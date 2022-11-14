魏晉風雲之東晉權鬥（一）：接替祖逖成為北伐主力的軍閥家族，「譙國桓氏」如何崛起？
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為什麼要看桓氏？因為東晉有北伐三大將：祖逖、桓溫、劉裕。某方面來說只要看這3個大將的一生，東晉就可以串完了。祖逖既死，當說桓溫。不過桓溫不是石頭裡蹦出來的，所以才要說「桓氏」。
文：阿前
秦漢時期，在劉邦的家鄉附近，有個名叫「譙」的小縣城。由於東漢末年，這裡出了一個曹操，小縣城就風光起來了，一度，成為了郡治。雖然現在中國跟台灣都不用州郡了，但我們在翻譯美國行政單位的時候還是會用，比方加州洛杉磯郡洛杉磯市。重名的這個部份，就是所謂的「郡治」。
這名稱是有點哀傷的。不要想說是一個郡最繁榮的地方，所以把它立為首府，這因果完全顛倒了。實際上是一開始中央政府派出的官員，能有效控制的區域。兩條街，一個村……由於最早發展，所以才有最繁榮的錯覺。願意透過郡治來繳稅給政府，接受政府的管制，徵召，就是「該郡治下」。
那時候還不會畫什麼鄉鎮區界，畫分一下田界就是有的。所以你說一個郡面積有多大？一個州面積有多大？沒人知道，全是鬼扯。大家只知道一個行政區有多少人，收多少稅而已。
對中原地區來說，這樣發展已經很久了，從史料中看不出端倪，但對江東而言，孫權的開發非常早期，相對也就呈現出這樣的形貌來。待到司馬炎篡魏，就決定把譙郡，改成了譙國。因為尊重曹操？這是零分答案。因為這裡很繁榮，所以封給自己的親族？對一半。
司馬家的親王，主要的功能是地區軍團長。這是他們歷經曹魏時期各種內亂，得出來的復古式改良做法。譙封為國，一來是此地有資源，二來就是此地應預防式鎮壓。關於譙國的演變，大概講一下就好，重要的仍是後面的「桓氏」。
在祖逖故事中登場的桓宣，就是譙國桓氏出身。為什麼要看桓氏？因為東晉有北伐三大將：祖逖、桓溫、劉裕。這個中國史上第二的半壁江山王朝，東晉，某方面來說只要看這3個大將的一生，就可以串完了。劉裕篡掉了東晉，建立了第一個南宋（笑）。
祖逖既死，當說桓溫。不過桓溫不是石頭裡蹦出來的。雖然祖逖是東晉北伐第一人，但他那沒背景沒資源的地獄開局，實在不會有第二個人願意投入下去，所以才要說「桓氏」。
來自北方的家族，在江東的竄起。一開始的主角，名叫桓彝，注意了，英雄設定來了。桓彝從小死了老爸，家裡又貧窮，但他仍是處之泰然，性格開朗，很快就闖出名號，再加上他有「人倫識鑒」的替身能力，當時人稱為可比三國許子將。
有沒有不太自然？這邊我沒有查得很細，但大概知道，西晉的舉科取士裡面，有「家貧」這個項目。無限上綱孝廉就會產出，很簡單，也再次顯示出這個王朝的病態。同輩的年輕名士，也都很欣賞他，比方庾亮啦、伯仁（編按：「伯仁」是東晉重臣周顗的字號）啦。
後來成為東晉外戚，平定王敦有功的庾亮，跟桓彝交情很好。至於很敬重桓彝的伯仁，就是王導不殺伯仁，伯仁因他而死……一春秋下去，你就可以猜到，桓彝後來在東晉的王氏之亂中，肯定是站在朝廷這邊的。沒錯，接下來《晉書》快轉，桓彝加入了司馬睿旗下，名顯朝廷。
又春秋。桓彝的官職為：丞相中兵屬，累遷中書郎、尚書吏部郎，基本上是小到被鬼抓走都不會有人發現的職務，但是他名顯朝廷。而隨著王敦的坐大，我們桓彝官小志氣大，辭職不幹，周遊江東去了。期間不忘好友庾亮的囑託，桓彝繼續發揮他的替身能力，為好友物色官員。
終於，庾亮跟王敦的對決展開，桓彝也被找回南京，擔任皇帝身邊的散騎常侍。從這些角度來看，桓彝簡直就是東晉政爭的要角，可事實上是無足輕重的一個人。甚至到接下來的蘇峻之亂也是，桓彝講了一堆漂亮話，擔任不重要的官員，像這種明明是配角，卻被寫得像主角一樣的呈現方式，往後只怕會越來越常見。
桓彝還是單人獨傳呢。最終，桓彝以縣男爵、宣城內史的身分，在叛亂中壯烈犧牲了，據說大家當時都叫他桓侯呢。補充說明一下宣城，就是孫權當年差點被山賊幹掉的地方，也是孫十萬傳奇第一敗。
宣城在東漢末年是丹陽的郡治，屬於江東地區中部第一大郡，後來孫權一度把丹陽畫成建業直屬。就是洛陽屬河南，河南設尹不立郡。東晉此時，丹陽依然是尹，宣城雖不復郡治，但其經濟軍事地位，你又移不走，所以就設了內史。內史就是西漢左馮翊，右扶風的意思，京師輔佐。實際比太守略高，比尹跟刺史略低，在《桓溫傳》中，也稱為桓彝為宣城太守。
桓侯戰死時，桓溫只有15歲，從此立定了為父報仇的志願。桓彝雖然不是一個頂尖的人物，但作為東晉許子將，他的人脈都是頂尖的。桓溫的名，是劉琨手下重要謀士，溫嶠所賜。當初劉琨是派溫嶠南下送表，表示北方晉軍支持司馬睿。後來就被王導留下，負責輔佐司馬睿的太子，也就是東晉的第二個皇帝：晉明帝。庾亮則是晉明帝的大舅子。
桓溫日漸成長後，也跟庾亮的弟弟交情極好，他另一個好朋友，則是謝安的大舅子。隨著王敦的敗亡，東晉政府完美的為我們演繹了什麼叫做「共犯結構」。東漢的大家族大勢力，通常處在互相制衡，互相監督的局面上，東晉就大家都是好朋友了。
那明明人脈是桓彝構築起來的，為什麼桓溫好棒棒，爸爸桓彝有點兩光呢？就運氣不好。庾亮這一派，其實你就看得出來，主要興起於晉明帝，而他們也在第三任晉成帝時代才神功大成。在明帝時代，庾亮只是外戚，是皇后的哥哥，這種一定要到皇帝死掉，皇后變太后才是無敵星星。
桓彝因為本身的歷練不是很足，所以本來要去宣城洗個經歷。以西漢慣例而言，內史洗過，官可至副丞相，誰知道東晉的內亂沒在消停的。那我們也順便補充一下：桓彝戰死的蘇峻之亂，只是那場叛亂的半名，全名是「蘇峻、祖約」之亂。也就是祖逖的弟弟，接收了祖逖的軍力跟地盤之後，決定來教訓庾亮派系。
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