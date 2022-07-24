烏克蘭LGBT投入前線抗敵：戰時靈魂伴侶難尋，期待戰後能自組家庭

文：鍾佑貞（中央社記者）

為俄作戰的車臣部隊指揮官阿洛迪諾夫日前上節目盛讚普亭入侵烏克蘭，稱這是對抗LGBT社群「撒旦」價值觀的「聖戰」，凸顯遭阿洛迪諾夫妖魔化的烏克蘭LGBT成員投入前線抗敵之際，仍須爭取接納及理解。

阿洛迪諾夫（Apti Alaudinov）日前於俄羅斯國營電視台受訪時，讚揚俄國總統普亭（Vladimir Putin）挺身對抗「邪惡」西方及北大西洋公約組織（NATO），及阻止 LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）權利在他們的國家發展。他更稱烏克蘭戰爭是針對「邊緣化社群」發動的戰事。

俄烏戰爭爆發後投入前線的烏克蘭跨性別導演羅曼諾夫（Antonina Romanova），就是阿洛迪諾夫不願見的存在。

「我從來沒有拿過機關槍，加入自願軍的頭一、兩週真的恐怖。」羅曼諾夫回憶。

羅曼諾夫是土生土長的克里米亞人， 2014年家鄉遭俄羅斯併吞，她撤到首都基輔。俄國全面入侵烏克蘭後，羅曼諾夫拒絕再逃，與先生一同加入自願軍捍衛領土。她近日對《中央社》表示，「敵人對我們的人民進行種族滅絕時，我們不能袖手旁觀。我現在手上有槍，想收復克里米亞」。

烏克蘭社會同質性不高，每個角落對LGBT社群的理解及態度不一，而軍隊相對保守、封閉，更是一些LGBT成員畏於踏足的禁區。即使從軍，也有人閉口從不提性傾向，憂心遭受霸凌。

羅曼諾夫加入自願軍前並非沒有猶豫，她終究心一橫，打算如果申請被拒，就另找其他方式協助烏克蘭贏得戰事。

回憶剛投入自願軍的日子，羅曼諾夫坦言基輔當時眼看就要淪陷，情況相當駭人。「我不知道怎麼使用機關槍，從來沒有扣過板機。現在多少知道怎麼開槍，我所在的單位天天開火，已經習慣了」。基於安全考量，羅曼諾夫依約不得對外透露所在地點。

加入自願軍後，羅曼諾夫的際遇卻與一般想像相悖，她從未受到打壓，軍中同袍接納羅曼諾夫，也不會因羅曼諾夫的跨性別認同而予特殊待遇，她日日執勤守夜挖戰壕，與其他人無異。

據羅曼諾夫了解，烏克蘭軍隊目前約有100多名同性戀士兵，各擁不同軍銜，於多座城市戰鬥。彼此透過私人群組互相扶持，共享前線甘苦。

職業軍人伊萬（Ivan）來自烏克蘭南部港市敖德薩（Odessa）。從軍16年來，他從未向軍中弟兄揭露自己性傾向，「我還沒有準備好」。他對《中央社》表示，戰爭凝聚烏克蘭上上下下，但烏克蘭民眾心理上可能還沒能完全接受LGBT。

「現在烏克蘭正與俄羅斯交戰，許多LGBT成員投身前線，捍衛烏克蘭國土、家鄉及村莊，（未能被接受）很難受，令人悲傷」。

烏克蘭2月24日遭俄軍入侵，日子一天天過去，即使戰爭看不到盡頭，無力感漸生，這批LGBT戰士堅信烏克蘭終將取勝，羅曼諾夫盼戰勝後能與家人好好聊聊，買部休旅車悠遊烏克蘭，最後在沿海一帶落腳。伊萬期待戰後能自組家庭，「戰時靈魂伴侶難尋，但我沒有放棄希望」。

另一名LGBT軍人弗拉迪米爾（Volodymyr）則告訴《中央社》，盼自己加入軍方，能讓軍隊對LGBT態度更為開放，社會對LGBT越來越寬容。

烏克蘭不允許同性婚姻及民事伴侶關係。不過，一項呼籲使同性婚姻合法化的請願書近日獲得逾2萬8000人支持，已超過連署門檻。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）需於限時內回應。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航