2022/07/22,
軍事

陸軍564旅2人遭CM11戰車砲管撞擊，全姓士兵不治，同型號戰車2016年因煞車故障釀4死

陸軍564旅2人遭CM11戰車砲管撞擊，全姓士兵不治，同型號戰車2016年因煞車故障釀4死
陸軍第八軍團裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地演訓，21日上午進行CM11戰車鑑定，2名士官兵意外遭 砲管撞擊，其中傷勢較重的全姓士兵到院時胸、背部有壓傷，未見其他明顯開放性傷口，裝置葉克膜搶 救。Photo Credit: 中央社

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「若堯，我們回家了」，陸軍士兵全若堯昨天在屏東演訓遭戰車砲管撞擊命危，留一口氣晚間由家屬帶回南投老家後宣告不治，親友聚集住家外陪伴走最後一程。

陸軍564旅裝甲兵遭戰車砲管撞擊，全姓士兵不治

（中央社）第八軍團陸軍裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地演訓，昨（21）日上午進行CM11戰車鑑定，2名士官兵遭到砲管撞擊，其中傷勢較重的全姓士兵，裝上葉克膜，轉到國軍高雄總醫院搶救，最終因傷重不幸過世於家中。

裝甲564旅的政戰主任林豐閔接受媒體聯訪表示，早上在三軍聯訓基地執行CM11戰車鑑定保養作業，戰車靜止狀態，疑因砲身不正常運動，造成2名士官兵受傷，25歲蔣姓士官腹部受傷、意識清醒；傷勢較重的24歲全姓士兵，到院前沒有意識，有心跳、血壓，2人先後轉院至國軍高雄總醫院。

至於事故原因，林豐閔說，初步了解為砲管尾部的砲尾環壓到全姓士兵導致受傷，為何會壓到，由司令部與軍團組成專案小組全力釐清。

枋寮醫院急診專科醫師郭萬昌指出，全姓士兵到院時胸部、背部有壓傷，沒有看到其他明顯開放性傷口，裝置葉克膜搶救，後轉到國軍高雄總醫院，經搶救後仍回天乏術，家屬晚間決定讓全姓士兵裝著葉克膜，由家屬接回南投老家後宣告不治。

陸軍第八軍團指揮部表示，案發後即責派高階幹部全程協處，並立即聯繫家屬；同時協調院方，給予最佳醫療照護，並由司令部偕同軍團成立專案小組，以釐清肇因。未來將賡續強化安全防險作為，以維訓練安全。

裝甲兵遭砲管壓傷不治，「回家了」親友伴走最後一程

（中央社）「若堯，我們回家了」，陸軍士兵全若堯昨天在屏東演訓遭戰車砲管撞擊命危，留一口氣晚間由家屬帶回南投老家後宣告不治，親友聚集住家外陪伴走最後一程。

24歲義務役二兵全若堯住信義鄉地利村，信義鄉長全志堅接受《中央社》記者訪問表示，全若堯的父親任職鄉農會、母親是他的同學也是鄉公所同仁，因此，他與全若堯一家人非常熟識，「我們算是世交」，全若堯是家中獨子，他得知出事情後，立即陪家屬南下處理。

全志堅表示，全若堯非常乖巧，很喜歡且擅長運動，國小、國中在信義鄉求學，高中、大學則到外縣市念書，去（2021）年大學畢業，今年4月入伍，8月即將退伍，回想入伍前還歡送全若堯，大家一起聚餐，不料今天卻出事，原本還抱持希望，但到場便知道「其實沒有了」。

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Photo Credit: 中央社
陸軍士兵全若堯21日在屏東演訓時遭戰車砲管撞擊命危，醫院雖全力搶救但情況不樂觀，家屬盼帶他回家，晚間全若堯裝著葉克膜被接回南投老家後宣告不治，親友聚集住家外伴他走完最後一程。（民眾提供）

全志堅說，對於事故原因及過程，全若堯的父母很想知道「哪個環節出問題」，究竟是人為操作或機械問題，希望軍方能查清楚；事發後，目前軍方展現很大誠意，多名高階將官到場協助家屬處理，也派軍官陪同全若堯、家屬返回信義鄉，家屬將依天主教儀式治喪。

南投縣長林明溱表示，全若堯是南投子弟，對於在屏東執行戰車鑑定時不幸受重傷往生，身為南投大家長，內心感到非常哀痛與不捨，除希望家屬節哀，他也指示縣府相關單位一定要盡全力協助家屬。

第八軍團政戰主任樓偉傑接受《中央社》記者訪問表示，全姓士兵上午執行三軍聯訓基地戰車鑑定作業，疑因砲身不正常運動而遭砲尾環壓傷，醫院全力搶救，由於情況不樂觀，家屬希望帶回家，晚間裝著葉克膜接回。

陸軍第八軍團裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地演訓，今天上午進行CM11戰車鑑定，蔣姓士官、士兵全若堯遭砲管撞擊，全若堯重傷，到院前沒有意識，有心跳、血壓，轉院至國軍高雄總醫院搶救，因傷勢回天乏術，家屬決定留最後一口氣晚間接回南投老家。

總統府：全力協助家屬後續治喪事宜，務必徹底釐清事故原因

《中央社》報導，總統府發言人張惇涵昨天晚間表示，昨天早上陸軍裝甲564旅發生事故，受傷的全姓士兵雖經醫療單位全力搶救，但至為不幸仍宣告不治。總統蔡英文深感哀痛不捨，指示國防部全力協助家屬後續治喪事宜，務必徹底釐清事故原因。

張惇涵表示，總統也指示國軍醫院全力照護仍在住院的士官，給予最好的照顧。

CM11戰車近年多起意外，2016年因煞車故障翻落網紗溪釀4死

屏東三軍聯合演訓 CM11勇虎戰車實彈射擊
Photo Credit: 中央社
圖為屏東三軍聯合演訓 ，CM11勇虎戰車實彈射擊。

《蘋果新聞網》報導，近幾年CM11勇虎戰車發生多起意外，其中最為嚴重的是2016年時，陸軍564旅一輛CM11型戰車在「漢光32號」聯勇操演，因煞車故障而無法操控履帶，翻覆落入網紗溪，釀成4死，包括中尉排長吳得瑋、下士副車長陳秉逸、一兵裝填手張志偉、安全軍官陳世坤4人殉職，僅上兵楊炎霖受傷驚險逃出。

另外在2018年12月，也曾發生陸軍第八軍團564旅一輛CM11型戰車進行保養時，車輛不慎撞擊馬姓下士，造成腎臟、脾臟及胰臟等多處臟器破裂的嚴重事故，所幸轉送高雄榮總開刀後，馬姓下士生命跡象恢復穩定，臟器出血狀況也獲得控制。

《ETtoday新聞雲》報導，今（2022）年5月陸軍584旅一名黃姓下士9日清晨駕駛CM11戰車執行戰備部隊偵巡機動訓練途中，在行經台1號與統一企業路段（八德路三段）時，因迴轉不慎，撞上安全島上的電線桿，造成電線桿當場斷裂歪斜，而戰車也整台「騎」上安全島，所幸並無人員傷亡。

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核稿編輯：翁世航


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