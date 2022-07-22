美國眾議院通過保障同婚的《尊重婚姻法》，共和黨參議員是否願意讓法案過關？

文：梅緣緣

在象徵保障美國婦女墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）遭最高法院推翻後，如跨種族婚姻及同性婚姻等人權保護問題，也因先前大法官托馬斯（Clarence Thomas）提出將重新檢視的說法後，連帶引發是否會同羅訴韋德案一樣遭到推翻的疑慮。

美國聯邦眾議院民主黨佔220席而共和黨佔211席的情況下，20日眾議院以267票贊成比157票反對的結果，通過《尊重婚姻法》（The Respect for Marriage Act）並將此案提交至參議院審理。

面對一個向「右」傾斜的社會：共和黨參議員怎麼看《尊重婚姻法》

根據美國媒體《Insider》指出，在羅訴韋德案被成功推翻後，大法官托馬斯已計畫要將2015年通過對同性婚姻的重要判例「奧貝格費爾訴霍奇斯案」（Obergefell v. Hodges），上提至最高法院重新檢視。托馬斯在協同意見書中寫道，美國憲法第14修正案除了未明文保障婦女墮胎權，不應為外界過度解讀，同時他也強調像是同性婚姻，以及同性戀等牽涉相關隱私權的法案，也應一併再重新評估。

猶他州共和黨聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）則表示，他對托馬斯撰寫的協同意見書不予考慮，並指出「他已經打開了很多扇沒有其他法官會走的門」。對於猶他州的4名聯邦眾議員，同其他43名共和黨眾議員全部決議要支持，羅姆尼回應：「他們很明顯是有看過這項法案，而且覺得贊同這項法案是在做對的事。」

要讓《尊重婚姻法》繼續順利通過，在參議院這關必須有至少10名以上的共和黨參議員，也就是要連同現有的50名民主黨參議員一起，才有機會可以通過眾議院先前送交的法案。《CNN》調查顯示，至今表態支持或有機會支持的共和黨參議員有：俄亥俄州參議員波特曼（Rob Portman）、緬因州參議柯琳絲（Susan Collions）、阿拉斯加參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）以及北卡羅萊納州參議員提利斯（Thom Tillis）。

另外有8名共和黨參議員如路易斯安那州參議員卡西迪（Bill Cassidy）、德州參議員康寧（John Cornyn）及克魯茲（Ted Cruz）、佛羅里達州參議員盧比歐（Marco Rubio）、密西西比州參議員威克（Roger Wicker）等人，指出自己將會投下否決票，並反對同志婚姻法案。其餘共和黨參議員針對支持該法案通過與否，現階段仍未公開表示或拒絕表示看法或意見。

保障同性及跨種族婚姻權益，未來的美國有機會嗎？