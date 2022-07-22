義大利聯合政府垮台提前9/25大選，「歐元區救世主」德拉吉駕馭不了義大利政壇
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21日請辭的義大利總理德拉吉，即使在歐洲中央銀行總裁任內幫助解救歐元區而為人津津樂道，仍駕馭不了義大利出了名難搞的政治體制，難逃中箭落馬的命運。
（中央社）義大利聯合政府垮台，總理德拉吉（Mario Draghi）21日辭職，讓金融市場為之震動，全國大選提前於9月25日登場，這將是超過一世紀以來，義大利首次在秋天舉行全國大選。
路透社報導，義大利下半年一般是讓國會著手通過預算法，如今競選活動將在旱象與盛夏高溫中開打。
一份民調研究本週顯示，由極右派「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）為首的保守政黨陣營可能贏得多數席次。
前歐洲中央銀行（European Central Bank）總裁德拉吉2021年在義大利致力克服疫情和疲弱經濟之際空降出任總理，但在執政約18個月後，今天稍早遞出辭呈。總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）請他繼續擔任看守總理。
德拉吉告訴內閣同僚：「我們必須處理與疫情、俄烏戰爭、通膨、能源成本相關的緊急情況。」
投票日雖訂於9月下旬，但新政府上任前可能會先經歷數週的討價還價。
德拉吉為挽救聯合內閣瓦解要求舉行信任投票，但聯合政府裡的3個主要夥伴杯葛，德拉吉內閣今天仍難逃瓦解命運。
曾被譽為歐元區救世主 德拉吉駕馭不了義大利政壇
（中央社）21日請辭的義大利總理德拉吉，即使在歐洲中央銀行總裁任內幫助解救歐元區而為人津津樂道，仍駕馭不了義大利出了名難搞的政治體制，難逃中箭落馬的命運。
法新社報導，卓越經濟學家德拉吉的總理職務不是經由民選選上的，他贏得羅馬政壇幾乎所有政黨支持，於2021年2月上任，就職後在歐洲聯盟和七大工業國集團（G7）受人景仰，從而提升義大利的國際地位。
他在歐洲第3大經濟體義大利正與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和隨之而來的經濟衰退奮戰之際臨危受命，義大利當時獲得歐盟疫情後復甦基金大筆挹注，投入提振經濟大業。
結構性的無效率和繁重官僚體系拖垮義大利經濟，內耗和惰性長期絆住結構性改革。德拉吉以他的高人氣，以及獲得歐盟和金融巿場信賴的加持，被認為是引領國家從停滯經濟中復甦的不二人選。
然而，明年登場的大選讓聯合政府不同政黨各懷鬼胎，他們對德拉吉要求停止政治內鬥的嚴厲警告充耳不聞。
聯合政府中3個政黨20日杯葛試圖挽救內閣的信任投票，執政約一年半的德拉吉內閣終難逃瓦解命運。他21日上午向總統馬達雷拉遞出辭呈。
德拉吉在耶穌會經營的菁英高中受教育，數學、拉丁文、籃球成績都出類拔萃，還跟曾任法拉利（Ferrari）董事長的蒙茲莫洛（Luca Cordero di Montezemolo）等名人一起上過課。
已婚的他與妻子育有兩個孩子，是一名虔誠的天主教徒。
德拉吉1970年曾在經濟學學士論文中主張，單一貨幣「是個愚蠢主意，這種事絕不應該發生」。他後來逐步修正此一觀點，反而成為歐元最強有力支持者之一。
從聲譽卓著的美國麻省理工學院（MIT）取得博士學位後，德拉吉回到義大利，在多所大學教經濟學。
1984年至1990年間他任職世界銀行（World Bank），然後在義大利經濟部擔任財政主管10年，歷經9個不同政府，期間義大利大規模私有化、致力削減赤字等政策都出自他手筆，幫助國家成就了加入歐元區的資格。
2011年11月他被任命出掌歐洲中央銀行（European Central Bank），當時義大利幾乎破產，大有拖垮整個歐元區的風險。
德拉吉承諾「不惜一切代價保住歐元」，強調「相信我，這樣就夠了」，一年後改變了歷史。
外界推崇他幫助解救此一單一貨幣。然而，這項救援行動來自巨額注資和歷史性低利率大助一臂之力，這也使他蒙受保守派怨懟，尤其在德國。
2019年從歐洲央行離任後，沉潛的德拉吉於義大利防疫封鎖期間大部分時候鄉居中部恩伯利亞省（Umbria），直到前總理孔蒂（Giuseppe Conte）政府2021年1月因內部傾軋而垮臺，總統馬達雷拉請他重出江湖接掌國政。
今年稍早國會投票選舉總統期間，他曾被點名繼任馬達雷拉，不過當時因為總統難產，多次表明不想連任的馬達雷拉只好回鍋做第2個任期。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹