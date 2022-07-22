李克強對外商隻字不提清零政策，反覆強調中國刺激經濟不搞「大水漫灌」

近期，中國總理李克強和副總理劉鶴在不同場合釋放對外開放和經濟合作的信號。

7月19日，李克強以視訊形式參加了世界經濟論壇，舉行了一場全球企業家視訊特別對話會。會上他表達，深化多邊國際合作，維護產業鏈供應鏈安全暢通等意願。

同一天，副總理劉鶴也以視訊形式，與歐盟執委會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）共同主持第9次中歐經貿高層對話。會上也表達了類似觀點，即維護全球產業鏈供應鏈穩定，進一步推進金融領域雙向開放和監管合作等。

上半年中國經濟增長2.5％，距離全年5.5％的增長目標想去甚遠。保障全年經濟增長的壓力累積到下半年，然而中國各地不時進入封城狀態，為復甦過程帶來不確定性。

此外，路透社、《華爾街日報》等國際媒體提到，上述場合，中國官員都未提及對中國經濟影響最大的「清零」政策，並就此認為反映出李克強與習近平在保增長還是「清零」上存在分歧。

下行壓力

中國經濟在今（2022）年上半年經受巨大打擊，上海作為中國最重要的經濟中心，在二季度的大部分時間都處於疫情封控狀態。

封控使製造業和服務業在3月和4月大幅跳水，其中最深的跌幅出現在4月份，當月的社會消費品零售總額同比下降11.1％。

李克強也在世界經濟論壇上承認當前的困難，他說，今年二季度，受新一輪疫情等超預期因素衝擊，經濟下行壓力陡然加大，4月份主要指標深度下跌。

第二季度中國雖然保持住正增長，但僅有0.4％，低於市場預期，也使上半年經濟增長2.5％。這意味著，為了達到5.5％的全年增長目標，下半年經濟增長要超過8％。

對於經濟增長已經進入「5時代」的中國而言，保增長的壓力非常大。而且經濟學家普遍不看好。比如，過去20年來，中國經濟遇到困難，刺激房地產行業成為「萬年靈藥」，屢試不爽。今年故技重施，卻沒見效果。

相比之下，外貿則十分亮眼。經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰注意到，上半年貿易差額（出口額減去進口額）對中國經濟的貢獻達到2016年以來的最高水平。

李克強和劉鶴也在上述場合強調了維護產業鏈穩定和暢通的重要性，而且美國聯準會加息之下，使人民幣相對貶值，對於刺激外貿增長更有利。

不搞「大水漫灌」

李克強反覆提到在刺激經濟是不搞「大水漫灌」，他還進一步解釋，宏觀政策既精凖有力又合理適度，不會為了過高增長目標而出台超大規模刺激措施、超發貨幣、預支未來。

他還表示，2020年以來，我們在應對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情等重大衝擊中實行的政策在規模上是合理的，沒有「大水漫灌」，也為防通膨創造了條件。

此番發言不由使人想到通膨高居不下的美國，疫情爆發後聯準會「一口氣打完所有子彈」，開出「零利率＋量化寬鬆」的藥方。上一次藥量這麼足還是在2008年金融危機之後，因此也被稱為「危機模式」。之後一年來，各國政府追隨美國的步伐，推出各種刺激計劃，總額已超過10兆美元。

大量的錢流入市場，勢必使物價水漲船高。諾貝爾獎得主傅利曼（Milton Friedman）曾斷言，「通膨在任何時候，任何地方都是貨幣現象。」這句話被廣泛引用，用以揭示通膨的本質。

當前美國為應對創下40年來最高紀錄的通膨率，不得不選擇加息，經濟面臨「滯漲」風險，即停滯性通貨膨脹，一般是經濟停滯、高通貨膨脹、高失業率同時出現。一個經濟體陷入滯漲後，生產下滑，導致失業率上升，甚至出現破產潮。

此外，中國也有前車之鑒。2008年金融危機後，中國宣佈「實行積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」，揭示出一個四兆元級的經濟刺激計劃，當時低迷的全球經濟都為之一振。

這也就是李克強所說的「大水漫灌」，彼時連續降息下，大量的錢注入經濟，基建狂潮成為托底經濟的主力。2008年底開始，中國發改委突然放鬆審批條件，密集批複同意了28個城市的地鐵規劃，投資超過1兆元。事實上，「四兆」中45％投向了公路、鐵路、機場和城鄉電網。

但很快，它被視為「飲鴆止渴」的計劃，推高了債務風險，吹起了地產泡沫。中國國務院發展研究中心研究員吳敬璉將其稱為「飲鴆止渴的辦法」，因為它不但沒有降低槓桿，相反進一步槓桿化了，而一旦有風吹草動，「局部的資金鏈斷裂傳導到金融市場的其他部分，引發系統性危機。」

因而，此後多年中國不得不承受「去產能、去庫存、去槓桿」帶來的痛感。

不提「清零」政策

李克強和劉鶴都未提到「動態清零」政策而引發關注，因為嚴格防疫政策不放鬆，很難有效刺激經濟。中文社交媒體上有網友將其形容為，「找遍各種藥方，掐著脖子的手卻未鬆開。」

事實上，李克強在世界經濟論壇的視訊會上也提到疫情管控：

比如，「高效統籌疫情防控和經濟社會發展，調動各方面積極性，堅持發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵，推動經濟運行盡快回歸正常軌道。」

再比如，「將在確保防疫安全前提下實現更加精凖科學防控，持續優化簽證、檢測等防控政策，進一步有序恢復和增加國際客運航班，穩妥有序推動出境商貿和跨境務工活動。」

顯然，他的兩處表態都傾向於更好地兼顧經濟恢復，而非一味強調控制疫情。