中國河南鄭州水災一週年，官方審查下仍有民眾悼念逝者
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在微博上，也有很多中國網民表達悼念。一些網民在話題「#河南鄭州720特大暴雨一週年#」下發帖，但很多用戶反映相關微博被屏蔽，該話題不久後也被刪除。
周三（7月20日）是中國河南鄭州水災一週年，儘管沒有官方紀念活動舉行，仍有許多民眾在當時發生淹水事故的地鐵站和京廣路隧道附近獻花，對遇難者表示悼念。
但當局顯然對這種做法保持警惕。在社交媒體上，有關悼念的圖片和影片遭到移除或屏蔽。
多名花店店主對BBC表示，他們在送花時遭到當局盤查，一些花束在擺放不久後即被收走。
一年前，中國中部的河南省遭暴雨侵襲，引發洪水。當年7月20日傍晚，鄭州一小時降雨量達201.9毫米，突破了中國陸地小時降雨量極值。
據中國國務院數據，這場水災導致死亡和失蹤398人，其中鄭州市380人。
國務院調查組後來認定，儘管有天氣因素，但多起事故屬於「責任事件」，存在應對不力和失誤，當地官員還有對死亡人數進行瞞報。
有許多鄭州市民在周三（7月20日）自發悼念遇難者。一些人透過「美團」等外賣應用程序下單，希望透過外賣員將花束送到事發地。
「我們上午去送了一批花，人都在那裏扣了一會，要登記。」一名沙口路地鐵站附近的花店店主對BBC說。出於安全考慮，他沒有透露自己的姓名。
沙口路站是鄭州地鐵五號線的一處車站。去年7月20日晚，大量雨水灌入地鐵隧道，導致仍在運行的地鐵車廂內有大量乘客被困和求救。當局稱，該事件本身造成14人死亡、5人受傷。
這名店主表示，由於一直「有人盯著」，他只能派店員在夜間再去送了一次花。
「很多人買黃、白菊和香檳玫瑰，還有人送向日葵，寫的留言是希望『向陽而生』，也就是沒有雨天。」他說道。
另一名花店店主對BBC說，周三他們收到兩百多訂單， 員工分四次為這些希望送花緬懷的人完成願望。
「可以買……會登記一個信息，然後送到後要求趕快離開就行了，他們怕炒作這個事。」她說道。
在微博上，也有很多中國網民表達悼念。一些網民在話題「#河南鄭州720特大暴雨一週年#」下發文，但很多用戶反映相關微博被屏蔽，該話題不久後也被刪除。
一名用戶發文稱：「只希望有更多人記得，而不是遺忘，因為有時候遺忘和災難一樣可怕。」這條微博得到了兩萬多轉發，但所有圖片都變成了帶有感嘆號標誌的灰色圖案。
「我以為至少會有一個熱搜，會有一個話題封面，來緬懷上一年7.20號鄭州特大暴雨中不幸逝去的人。可惜沒有，甚至都沒有官媒發聲，真的好難過，好心寒。」另一名網友說道。
去年，這場罕見洪災在中國引起廣泛關注，很多網民透過社交媒體收集和傳遞求助信息，還有民間志願救援隊前往鄭州。
該事件也引起了國際關注，多家外國媒體在河南報導洪災時遭到當局驅離或干擾。一些外媒記者則遭到民眾包圍質問。
國務院發佈調查報告認定， 鄭州存在災害應對處置不力和瞞報死亡人數等問題後，2022年1月，中共中央紀委宣佈給予鄭州市委書記徐立毅黨內嚴重警告處分。同日，河南省委常委會召開會議，免去徐立毅市委書記職務。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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