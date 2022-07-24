烏克蘭LGBT投入前線抗敵：戰時靈魂伴侶難尋，期待戰後能自組家庭
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烏克蘭社會同質性不高，每個角落對LGBT社群的理解及態度不一，而軍隊相對保守、封閉，更是一些LGBT成員畏於踏足的禁區。即使從軍，也有人閉口從不提性向，憂心遭受霸凌。
文：鍾佑貞（中央社記者）
為俄作戰的車臣部隊指揮官阿洛迪諾夫日前上節目盛讚普亭入侵烏克蘭，稱這是對抗LGBT社群「撒旦」價值觀的「聖戰」，凸顯遭阿洛迪諾夫妖魔化的烏克蘭LGBT成員投入前線抗敵之際，仍須爭取接納及理解。
阿洛迪諾夫（Apti Alaudinov）日前於俄羅斯國營電視台受訪時，讚揚俄國總統普亭（Vladimir Putin）挺身對抗「邪惡」西方及北大西洋公約組織（NATO），及阻止 LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）權利在他們的國家發展。他更稱烏克蘭戰爭是針對「邊緣化社群」發動的戰事。
俄烏戰爭爆發後投入前線的烏克蘭跨性別導演羅曼諾夫（Antonina Romanova），就是阿洛迪諾夫不願見的存在。
「我從來沒有拿過機關槍，加入自願軍的頭一、兩週真的恐怖。」羅曼諾夫回憶。
羅曼諾夫是土生土長的克里米亞人， 2014年家鄉遭俄羅斯併吞，她撤到首都基輔。俄國全面入侵烏克蘭後，羅曼諾夫拒絕再逃，與先生一同加入自願軍捍衛領土。她近日對《中央社》表示，「敵人對我們的人民進行種族滅絕時，我們不能袖手旁觀。我現在手上有槍，想收復克里米亞」。
烏克蘭社會同質性不高，每個角落對LGBT社群的理解及態度不一，而軍隊相對保守、封閉，更是一些LGBT成員畏於踏足的禁區。即使從軍，也有人閉口從不提性傾向，憂心遭受霸凌。
羅曼諾夫加入自願軍前並非沒有猶豫，她終究心一橫，打算如果申請被拒，就另找其他方式協助烏克蘭贏得戰事。
回憶剛投入自願軍的日子，羅曼諾夫坦言基輔當時眼看就要淪陷，情況相當駭人。「我不知道怎麼使用機關槍，從來沒有扣過板機。現在多少知道怎麼開槍，我所在的單位天天開火，已經習慣了」。基於安全考量，羅曼諾夫依約不得對外透露所在地點。
加入自願軍後，羅曼諾夫的際遇卻與一般想像相悖，她從未受到打壓，軍中同袍接納羅曼諾夫，也不會因羅曼諾夫的跨性別認同而予特殊待遇，她日日執勤守夜挖戰壕，與其他人無異。
據羅曼諾夫了解，烏克蘭軍隊目前約有100多名同性戀士兵，各擁不同軍銜，於多座城市戰鬥。彼此透過私人群組互相扶持，共享前線甘苦。
職業軍人伊萬（Ivan）來自烏克蘭南部港市敖德薩（Odessa）。從軍16年來，他從未向軍中弟兄揭露自己性傾向，「我還沒有準備好」。他對《中央社》表示，戰爭凝聚烏克蘭上上下下，但烏克蘭民眾心理上可能還沒能完全接受LGBT。
「現在烏克蘭正與俄羅斯交戰，許多LGBT成員投身前線，捍衛烏克蘭國土、家鄉及村莊，（未能被接受）很難受，令人悲傷」。
烏克蘭2月24日遭俄軍入侵，日子一天天過去，即使戰爭看不到盡頭，無力感漸生，這批LGBT戰士堅信烏克蘭終將取勝，羅曼諾夫盼戰勝後能與家人好好聊聊，買部休旅車悠遊烏克蘭，最後在沿海一帶落腳。伊萬期待戰後能自組家庭，「戰時靈魂伴侶難尋，但我沒有放棄希望」。
另一名LGBT軍人弗拉迪米爾（Volodymyr）則告訴《中央社》，盼自己加入軍方，能讓軍隊對LGBT態度更為開放，社會對LGBT越來越寬容。
烏克蘭不允許同性婚姻及民事伴侶關係。不過，一項呼籲使同性婚姻合法化的請願書近日獲得逾2萬8000人支持，已超過連署門檻。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）需於限時內回應。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。