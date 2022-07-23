《徘徊年代》影評：導演張騰元拍出了台灣新住民題材電影最精彩的一次前後反轉
我們想讓你知道的是
筆者認為後半部最精彩之處，在於秋蘭的角色塑造是一個「台灣社會還無法適應的新住民形象」 ──她不穿國服只穿套裝、不做藍領當起白領、一點都不悲情苦命、甚至根本不載歌載舞，而是在螢幕上大喇喇抽起菸來，種種反轉簡直讓我在心中暗唸了無數次「好！」
文：Asuka Lee
台灣以東南亞新住民為題材的影視作品並不少見，但移民議題一向偏冷門，因此該類影視作品多為個人拍攝的記錄片，或規模較小的獨立製片及電視電影，前者如《失婚記》、《神戲》、《阿紫》…等，後者則有《野蓮香》、《金孫》、《姊妹》…等。然而新住民題材要投入資金大規模拍成上院線廝殺、且有票房壓力的商業劇情長片？沒幾個導演或製片敢做這種賭身家的事，但今年還真有個傻子跳出來做了，他是張騰元。
筆者認識張騰元多年，早在他十年前在世新廣電系的畢業製作《焉知水粉》就知道這號人物，這部同樣以新住民為主題所拍攝的畢製短片拍的相當精彩，也拿了一些獎項，但之後他彷彿就從影視圈消聲匿跡似的，沒再推出令人印象深刻的新作品。
那這十年間張騰元做了什麼？他進過東南亞文字報刊《四方報》工作、策劃了幾個跟移工移民相關的展覽、在偏鄉農村做田野調查、還結了婚（老婆是他的電影企劃）。但無論做什麼事，他一直都沒有脫離移工移民的領域，並在這十年間不斷積累自身涵養與影像功力。
當我聽聞他的第一部商業劇情長片《徘徊年代》將在今年推出，且同樣是新住民主題時，著實讓我嚇了一跳，但我也不禁期待經歷十年淬煉的騰元，能將新住民這個主題拍出什麼樣的高度？
（以下影評內容為筆者觀看試片後所撰寫，將大量涉及電影情節，請讀者斟酌觀看）
《徘徊年代》是一個雙重奏的故事，由在台灣最具知名度的兩位越南裔女演員 ── 阮安妮與阮秋姮分別擔當前半部與後半部的女主角。然而，兩位女主角幾乎沒有對到戲，甚至到了戲末才有短暫幾分鐘的碰面，且前半部與後半部的調性差異極大，但劇情上又環環相扣，筆者觀影之後覺得後半部的安排比前半部精彩許多，但少了前半部的鋪陳又會讓後半部大幅失色，因此還是必須讓讀者們從前半部開始了解這部片在玩什麼。
阮文慧的故事：台灣社會的刻板新住民形象
《徘徊年代》的故事由阮文慧（阮安妮飾）的自白聲音展開，1996年的台灣某偏鄉，童年經歷過越戰的阮文慧告別故鄉，飄洋過海嫁給磚塊工人忠銘（江常輝飾），但忠銘迎娶阿慧並非出自個人意願，而是為了達成母親（陳淑芳飾）想要兒子成家的心願，因此這段沒有感情基礎的仲介婚姻自然而然出現了裂痕，甚至最後生活不順的忠銘開始對阿慧拳打腳踢，種下阿慧離家出走的遠因。
而母親也充滿了台灣婆婆的刻板形象，在阿慧面前一邊細數自己是如何辛苦拉拔忠銘長大、一邊強調自己是位勇於追求自由的新女性，但當阿慧向她提出想外出做生意的請求時，卻又反過頭來數落媳婦的不是；在丈夫與婆婆的雙重壓力下，阿慧選擇離家出走對外求助，最後與幾位受暴婦女一同入住庇護所，準備展開新人生。
然而想展開新生活的阿慧並非一帆風順，除了跟丈夫的離婚官司要打之外，想在台灣長期居留的阿慧也在取得身份證的過程歷經一番辛苦奮鬥，最後前半部的劇情以阿慧如願取得身份證的一幕做收尾，看著手上的身分證，阿慧泣不成聲，後續她以親身經歷為靈感創立了一個新住民舞團，成為政府宣傳文宣上的新住民楷模典範。
但老實講，前半部阿慧的故事只讓我感受到兩個字「俗套」，而且是過往台灣影視作品拍攝新住民題材時最喜歡的調性 ── 從東南亞遠嫁到台灣的外籍女性，雖然在異鄉遭遇各種外界歧視與家庭肥皂劇，但最終仍逆來順受力爭上游，翻轉了自己的人生 ── 雖然勵志但也已經拍不出什麼新把戲了，正當我想著張騰元怎麼會花了十年才拍出這種程度的電影時，沒想到劇情在後半部迎來最精彩的反轉。
裴秋蘭的故事：台灣社會還無法適應的新住民形象
阮文慧的故事結束後，劇情完全沒有多作解說，直接就跳轉到2015年，後半部的女主角裴秋蘭（阮秋姮飾）颯爽登場，且有別於阿慧初登場時的楚楚可憐小媳婦形象，這位秋蘭根本處於「封頂」狀態，她有著自由戀愛的美滿婚姻、出色的高學歷、強大的工作能力讓她在徵信事務所獲得上司賞識擔任主管職、甚至外出工作都可以一人駕車獨自完成，讓筆者看的目瞪口呆，因為這位以女強人姿態登場的秋蘭，根本就是在反轉前半部阿慧的刻板新住民形象。
筆者認為後半部最精彩之處，在於秋蘭的角色塑造是一個「台灣社會還無法適應的新住民形象」 ── 在2022年的現今，我們仍然看到許多新住民以穿著國服、載歌載舞、藍領階級、悲情苦命的形象出現在各類影視作品（事實上也相當程度反應出，我們覺得東南亞新住民就應該是這種形象），但這位裴秋蘭呢，她不穿國服只穿套裝、不做藍領當起白領、一點都不悲情苦命、甚至根本不載歌載舞，而是在螢幕上大喇喇抽起菸來，種種反轉簡直讓我在心中暗唸了無數次「好！」
然而諷刺的是，劇情上卻安排工作能力出色的裴秋蘭其提案不獲得上司賞識，上司反而指名要她去接洽當時的新住民楷模阮文慧合作新的提案（至此前半部與後半部的故事串在一起了），於是秋蘭就在百般不願意的情況下，展開了追尋阿慧的過程。
整部電影最精彩、且最畫龍點睛的橋段，就是片尾裴秋蘭終於跟阮文慧見到面的場景，兩位出身、經歷、背景、甚至穿著（一位穿代表傳統的國服、一位穿代表現代的套裝）都完全不同的越南女性在異國相遇，相同的點只有「同為嫁來台灣的新住民」，資深的阿慧感慨萬千，不由得說出：「妳們這代真的不一樣了。」但年輕的秋蘭不知曉阿慧過去的經歷，若無其事說著：「我們正處在同一處聊天，能有多大差別呢？」
Tags：
每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈
我們想讓你知道的是
為了地球資源的永續利用，永續消費理念早已是全球主流。要改變世界其實一點都不難，只要透過你每一次的消費選擇，或是申辦一張聯邦綠卡，就能為你想要的世界投票，並且獲得綠色消費10％超高回饋。怎麼選，都環保。
Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .（你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。）——Anna Lappé（生態環保倡議者安娜．拉佩）
從早晨的第一杯咖啡、中午的便當餐盒、下午茶的美味蛋糕，甚至是旅途中不可或缺的電動汽、機車，到入住舒適旅店、網購美妝產品，每一次的消費行動都構築了我們的日常生活。你能想像嗎？如今，這一次次的消費選擇竟都能讓你參與世界改變。
你每一次的消費，都是對你想要的世界投票
由聯邦銀行推出的「綠卡」，便是透過綠色消費的通路回饋，創造金融、綠能的跨界合作。無論任何一筆消費，聯邦銀行都會在每一季結算綠卡持卡人的消費金額，並提撥0.1％回饋給「台灣環境資訊協會」，透過綠色公益團體資源，從事更多環保、推廣環境教育等相關公益活動，帶領持卡人從日常消費中做出對環境更友善的選擇。
同時，若持卡人申辦電子化帳單，更可以從下列通路享10％回饋：
- 友善電動車族群：TESLA充電費用、Gogoro電池資費、車麻吉市區停車
- 共享交通新生活：iRent、GoShare、WeＭo Scooter
- 低碳飲食愛地球：蔬食餐廳、生機選品
就連一般信用卡不回饋的水、電、瓦斯、電信等公用付費，只要經由綁定聯邦綠卡自動代扣繳，也可獲0.5％無上限回饋；為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，綠卡使用一卡通票證功能，不限通路自動加值，可獲每次回饋五元。
透過聯邦綠卡，每一次消費都能成為加入世界綠色行動浪潮的轉變動能。尤其，指定綠色消費的通路回饋，讓信用卡的回饋金，也能成為金流回饋到人文與土地友善的社會企業，使永續生活圈有機會被實踐。改變世界不一定非得透過宏偉的大計畫，只要透過每一次的日常消費，就能為自己想要的世界投票。
為什麼我們該支持永續消費理念？
根據「關鍵議題研究中心」調查，現今16至40歲受全球暖化最劇烈的「暖世代」，約有八 成願意以行動支持永續目標或消費於永續企業，並購買重視企業社會責任的企業所生產的產品，永續消費越來越重要。
「永續消費理念」是1992年聯合國《21世紀議程》，首度提出的概念與行動方針。近期聯合國更推出「懶人救世界指南」（The Lazy Person's Guide to Saving the World），旨在告訴大家，支持永續生活圈並非只有國際組織才能做得到，即使是躺在沙發上的懶人也可以是其中一員。
我們可以在日常生活中選用一些超級簡單的方法，其中，有五件小事，我們現在就可以做：
- 減塑生活：購買最小包裝的商品。
- 挑選真心喜歡的物品：計畫購物清單，減少不必要的購物浪費。
- 在地購物：支持具環保概念的品牌以及在地企業，促進環保又能提升就業率。
- 搭乘電動車或利用共享交通：尤其是一群人出遊時，避免大量汽車旅行。
- 申辦一張聯邦綠卡：這件事雖然沒有在指南上，但可以促使你更想完成上述四件事。因為綠卡有綠色消費指定回饋，且每一筆消費都會提撥回饋環境公益團體。
申辦一張聯邦綠卡，竟是支持永續消費最簡單的方式
聯邦綠卡不單純只是綠色消費回饋，連卡片本身都是採PETG環保材質製作，並結合虛擬卡技術，讓卡號可安全便利的儲存在手機中，不僅提升使用者的體驗，也減少卡片在生產過程中對環境造成的負擔。
如何讓消費成為幫助世界更好的解方？改變是可以由你開始的！除了不浪費食物、重複使用物品，換一張聯邦銀行信用卡可能會是你最簡單的選擇。一起練習對地球更好、讓世界美好的綠色生活方式吧。