NOMOS 再創經典面貌的嶄新面容，繪築腕間的精湛氣息，全新 Tangente neomatik platinum 登場！

NOMOS在格拉蘇蒂歷經超過30年光陰的歷練與打磨，將包浩斯設計的精粹能量，完美融入錶款的整體設計中；品牌經過無數次的去蕪存菁，NOMOS透過面盤經典的阿拉伯數字與針型時標的隔置化設計，搭配細緻錶圈與宛如硬幣般纖薄的不銹鋼錶殼，綻放出令人難以挑剔的完美比例，成就品牌在消費者奠定獨家風韻的最佳靈感印證。

Photo Credit：NOMOS

品牌自上個月風光上市Orion金色款和銀色款腕錶系列之後，喜愛NOMOS的消費者不難發現，今年的NOMOS將設計重心瞄準質感再提升與金屬色運用的內斂哲學；令全球消費者陶醉在Orion迷人的金屬光澤之中，品牌為了賦予旗下經典錶款系列的嶄新生命力，NOMOS在凝聚無數創新與匠藝之下，風光推出NOMOS Tangente neomatik platinum gray 鉑金灰腕錶系列，力求帶給每一位喜歡品牌的消費者，超越以往的創新與感動。

正式在台上市的NOMOS Tangente neomatik platinum gray 鉑金灰腕錶系列，秉續品牌經典一系的簡雅魅力，透過獨特的鍍銠技術，將鉑金灰色調，幻化成北極冰川的視覺元素，巧妙運用在面盤之上，搭配纖細精巧、清晰醒目的鍍銢指標，營造出和諧的視覺美感。NOMOS Tangente neomatik新款腕錶貫徹中性設計風格，透過35 mm和 39 mm對應男女使用。

Photo Credit：NOMOS

為了體現NOMOS直觀設計基因，NOMOS Tangente neomatik面盤上，特別鑄飾金色"neomatik"字樣於品牌LOGO下方，不僅為面盤增添豐富細節，亦吐露著製錶與設計團隊的匠藝結晶。即將在台上市的NOMOS Tangente neomatik搭載品牌自製的DUW 3001自動上鏈機芯，配備獨家專利的自製擒縱系統，兼具走時精準與纖薄設計。 "neomatik"一詞蘊含"new automatic"（新一代自動機芯）之意，為突顯機芯的精細設計之處，錶款透過藍寶石水晶的透明開背設計，令佩戴者隨時欣賞精美機芯的運行之美。 同時為了匹配錶款的纖薄美感，錶帶面料採用防水透氣與耐用著稱的霍爾文高級科爾多瓦馬皮打造，賦予更為出色的質感氛圍的同時，更加匹配NOMOS Tangente neomatik迷人出色的商務風格，使佩戴者輕鬆駕馭各種不同場合的穿搭風格。

【技術資料】

機芯：NOMOS 自製DUW 3001自動機芯

功能：小秒盤功能

錶盤：北極冰川色面盤

錶殼：圓形不鏽鋼錶殼

錶耳：19mm(男)、17mm(女)

錶徑：38mm(男)、33mm(女)

錶帶：霍爾文高級科爾多瓦馬皮

錶鏡：藍寶石水晶玻璃

錶背：藍寶石水晶透視底蓋

防水：30米防水

定價 : 115,200(39mm)、109,600(35mm)