高溫天氣預防手機過熱的幾個小竅門：可以放入冰箱來個緊急降溫嗎？
我們想讓你知道的是
用的電量越少，對手機就越好。「有時候很簡單，如果感覺手機真的已經很吃力，關掉幾分鐘，讓它冷卻下來，然後再重新啟動。」也不要把手機放在冰袋裡，因為那根本沒有幫助。
風扇一直在吹，冷飲也喝完了第10杯，可以開始滑手機啦。
但是，但是，手機速度太……慢、摸著太……燙，電池也快歸零了。
聽起來不陌生吧？
高溫天氣不僅影響我們的身體，還影響我們的電子設備。
但是，與人不同的是，手機不會出汗。這對滑手機的人來說當然是件好事，但對手機本身卻比較糟糕。
那麼，我們的電子產品在高溫下為什麼會掙扎？我們能怎樣防止它「中暑」？
溫度上升，處理器變慢
我們在高溫下做事感覺更加吃力，手機內的處理器也一樣。
利茲貝克特大學電子與電氣工程高級講師懷特-米靈頓（Roz Wyatt-Millington） 博士說，手機內部那些東西本身工作中也在產生熱量。
她說：「隨著手機溫度越來越高，處理器會試圖阻止自身過熱，結果，一切都會減慢速度。」電子產品通常設計為要在攝氏35度以下工作。
電池從「滿血」速降到一格
電池儲存能量，通常設計為要在特定溫度下工作最佳。電池越熱，它工作就要越努力，消耗的能量也越多，懷特-米靈頓博士說。
特別是，電池更難降溫，這意味著它的「壽命」會以更快速度耗盡。
懷特-米靈頓博士補充說，在戶外陽光下，我們經常會調高螢幕亮度，這也會使用更多電量。
「燒屏」
如果你注意到手機螢幕略有變化，那也可能是因為熱帶來的影響。
「如果是一部舊手機，如果它已經略有缺陷，熱會讓這些問題更明顯，」羅茲博士說。
她補充說，螢幕保護膜通常會讓更多熱量困在手機內部，天氣炎熱時，這並不是件好事。
怎樣手機保持涼爽？
根據懷特-米靈頓博士的說法，陽光直射是一大禁忌。
不要充電
「如果手機真的很熱，給電池充電時，會產生更多熱量。」懷特-米靈頓博士說。
巧妙定位
「避免陽光直射會有所幫助。不要把手機留在車裡，盡量放在陰涼處。如果可以的話，放在風扇前。」
保持輕裝
這適用於手機的內和外。卸掉各種各樣的外殼，關閉所有不必要的功能。
「不用GPS？關掉……實際上，用的功能越少，消耗的能量就越少，產生的熱量也就越少。」她說。
低耗模式
用的電量越少，對手機就越好。
「有時候很簡單，如果感覺手機真的已經很吃力，關掉幾分鐘，讓它冷卻下來，然後再重新啟動。」
不要放入冰箱或冰櫃
「不要把手機放在冰袋裡，因為那根本沒有幫助。」
溫度驟變對手機來說真的很糟糕，而且，冰可能還會導致水被困在手機裡面。
懷特-米靈頓博士提醒我們，好消息是，手機內置有過熱保護機制，以防止它們「自我毀滅」。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈
我們想讓你知道的是
為了地球資源的永續利用，永續消費理念早已是全球主流。要改變世界其實一點都不難，只要透過你每一次的消費選擇，或是申辦一張聯邦綠卡，就能為你想要的世界投票，並且獲得綠色消費10％超高回饋。怎麼選，都環保。
Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .（你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。）——Anna Lappé（生態環保倡議者安娜．拉佩）
從早晨的第一杯咖啡、中午的便當餐盒、下午茶的美味蛋糕，甚至是旅途中不可或缺的電動汽、機車，到入住舒適旅店、網購美妝產品，每一次的消費行動都構築了我們的日常生活。你能想像嗎？如今，這一次次的消費選擇竟都能讓你參與世界改變。
你每一次的消費，都是對你想要的世界投票
由聯邦銀行推出的「綠卡」，便是透過綠色消費的通路回饋，創造金融、綠能的跨界合作。無論任何一筆消費，聯邦銀行都會在每一季結算綠卡持卡人的消費金額，並提撥0.1％回饋給「台灣環境資訊協會」，透過綠色公益團體資源，從事更多環保、推廣環境教育等相關公益活動，帶領持卡人從日常消費中做出對環境更友善的選擇。
同時，若持卡人申辦電子化帳單，更可以從下列通路享10％回饋：
- 友善電動車族群：TESLA充電費用、Gogoro電池資費、車麻吉市區停車
- 共享交通新生活：iRent、GoShare、WeＭo Scooter
- 低碳飲食愛地球：蔬食餐廳、生機選品
就連一般信用卡不回饋的水、電、瓦斯、電信等公用付費，只要經由綁定聯邦綠卡自動代扣繳，也可獲0.5％無上限回饋；為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，綠卡使用一卡通票證功能，不限通路自動加值，可獲每次回饋五元。
透過聯邦綠卡，每一次消費都能成為加入世界綠色行動浪潮的轉變動能。尤其，指定綠色消費的通路回饋，讓信用卡的回饋金，也能成為金流回饋到人文與土地友善的社會企業，使永續生活圈有機會被實踐。改變世界不一定非得透過宏偉的大計畫，只要透過每一次的日常消費，就能為自己想要的世界投票。
為什麼我們該支持永續消費理念？
根據「關鍵議題研究中心」調查，現今16至40歲受全球暖化最劇烈的「暖世代」，約有八 成願意以行動支持永續目標或消費於永續企業，並購買重視企業社會責任的企業所生產的產品，永續消費越來越重要。
「永續消費理念」是1992年聯合國《21世紀議程》，首度提出的概念與行動方針。近期聯合國更推出「懶人救世界指南」（The Lazy Person's Guide to Saving the World），旨在告訴大家，支持永續生活圈並非只有國際組織才能做得到，即使是躺在沙發上的懶人也可以是其中一員。
我們可以在日常生活中選用一些超級簡單的方法，其中，有五件小事，我們現在就可以做：
- 減塑生活：購買最小包裝的商品。
- 挑選真心喜歡的物品：計畫購物清單，減少不必要的購物浪費。
- 在地購物：支持具環保概念的品牌以及在地企業，促進環保又能提升就業率。
- 搭乘電動車或利用共享交通：尤其是一群人出遊時，避免大量汽車旅行。
- 申辦一張聯邦綠卡：這件事雖然沒有在指南上，但可以促使你更想完成上述四件事。因為綠卡有綠色消費指定回饋，且每一筆消費都會提撥回饋環境公益團體。
申辦一張聯邦綠卡，竟是支持永續消費最簡單的方式
聯邦綠卡不單純只是綠色消費回饋，連卡片本身都是採PETG環保材質製作，並結合虛擬卡技術，讓卡號可安全便利的儲存在手機中，不僅提升使用者的體驗，也減少卡片在生產過程中對環境造成的負擔。
如何讓消費成為幫助世界更好的解方？改變是可以由你開始的！除了不浪費食物、重複使用物品，換一張聯邦銀行信用卡可能會是你最簡單的選擇。一起練習對地球更好、讓世界美好的綠色生活方式吧。