斯里蘭卡經濟危機：前總理威克瑞米辛赫在民眾反對聲中宣誓就任總統
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威克瑞米辛赫被很多人看作是一個精明的政治操盤手，他的政黨在2020年選舉時被掃地出局，但仍然能夠留在議會內。他們沒有贏得任何一個選區，而唯一的議席是在反映總統票數的政黨名單制度下獲得的——威克瑞米辛赫還提名了自己。
在斯里蘭卡經歷多個月的示威和經濟危機之際，拉尼爾・威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）宣誓就任總統。
週四（7月21日），73歲的前總理在守衛森嚴的議會大樓中宣誓就任。
斯里蘭卡議會議員在週三選舉他為新任總統。儘管他並不受公眾歡迎，但一些此前參與示威的人表示應該給他機會。
「他現在在這裏——我們會看看他的行動。如果我們還是得不到任何糧食，任何藥物，我們就會上街，」一名上週曾參與過示威的女士說。
威克瑞米辛赫將要面臨的任務是，領導國家走出經濟崩盤，並在多個月的大規模示威之後恢復秩序。
在議會的投票中，他以134票對82票擊敗主要對手阿拉哈佩魯馬（Dullus Alahapperuma）。
斯里蘭卡前總統戈塔巴雅・拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在上週逃離了國家。
他先是迅速逃往馬爾地夫，然後到達新加坡。在此之前，數以千計抗議者闖入他的總統官邸和其他政府大樓，要求他辭職。
抗議者當時還要求威爾瑞米辛赫辭職。威爾瑞米辛赫是拉賈帕克薩家族的政治同盟，於5月被任命為總理。
上週，抗議者燒燬了他的私人宅邸，還闖入他在可倫坡的總理辦公室，以反對他的領導。
週三，很多人對他的勝選表示失望。
「我實在是對這個結果感到噁心……我無法相信134個人——這些原本是代表民眾的議員——完全無視民眾的訴求，」活動人士吉恩那・德佐伊薩（Jeana De Zoysa）向BBC表示。
威克瑞米辛赫被很多人看作是一個精明的政治操盤手，他的政黨在2020年選舉時被掃地出局，但仍然能夠留在議會內。他們沒有贏得任何一個選區，而唯一的議席是在反映總統票數的政黨名單制度下獲得的——威克瑞米辛赫還提名了自己。
曾六次擔任總理的威克瑞米辛赫，過去兩次參選總統都未能當選。他在週三的勝選意味著，他會任職至本屆總統任期結束，即2024年11月。
但是在週三，在拉賈帕克薩的執政黨支持下以壓倒性票數勝出之後，他呼籲通過團結和兩黨合作向前邁進。
他向議會表示，國家處在「非常艱難的境況」，而且「前面有很大挑戰」。斯里蘭卡在多個月的抗議中遭受破壞，國家實際已經破產，而且面臨嚴重的食物、燃料和其他基本供應的短缺。
威克瑞米辛赫希望恢復政治秩序，讓國家能夠重新開始與國際貨幣基金組織（IMF）就援助方案進行談判。
他在上月參加了這些談判，執政的斯里蘭卡人民陣線黨（SLLP）表示，由於他在經濟方面的資歷，大多數成員都支持他。
「我們感覺拉尼爾・威克瑞米辛赫是唯一具備相關經驗、知識和能力來為經濟危機提供解決方案的人，」該政黨的總書記薩加拉・卡里亞瓦薩姆（Sagara Kariyawasam）向路透社表示。
但是，他是否會被抗議者接受還是個未知之數。很多抗議者說，他是這個國家經濟管理失當背後的政治精英階層。
週三，在得出結果之前，議會大樓週圍設置了路障，還有士兵守在外圍，防備可能出現的人群。
但是抗議者目前還是保持著克制。在結果出來後，一些人聚集在抗議地點加勒菲斯綠地（Galle Face Green），呼叫「拉尼爾回家」。
有些人擔心，威克瑞米辛赫將會對那場數十萬普通民眾上街要求改變的運動進行鎮壓。
示威者此前闖入並佔據了政府大樓，而上週接任代總統一職的時候，威克瑞米辛赫下令軍隊以一切必要的行動恢復公共秩序。
他還將國家緊急狀態延長至本週，以撲滅潛在的抗議火種。
不過，他面臨的即時挑戰包括，尋找燃料供應和管理公眾的不滿情緒——這意味著要致力消除社會中的怨恨、憤怒和失望。
他在週三投票中的主要對手阿拉哈佩魯馬是執政黨中的異見派，得到了主要反對陣營的支持。他聲言要為斯里蘭卡帶來一個跨黨派政府，「結束這個騙人的政治文化」，但是沒有得到足夠支持。
斯里蘭卡目前概況
- 斯里蘭卡是印度南邊對開海域上的一個島國：它於1948年脫離英國統治獨立。該國2200萬人口中的99％屬於三個種族群體——錫蘭人（僧伽羅人）、泰米爾人和穆斯林。
- 同一個家族的兄弟已經統治這個國家多年：馬欣達・拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）在2009年成為多數派錫蘭人的英雄，當時他的政府在一場多年的血腥內戰中打敗了泰米爾分離分子。他的弟弟戈塔巴雅當時是國防部長，現在則是總統，但已經表示將會下台。
- 總統權力：在斯里蘭卡，總統是國家元首、政府領導人和軍隊統領，但是很多行政責任要與總理分擔，後者在議會中領導執政黨。
- 如今一場經濟危機導致憤怒的民眾走上街：嚴重的通脹意味著一些糧食、藥物和燃料短缺，各地輪流停電，憤怒的普通民眾走上街頭，很多人將現狀歸咎於拉賈帕克薩家族和他的政府。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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核稿編輯：羅元祺
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