美國眾議院通過保障同婚的《尊重婚姻法》，共和黨參議員是否願意讓法案過關？
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目前保障同性及讓跨種族等婚姻有效性的《尊重婚姻法》已在眾議院通過。只是後續送交至參議院，在共和黨及民主黨參議員人數幾乎各半的情況下，若美國保守派集體動員投下反對票，為法案通過添加了幾分不確定性。
文：梅緣緣
在象徵保障美國婦女墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）遭最高法院推翻後，如跨種族婚姻及同性婚姻等人權保護問題，也因先前大法官托馬斯（Clarence Thomas）提出將重新檢視的說法後，連帶引發是否會同羅訴韋德案一樣遭到推翻的疑慮。
美國聯邦眾議院民主黨佔220席而共和黨佔211席的情況下，20日眾議院以267票贊成比157票反對的結果，通過《尊重婚姻法》（The Respect for Marriage Act）並將此案提交至參議院審理。
面對一個向「右」傾斜的社會：共和黨參議員怎麼看《尊重婚姻法》
根據美國媒體《Insider》指出，在羅訴韋德案被成功推翻後，大法官托馬斯已計畫要將2015年通過對同性婚姻的重要判例「奧貝格費爾訴霍奇斯案」（Obergefell v. Hodges），上提至最高法院重新檢視。托馬斯在協同意見書中寫道，美國憲法第14修正案除了未明文保障婦女墮胎權，不應為外界過度解讀，同時他也強調像是同性婚姻，以及同性戀等牽涉相關隱私權的法案，也應一併再重新評估。
猶他州共和黨聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）則表示，他對托馬斯撰寫的協同意見書不予考慮，並指出「他已經打開了很多扇沒有其他法官會走的門」。對於猶他州的4名聯邦眾議員，同其他43名共和黨眾議員全部決議要支持，羅姆尼回應：「他們很明顯是有看過這項法案，而且覺得贊同這項法案是在做對的事。」
要讓《尊重婚姻法》繼續順利通過，在參議院這關必須有至少10名以上的共和黨參議員，也就是要連同現有的50名民主黨參議員一起，才有機會可以通過眾議院先前送交的法案。《CNN》調查顯示，至今表態支持或有機會支持的共和黨參議員有：俄亥俄州參議員波特曼（Rob Portman）、緬因州參議柯琳絲（Susan Collions）、阿拉斯加參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）以及北卡羅萊納州參議員提利斯（Thom Tillis）。
另外有8名共和黨參議員如路易斯安那州參議員卡西迪（Bill Cassidy）、德州參議員康寧（John Cornyn）及克魯茲（Ted Cruz）、佛羅里達州參議員盧比歐（Marco Rubio）、密西西比州參議員威克（Roger Wicker）等人，指出自己將會投下否決票，並反對同志婚姻法案。其餘共和黨參議員針對支持該法案通過與否，現階段仍未公開表示或拒絕表示看法或意見。
保障同性及跨種族婚姻權益，未來的美國有機會嗎？
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我相信未來一切會更好──約哈娜與媽媽的小豬農場
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在瓜地馬拉偏遠的山上，約哈娜和媽媽相依為命，母女兩人不懼低溫與遙遠路途，努力經營著小豬農場。透過參與世界展望會兒童資助計畫，他們也確信未來一切將充滿希望。
在瓜地馬拉山上一個偏遠的小村莊，9歲的約哈娜（Johana）和媽媽一起生活著，約哈娜的爸爸在約哈娜2歲時拋棄了她和媽媽，甚至當時媽媽的肚子裡還懷著妹妹。每個市集日，約哈娜和媽媽會在清晨4點出門，將飼養的豬隻運往市場販售，儘管一大早的天氣很寒冷，但這並沒有阻礙他們前進，約哈娜也說，「想一直支持媽媽做的所有事」。
「我會幫忙餵小豬，也會幫著媽媽一起蓋豬窩，我很喜歡這種感覺，因為我跟媽媽是一起的，當我們在市集，我會幫媽媽把小豬裝進麻布袋，我也喜歡跟小豬一起工作，我希望長大可以成為像媽媽一樣的人。」
約哈娜跟媽媽妹妹住在一間破爛小木屋，他們工作很努力，希望可以改善生活條件。當媽媽被問及希望女兒們有什麼樣的未來時，媽媽說：「我希望幫助我的女兒們有成功的人生，我會按照上帝的心意，盡可能地支持她們，並鼓勵她們不停學習。」
當問到約哈娜如何看待自己的未來時，她害羞卻又滿懷盼望地告訴我們：「我希望將來我們有很多頭又大又肥的豬，用媽媽的專業，開一家專門賣豬肉的商店，成為這個村莊的先驅。媽媽為我們辛苦了！ 我相信未來一切都會更好」。
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