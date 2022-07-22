義大利聯合政府垮台提前9/25大選，「歐元區救世主」德拉吉駕馭不了義大利政壇

（中央社）義大利聯合政府垮台，總理德拉吉（Mario Draghi）21日辭職，讓金融市場為之震動，全國大選提前於9月25日登場，這將是超過一世紀以來，義大利首次在秋天舉行全國大選。

路透社報導，義大利下半年一般是讓國會著手通過預算法，如今競選活動將在旱象與盛夏高溫中開打。

一份民調研究本週顯示，由極右派「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）為首的保守政黨陣營可能贏得多數席次。

前歐洲中央銀行（European Central Bank）總裁德拉吉2021年在義大利致力克服疫情和疲弱經濟之際空降出任總理，但在執政約18個月後，今天稍早遞出辭呈。總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）請他繼續擔任看守總理。

德拉吉告訴內閣同僚：「我們必須處理與疫情、俄烏戰爭、通膨、能源成本相關的緊急情況。」

投票日雖訂於9月下旬，但新政府上任前可能會先經歷數週的討價還價。

德拉吉為挽救聯合內閣瓦解要求舉行信任投票，但聯合政府裡的3個主要夥伴杯葛，德拉吉內閣今天仍難逃瓦解命運。

曾被譽為歐元區救世主 德拉吉駕馭不了義大利政壇

（中央社）21日請辭的義大利總理德拉吉，即使在歐洲中央銀行總裁任內幫助解救歐元區而為人津津樂道，仍駕馭不了義大利出了名難搞的政治體制，難逃中箭落馬的命運。

法新社報導，卓越經濟學家德拉吉的總理職務不是經由民選選上的，他贏得羅馬政壇幾乎所有政黨支持，於2021年2月上任，就職後在歐洲聯盟和七大工業國集團（G7）受人景仰，從而提升義大利的國際地位。

他在歐洲第3大經濟體義大利正與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和隨之而來的經濟衰退奮戰之際臨危受命，義大利當時獲得歐盟疫情後復甦基金大筆挹注，投入提振經濟大業。

結構性的無效率和繁重官僚體系拖垮義大利經濟，內耗和惰性長期絆住結構性改革。德拉吉以他的高人氣，以及獲得歐盟和金融巿場信賴的加持，被認為是引領國家從停滯經濟中復甦的不二人選。

然而，明年登場的大選讓聯合政府不同政黨各懷鬼胎，他們對德拉吉要求停止政治內鬥的嚴厲警告充耳不聞。

聯合政府中3個政黨20日杯葛試圖挽救內閣的信任投票，執政約一年半的德拉吉內閣終難逃瓦解命運。他21日上午向總統馬達雷拉遞出辭呈。

德拉吉在耶穌會經營的菁英高中受教育，數學、拉丁文、籃球成績都出類拔萃，還跟曾任法拉利（Ferrari）董事長的蒙茲莫洛（Luca Cordero di Montezemolo）等名人一起上過課。

已婚的他與妻子育有兩個孩子，是一名虔誠的天主教徒。

德拉吉1970年曾在經濟學學士論文中主張，單一貨幣「是個愚蠢主意，這種事絕不應該發生」。他後來逐步修正此一觀點，反而成為歐元最強有力支持者之一。

從聲譽卓著的美國麻省理工學院（MIT）取得博士學位後，德拉吉回到義大利，在多所大學教經濟學。

1984年至1990年間他任職世界銀行（World Bank），然後在義大利經濟部擔任財政主管10年，歷經9個不同政府，期間義大利大規模私有化、致力削減赤字等政策都出自他手筆，幫助國家成就了加入歐元區的資格。

2011年11月他被任命出掌歐洲中央銀行（European Central Bank），當時義大利幾乎破產，大有拖垮整個歐元區的風險。

德拉吉承諾「不惜一切代價保住歐元」，強調「相信我，這樣就夠了」，一年後改變了歷史。

外界推崇他幫助解救此一單一貨幣。然而，這項救援行動來自巨額注資和歷史性低利率大助一臂之力，這也使他蒙受保守派怨懟，尤其在德國。

2019年從歐洲央行離任後，沉潛的德拉吉於義大利防疫封鎖期間大部分時候鄉居中部恩伯利亞省（Umbria），直到前總理孔蒂（Giuseppe Conte）政府2021年1月因內部傾軋而垮臺，總統馬達雷拉請他重出江湖接掌國政。

今年稍早國會投票選舉總統期間，他曾被點名繼任馬達雷拉，不過當時因為總統難產，多次表明不想連任的馬達雷拉只好回鍋做第2個任期。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺