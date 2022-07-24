【影評】《徘徊年代》：東南亞新移民的台灣史詩，彌補這座島嶼曾被掏空的身世
我們想讓你知道的是
此片導演張騰元說，多數台灣人對新移民的理解仍停留在媳婦、妻子的刻板印象，希望電影能成為一個路徑，讓觀眾更理解新移民的真正樣貌。為了電影創作他曾到越南長住2個月進行田野調查，讓他電影裡的新移民更加具有真實的生命力。
文：鹿刻Luke
「所有的歷史都是當代史。」
在威權戒嚴時代，歷史的話語權被政府把持，充滿對黨的讚揚，對當權者的歌功頌德；解嚴之後，歷史論述逐漸鬆綁，侯孝賢的《悲情城市》勇敢拍出228事件之後，台灣的歷史書寫迎來了眾聲喧嘩的時代。
近年來我們看到《返校》將白色恐怖的歷史改編為類型電影、《斯卡羅》以大河劇的規模重現原住民的歷史、《茶金》由小見大寫下茶葉與客家人互動的歷史、《天橋上的魔術師》則以魔幻寫實的方式紀錄建築物的歷史。
歷史書寫好像是一個大型的合唱團，有愈來愈多人加入了不同的聲音透過不同角度去書寫和觀看，一同彌補台灣這座島嶼曾被掏空的身世。
然而，這個合唱團還少了一點聲音，一個顯而易見卻長期被忽略的聲音，她們其實並沒有沉默，只是因為多數人都聽不懂她們的語言，便把那段歷史置若罔聞。《徘徊年代》發現那個聲音、凝視那段歷史，作為一部新移民史觀的歷史電影，帶領觀眾以不同的視野重新審視台灣過去20年間的時代變遷。
新銳導演張騰元十年磨一劍 拍出東南亞新移民的台灣史詩
《徘徊年代》英文名「Days Before the Millennium」—千禧年前的那段日子。電影第一部分以流水帳的方式，交代1996到2000年，世紀末那些年台灣人經歷的大事紀，相信多數人對那段歷史都非常熟悉，閉著眼睛也能講出總統直選、政黨輪替、九二一大地震等歷史事件，那幾年是我們從威權走向民主的重要轉折，也是重建「台灣主體意識」、「台灣人」民族主義高漲的過程。
然而，當人們高呼自己是「台灣人」時，是不是同時也把一些人給排除在外了？例如那些不會講台語的外省人、部落裡的原住民，還有許多東南亞移民、移工。
《徘徊年代》的主角是一位從越南被買來台灣的「外籍新娘」阮文慧，對她而言，世紀末的那幾年是她離鄉背井來到台灣，面臨文化衝突、冷暴力、親密暴力，努力適應新環境，最終取得台灣身分證的過程。
電影意圖明顯，試著把那些曾經被台灣主體意識排除在外的新移民，重新鑲嵌到台灣的社會、政治、族群與歷史變遷中，以不同視角增補台灣主體的歷史論述。
這是新銳張騰元第一部劇情長片，但他長期關注新移民議題，踏入電影圈以前他在《四方報》工作，採訪許多新住民的故事，2010年首部短片《焉知水粉》就是以越南女子來台工作為題材，他也曾與蔡明亮咖啡走廊合作，擔任當代東南亞畫展〈異鄉繞徑〉策展人，這些經驗都讓他讓對台灣東南亞移民的認識愈加深刻，十年磨一劍，終於完成了史詩級的《徘徊年代》。
張騰元說，多數台灣人對新移民的理解仍停留在媳婦、妻子的刻板印象，希望電影能成為一個路徑，讓觀眾更理解新移民的真正樣貌。為了電影創作他曾到越南長住兩個月進行田野調查，讓他電影裡的新移民更加具有真實的生命力。
舞台劇般的長鏡頭設計 揉雜侯孝賢、楊德昌、蔡明亮
《徘徊年代》不只是歷史上的補充，在影像風格上，電影也再現了那個時代台灣新電影的特色，特別是幾位大導演的拍攝手法。
電影裡前半部出現大量侯孝賢式的長鏡頭，讓觀眾沉浸在故事的場景、時空中，讓演員在場景裡走動；電影仿擬楊德昌對人物背影的凝視，讓觀眾以第一人稱的角度進入新住民的視野；又有蔡明亮電影中，緩慢凝滯的敘事節奏。
揉雜三位大導的影像美學，同時加入了導演魔幻寫實的設計，營造了虛實交錯、似夢似真的電影體驗。不可思議的是，整部電影據說只耗時約三週拍攝。
電影還在片中安插兩位旁白，電影中的兩位「地籍測量人員」，電影刻畫著時間的歷史尺度，地籍丈量員則在測繪土地的空間變動，兩人時不時對片中的人物發表評論，以後設敘事讓觀眾從電影裡抽離，加上奇詭懸疑的電子配樂，營造出一種旁觀的疏離感。
電影透過這種疏離感的氛圍，同時營造出時間的隔閡與空間的距離，是新住民與台灣這塊土地的「雙向疏離」：一方面是新住民初來台灣面對陌生環境，彷彿走入異世界的不適應，另一方面也是台灣社會大眾長期觀看新住民時，始終帶著觀察異物、旁觀他者的視角。
即便這些新住民已經在台灣常住10年、20年，即使她們在這裡有了配偶、兒孫，仍會聽到有人稱其「外」勞、「外」配，還會有人說是「越南妹」、「菲傭」，把他們視為「外來者」，而沒有被視作是「台灣人」。
從越南新娘到台灣媳婦 《徘徊年代》窺視世紀交錯的變與不變
《徘徊年代》更有趣的是它兩段式的故事設計。當電影經過了100分鐘，阮文慧順利拿到身分證成為台灣人，觀眾誤以為電影將結束時，畫面突然由2.35：1的寬銀幕比例，改成4：3的膠捲底片比例，替電影的第二部分揭開序幕。
時空跳到2016年的台灣，主角從被仲介賣來台灣的移民阮文慧，改成靠專業來台灣工作的移工阮秋蘭。兩段時空除了兩位新住民以外，其他台灣角色的演員都重複出現，看似是這些人在20年後的遭遇，但某些情節卻好像是另一個平行時空。例如在電影第一部分有一位死亡的角色，第二部分卻沒有死。電影裡阮秋蘭不斷地在空間裡迷路，觀眾也跟著她在時空中迷途。
「到底是同一個時空的20年後，還是平行時空的故事？」每當被問到這個問題，導演張騰元就會在戲院現場進行民調，「大概有一半認為是同一時空，另一半認為是平行時空。」他說，這個問題沒有標準答案，端看觀眾如何解讀，20年前、20年後，台灣社會有些事情改變了，也有些事情沒有改變。
Tags：
我們與駭客之間的距離…比你想像還近？盤點智慧型手機常見資安風險
我們想讓你知道的是
智慧型手機是現代人不可或缺的重要工具，也承載了許多需要被謹慎保護的個人隱私，但絕大多數人卻完全沒有意識到自己的手機是否真正安全，本篇文章就來為大家整理你可能遭遇到的資安風險！
網路已經是現代人生活之中不可或缺的「必要生存條件」之一，無論是透過網路獲得資訊，使用各類服務帶來工作與生活上的便利都是我們的日常，但相對各類型裝置的連網也帶來不少資安危害，已經不是「小心謹慎」就能「趨吉避兇」的。
許多資安威脅事件不見得是因為使用者「踩雷」才會中招，更多的是主動找上門來的危機，讓你在不知不覺之中受到侵害，輕則設備的系統變慢、容易當機，重則隱私資料全部外洩，重要的數位資產一夕化為烏有！
智慧型手機就是最大「隱私個資庫」，你做好防護了沒？
大家所熟知的病毒、木馬、惡意程式等各類型的資安攻擊方式，多半以個人電腦平台為主要攻擊目標，為的就是竊取使用者的資料圖利；不過隨著智慧型手機慢慢成為大家最仰賴的工具，其中自然也儲存了龐大的使用者隱私個資，包括聯絡人、照片、影片、各型各類的網路服務 / 社群平台帳號、甚至是信用卡、行動支付或金融交易資訊等，因而成為駭客鎖定的重要目標。針對電腦端的資安防護，大部份的人多少都知道要安裝防毒程式、防火牆這類的工具，但反觀我們每天使用的智慧型手機，卻沒有對等的資安意識，因此讓駭客有不少可趁之機。
你知道嗎？早在智慧型手機還沒有問世之前的2004年，手機上就已經出現第一個名為Cabir的病毒，透過感染系統大量發送加值服務簡訊，造成使用者荷包大失血。後來在短短十年之內，手機上的惡意程式數量就迅速突破200萬，不僅鎖定受害者詐取金錢，甚至還可以操控手機的的麥克風、相機對使用者監聽、監看，攔截來電與收到簡訊，等於是一舉一動都遭到掌握，嚴重危害個人隱私。
當然智慧型手機的資安危害也不僅於此，下面我們就一起來看看，到底有哪些可能發生在我們身邊的資安威脅，又該怎麼防範。
狀況一：小心公共Wi-Fi資料全都露
為了省錢，你曾經使用手機連結到免費的公共Wi-Fi嗎？俗話說得好：「免費的最貴！」，尤其是許多公共Wi-Fi根本沒有任何加密機制，透過連線所傳輸的所有資料都可能輕易地被有心人士從中「攔截」，包括你的帳號密碼、分享照片檔案等，轉瞬之間就成為別人的囊中之物，得來完全不費功夫。
除了注意使用的Wi-Fi來源是否可靠，更不能忽視使用手機在傳輸資料的過程是否有額外的安全機制能夠保護個人隱私，像是三星Galaxy手機與平板產品，都內建有Knox Vault安星金庫技術，可以透過整合硬體的方式，確保使用者傳輸資料的安全性。
狀況二：你的一舉一動已被掌握，無論實體或虛擬？
明星最怕狗仔隊跟蹤偷拍，但作為一般小老百姓，其實你身後也潛藏著時刻掌握你一舉一動的資安狗仔，而且無論是現實生活或是網路虛擬世界上的活動，都可能被一網打盡！以智慧型手機的使用來說，包括內建的定位功能，以及網路瀏覽時的記錄資訊，都可能成為廠商或有心人士掌握我們行蹤的方式，甚至你私下的生活喜好，也被完全看光。
想要避免這樣的狀況，最好的方式就是詳細檢視手機中關係個人隱私的權限管理功能，像是三星Galaxy手機與平板就直接在設定選單中加入「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以選擇關閉精準的定位資訊，也能移除廣告ID功能，確保你在實體生活與網路瀏覽的過程不被時刻掌握。
狀況三：手機內的重要檔案、資料需要有更嚴密的保護手段
家中重要的財物不會隨便亂放，甚至會特別買保險箱鎖好，但手機中裡有一大堆與我們息息相關的檔案、資訊，一般人卻沒有特別的防護手段。除了手機本身就要做好密碼鎖定，不讓其他人有機會直接解鎖手機直接操作，三星Galaxy手機與平板中就內建有Knox技術保護的「安全資料夾」功能，可以在手機中打開一個額外加密的獨立空間，不用擔心重要資料被輕易取得，也能將社群、即時通訊APP 「公私分離」。
狀況四：安裝APP時，有注意你給了哪些隱私權限？
為了避免手機中的權限輕易地被來路不明的APP存取，目前智慧型手機的作業系統都會在APP安裝啟動時，逐一顯示APP需要獲得授權的手機功能或用戶個資，但大家是否真的有注意到這些APP向你要求了哪些存取權限？尤其是牽涉敏感資訊的金融類型APP，在使用時更是要注意隱私資料是否在不知不覺之中就被你自己給「出賣」了！若是一時「手滑」不小心給出權限，可能讓自己的個人資料曝光，甚至被「監控」。
為了避免使用者在不經意之間就授權APP存取個資，三星Galaxy手機與平板很貼心地將所有相關的權限設定都整合成為單一的「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以一覽所有APP存取手機功能權限的狀況，更能選擇自定每一個APP允許的權限，還能把手機定位與廣告ID追蹤功能一次關閉，以絕後患。
所以，到底該如何確定你的手機不「受駭」呢？
上面看了這麼多智慧型手機在資安上的「漏洞」，是不是讓大家心頭一驚？想要避免自己成為資安事件的受害者，當然要有一些積極作為。我們也整理了幾個手機資安防護的建議行動，趕快來注意一下如何改善自己的手機安全防護吧。
除了軟體，硬體防護也很重要
目前手機平台上已經有蠻多防毒防駭工具，甚至許多品牌的手機直接選擇與資安公司合作，將相關防護機制內建於手機之中，但除了這些「軟體」面的防護，我們更應該重視手機在「硬體」方面的保護措施。以三星Galaxy手機與平板為例，就內建有Samsung Knox防護技術，提供「硬體層級」的防護，像是內建專屬的安全處理器與記憶體，就可以針對手機上儲存的密碼額外加密，防止駭客入侵後直接取走所有的控制權。
Samsung Knox防護技術透過硬體的整合，透過安全晶片處理使用者重要的密碼、生物辨識與交易支付等資訊，並保存於手機內的安全記憶體之中。
重要資料務必要有額外加密手段
若是手機不幸遭受惡意程式或駭客攻擊，意味著手機內的最高權限被掠奪，檔案資料有可能完全曝光，也因此會建議大家著重於手機中重要資料的額外加密防護。三星Galaxy系列手機平板內建Knox Vault安星金庫加持的「安全資料夾」，可以在手機中直接開啟另一個獨立的系統區塊，讓重要資料可以保存其中，並受到多一層的加密防護。
定期重啟手機
根據許多資安報告指出，許多手機的漏洞會透過實體方式入侵，也因此若是手機系統重開機，駭客就需要重新走一遍原本的入侵流程，不過由於現在的手機多半是內建式電池，很多人手機都會保持開機狀態，而不會重開機，若是要避免可能受到駭客入侵的狀況，建議固定幾天就重開機一次，即可降低手機長間受駭客監控的問題。三星Galaxy系列手機平板內建Samsung Knox技術，提供「24小時即時保護」功能，無論設備開機與否，始終能夠保持防諏狀態，就沒有需要固定重啟手機的問題。