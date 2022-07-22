美國總統拜登確診症狀輕微，開始服用抗病毒藥Paxlovid，自述狀況良好「繼續忙碌！」

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），白宮防疫協調官吉哈（Ashish Jha）指出，打過兩劑加強針的拜登重症風險低。另外，一名白宮官員表示，副總統賀錦麗被認定是密切接觸者。

白宮稍早宣布，拜登今（22）日COVID-19篩檢結果為陽性，有輕微症狀，將在白宮隔離並繼續履行職務。拜登是白宮歷來最年長的主人。

《路透社》報導，吉哈表示，拜登已完整接種疫苗且打過兩劑加強針，大幅降低他的重症風險。

吉哈並提到，拜登的血氧濃度正常，將隔離5天，一旦篩檢呈陰性就會公開活動。

賀錦麗（Kamala Harris）今天篩檢為陰性。

拜登自述狀況良好：繼續忙碌！

（中央社）美國總統拜登今天確診COVID-19，他推文形容自己狀況良好，仍繼續忙碌。副總統賀錦麗與第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）今天篩檢都是陰性。

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

白宮表示，拜登今天篩檢COVID-19呈現陽性，症狀十分輕微，已開始服用針對染疫患者的抗病毒處方藥Paxlovid。他將在白宮隔離，並繼續履行所有職務。

《法新社》報導，拜登確診後推文：「各位，我很好，謝謝你們關心。」「繼續忙碌！」

他附上一張坐在桌邊微笑的照片，眼前擺著智慧型手機和文件。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，第一夫人吉兒稍早在底特律（Detroit）告訴記者：「我幾分鐘前才跟他（拜登）講過話。他狀況很好，感覺很好。」

吉兒的發言人告訴《CNN》，吉兒今天將維持既定訪問行程。預料副總統賀錦麗也將維持正常行程。

《路透社》報導，英國首相強森（Boris Johnson）的發言人表示，強森已祝福拜登早日康復。

拜登確診，成為數個月來最新一位染疫的華府政壇高層。包括賀錦麗、聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）都曾確診。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航