麼稀奇，以西晉的軍制，在消滅東吳之後，有兵的就是親王了。雖然沒有回復成真正地方自治，軍政合一的封建制，但西晉親王，也不是漢武帝之後那種打醬油純看戲的觀眾了。
帝之在洛陽也，導每勸令之國。
不要再混了，我們一起回你的封國開創美好將來啊。也還好司馬睿沒有太早回去，不然應該也是被石勒等人早早收掉而已。很多事情，講的就是一個緣份，不早也不遲的時間，讓司馬睿跟王導知道了江東的美好。但實際來到江東，事情就沒那麼美好了。
東吳滅亡的時候，司馬睿才三歲，請問江東世族誰會把他放在眼裡？王導本身也不是什麼有實績的人，即使吹的智計滿腹，也沒辦法為主子解決煩惱。就在這時候，王導的堂兄王敦，以官派揚州刺史的身分前來上任。王敦可不一樣，他的父親是王基……不過很可惜不是三國末年威震荊州的大將王基，所以沒用。
王敦不一樣的地方在於，他在學界是有成就，得到大老認可的。琅邪王氏自帶大老：竹林七賢老么，王戎。有了這份保證，王敦很早就得到晉武帝司馬炎賞識，不但娶了公主，還在太子東宮當差。
又是一個不過，很可惜的是晉惠帝的太子。司馬炎早屬意惠帝的愍懷太子，幫他布置布置東宮良師益友，也是正常。但誰又想得到，晉惠帝的皇后跟太子，卻會來一場不死不休的政爭？第三個不過，王敦並沒有被牽連，反而更進到晉惠帝身邊，成為朝廷低調派中的核心角色。這個時期，江東世家也多有要角，比如陸機、陸雲，周處等人在朝廷任官。
跟單純的貴族子弟王導、司馬睿不同，王敦在學術界上有份量，政治界中有表現，就連軍事謀略上也有實績。當時江東世族，更傾向服從揚州刺史王敦，而非安東將軍司馬睿。於是，王敦決定透過堂弟王導，跟司馬睿合作。哪招？三小邏輯？
原來，王敦有個東宮同期政敵，找到機會就要捅他刀。讓執政的東海王司馬越心中頗有不安，改變主意要召回王敦，在宮中擔任尚書。王敦又不是傻的，當然不願意回去，可也不敢就這麼宣告叛晉，只好跟建業的安東將軍談條件。
司馬睿這邊開出「軍諮祭酒」的位置，讓王敦就地任職無須回京。而王敦，僅僅需要配合騎馬出巡就可以了。也就在這一次交易中，王導終於展現了他「鍵盤軍師」的才華。
農曆3月上巳日，稱為「修禊」節。是盛行於楚地，一種在水邊洗濯的祭祀儀式，當時吳郡大族都會到場參加。王導就安排讓司馬睿乘坐人力轎，準備儀仗，而其他人，包含王敦在內，都只能騎在馬上隨從。
吳郡第一大姓顧家家主顧榮，跟他的好朋友紀瞻看到這支「地方官」隊伍，自然知道轎中人不一般。知道路數的二人更不打話，直接退往一旁，就帶著自己的人馬，對轎子行跪拜之禮。賀家看到這個情況，也跟著拜。
王導連忙進言：「我就是等著這個時機，請趕快接見這些江東大老……只要搞定他們，我們在這裡就穩了啦。」顧家，就是顧、陸、朱、張四大姓之首。賀家，在三國時代最出名則是賀齊。有了大老起頭，江東人心自是紛紛來歸，一傳十十傳百，司馬睿就此征服江東……你信啊？
即使在嚴謹的史學作業中，也不免有文學修辭的部分，區別文學修辭與歷史用語來貼近事實，是很重要的。吳郡大姓服從司馬睿，那就是吳郡。他們不會也不能強迫長江以南其他地方的世族太守刺史跟著當狗。
王導接下來，就是拜託堂哥王敦帶兵出去「征討不服」，自己則開始準備規劃稱帝。
是的，這種事情根本不需要遮遮掩掩。要建立一個國家，不是某個人登高一呼：「今天開始我是皇帝」就結束了。朝廷的架構、組織、律法、禮儀、器具。中國人要建國之前的準備是很多的，就算不懂古代，光看孫文寫《三民主義》也要知道。這些事情不是一朝一夕可以完成，所以從來不存在突然稱帝這種事。
- 而在劉邦身邊，這些事是蕭何在負責，所以他不出去打仗。
- 在曹操身邊，這些事是荀彧在負責，所以後來荀彧也不出去打仗。
- 在劉備身邊，自然是諸葛亮在處理，所以一開始諸葛亮也不出去打仗。
- 負責架構起江東的政府組織機構，並使其得以運行的人，就是王導。
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我們想讓你知道的是
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