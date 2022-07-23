【圖輯】50度烈日下也要繼續工作，巴基斯坦孕婦面臨極端高溫健康風險，「唯一能做的就是祈禱」
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近幾日，歐洲熱浪侵襲持續吸引眾人注意。然而，位在巴基斯坦的雅各布阿巴德卻在近幾個月裡，幾度面臨50度的異常高溫。身懷六甲的婦女不僅要下田工作、煮飯家事更是由她們一肩扛起，無情酷暑、貧苦窘境、頻繁停電就如同煉獄一般，對她們來說向神祈禱已然成為唯一能做的事。
上個月成為地球上最熱城市的巴基斯坦雅各布阿巴德（Jacobabad），身懷六甲的索納里（Sonari）頂著烈日，在點綴著亮黃色麝香甜瓜的農田裡辛勤耕作。
她的鄰居，17歲的瓦瑞德（Waderi）幾週前才剛生完孩子，現在已經在超過50度的環境下工作。瓦瑞德將嬰兒放在樹蔭下的毯子上，只要一聽見哭聲就會馬上趕往哺乳。
20歲的索納里說道：「懷孕的同時，炎熱的高溫隨之侵襲，讓我們備感壓力。」
索納里與其他婦女每天早上6點開始工作，下午稍微休息後，便會開始做家事、煮飯，而後再回到田裡工作直到太陽下山。腿部疼痛、昏厥、哺乳不適等情況時常困擾著她們。
苦難的前線
「感覺沒人看到她們，也無人關心。」援助工作者可汗（Liza Khan）說道。擁有金融學位的她回到家鄉後，決定為這些保守地區的女性發聲。
「我們發現，極端高溫影響越來越多地區的女性，健康以及其他社會問題通常交織在一起。」可汗補充。
一項刊登於《英國醫學期刊》的研究分析發現，孕婦若長時間暴露於高溫之下，罹患併發症的風險更高。此外，分析也指出氣溫每上升1度，死產和早產兒的數量就會增加大約5％。
哥倫比亞大學氣候與健康教育全球聯盟（Global Consortium on Climate and Health Education）主任索倫森（Cecilia Sorensen）表示，貧困婦女往往不會尋求醫療照護，但高溫對於孕婦來說真的是件嚴重的事。
雅各布阿巴德多名女性以及人權專家指出，處於氣候變遷前線的貧窮國家女性，尤其容易受到氣溫上升的影響，許多人別無選擇，只能頂著沉重的肚子，並在分娩不久後快速返回工作。
另一風險是，在社會風氣保守的巴基斯坦以及許多地區，婦女通常會在沒有通風或冷氣的的狹窄廚房裡用爐灶或是明火烹煮食物。
索倫森解釋：「如果你在室內靠近火焰做飯，除了必須承受灶火的熱氣，更要忍受環境本身的高溫，讓所處情況變得更加危險。」
濕熱的煉獄
雅各布阿巴德大約有20萬居民，他們都清楚自己的居住地是世界上最熱的城市之一，當地人時常自嘲「若是墜入地獄，我會帶一條毯子。」
5月，雅各布阿巴德的氣溫一度高達51度，當地的氣象官員表示當時出現這樣的高溫極不尋常。隨著熱帶降雨和阿拉伯海的暖風共同作用，未來空氣中的濕度也將增加。
天氣越潮濕，人們就越難藉由排汗來降溫。濕球溫度（Wet-bulb temperature）35度被視為人類生存的極限。自2010年來，雅各布阿巴德至少有兩次突破了前述門檻。
沒水、沒電的我們，只能祈禱
裝滿藍色塑膠罐的驢車穿梭於大街小巷，是雅各布阿巴德的日常風景。運水司機必須往返運送每瓶大約20公升的礦泉水，這些商品來自城市周圍其中一家私人水泵。
雅各布阿巴德多數居民必須倚賴這樣的供水方式，然而光是買水，就會花費他們大約八分之一至五分之一的微薄收入。由於數量不足，有些家庭甚至被迫定量供應。
當地官員表示，水資源匱乏的原因之一是停電。一旦沒電，水就無法被過濾，也不能透過水管輸送至城市各處。
對於身為年輕母親的拉奇雅（Razia）來說，六個月大的女兒塔瑪納（Tamanna）在午後炎熱的高溫裡哭泣，就足以讓她把珍貴的水倒在孩子身上降溫。一旁的孩子受到扇子帶來的微風，以及甘霖般的安撫後逐漸平靜，開始玩起媽媽的圍巾。
「很多時候，還沒買到更多的水，當天的交易就結束了。」拉奇雅的鄰居魯賓娜（Rubina）說道。「沒水、沒電的炎熱日子裡，醒來過後唯一能做的事情就是祈禱。」
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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