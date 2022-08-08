常見腰痛原因（二）：「肌筋膜緊繃」讓人養成長期按摩習慣，但過不久症狀又會再回來
我們想讓你知道的是
病患通常會在按摩後感覺到症狀有很大的舒緩，但過不久症狀就會再回來。於是很多病人都會因此有長期按摩的習慣。肌筋膜緊繃的症狀還有一個特點，就是會隨著身體狀況而改變。病患通常會感覺到，在比較累或是壓力比較大的時候，腰痠的情況會比較嚴重。
本系列第二篇，讓我們來講講慢性腰酸背痛最常見的原因：肌筋膜緊繃。
腰部肌筋膜緊繃的症狀是什麼？
腰部肌筋膜緊繃的病患最常見的症狀，就是覺得腰部無時無刻都很緊繃，好像不管什麼動作、姿勢它都在那邊不會離開。雖然躺下來會好一些，但是剛躺下的時候也會感覺到腰部是懸空的無法放鬆。通常症狀會在腰部的兩側，嚴重的時候甚至會蔓延到上背部。
病患通常會在按摩後感覺到症狀有很大的舒緩，有時遇到技術好的按摩師，甚至會感覺到有一兩天「身體完全沒症狀了！」但過不久症狀就會再回來。於是很多病人都會因此有長期按摩的習慣。
肌筋膜緊繃的症狀還有一個特點，就是會隨著身體狀況而改變。病患通常會感覺到，在比較累或是壓力比較大的時候，腰痠的情況會比較嚴重。那是因為筋膜跟神經系統的關係密切，所以疲倦、壓力等心理因素也會影響筋膜的鬆緊。
為什麼會發生？
肌筋膜緊繃最常見的原因就是肌肉使用的不平衡。當我們姿勢不良或有舊傷的時候，大腦會養成錯誤的使用肌肉習慣──過度的使用大肌肉，而讓小肌肉休息。結果久而久之，造成大肌肉的過勞，而過勞的肌肉就會越來越緊繃，而休息的小肌肉卻越來越不用做事（是否跟現今社會的職場環境很像呢）。
腰部來說，脊椎兩側的豎脊肌（Erector Spinae）就是最常被要求過度工作的肌肉。
上一篇有介紹腰部的椎間盤突出，臨床上，長期椎間盤突出的病人也常常會併發肌筋膜緊繃的情況。原因就是身體為了保護受傷的椎間盤，讓使用肌肉的習慣改變了。
該如何治療肌筋膜的緊繃？
除了按摩把過勞的肌肉放鬆之外，要根治肌筋膜的緊繃最重要的一件事，就是把偷懶的肌肉叫回來工作。所以針對肌肉張力不平衡的病患，復健運動是非常非常的重要的，有時候我甚至認為比徒手治療還重要。
針對肌筋膜緊繃的人，以下腰部肌筋膜緊繃自救運動可以自己嘗試看看。但是，如果感覺沒有效果，表示你需要找物理治療師做更完整的評估喔！
腰部控制運動，倒水桶運動
- 趴在床上做四足跪姿
- 將上背部緩緩的弓起，動作類似瑜珈的貓式
- 然後想像自己的骨盆是一個水桶，緩緩的往下倒水，讓腰部做出下沉的動作（注意！此時上背仍然要保持拱背的姿勢，而只有骨盆產生動作）
- 維持這個姿勢10秒鐘
- 一次做10下，一天至少做三次
倒水桶運動可以有效的叫出深層的小肌肉，讓豎脊肌的張力下降。
此運動搭配按摩，滾筒按壓，網球按壓等肌肉放鬆的手法，效果會更好喔。
本文經洞見物理治療所/ATX徒手治療研究室授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
我們想讓你知道的是
「電動車」毫無疑問的成為當前汽車市場最夯的話題與名詞，無論豪華抑或平價汽車品牌皆推出代表各自電動世代的最新電動車款。身為全球豪華汽車品牌領導者BMW，如何再次於此嶄新的電動世代再次領先？【BMW i 智慧電能生活圈】，是BMW端出的秘密武器。
接軌嶄新的電動世代，BMW直接為用車者描繪最便利的生活願景，名為「BMW i智慧電能生活圈」，從用車者的使用情境思考，無論是家中、工作場域、外出旅途與目的地等，都是「BMW i智慧電能生活圈」中相當重要的電量補充站點，規劃的多種電量補充方式包含【BMW家用充電】、【BMW目的地充電】、【BMW i高速充電站】等，讓車主可以輕鬆擁抱BMW電動車所帶來的嶄新電動生活。
【BMW家用充電】
就像許多人使用手機的習慣，回到家開始充電，每次出門前都是滿滿的電力。將BMW Wallbox壁掛式交流充電座安裝於家中車庫或車位註一，車輛停妥後插上充電槍，人回到家中休息充電時車輛同時也在充電，還可利用智慧型手機應用程式(My BMW App)進行充電相關設定。隔日出門前車輛已經備滿電力，以iX xDrive50為例，代表每天出門都有最高630km續航里程註二供使用，可滿足絕大多數的用車里程需求。
【BMW目的地充電】
若前一天晚上忘了充電，或是有著不同於平常通勤的路程安排，也無需擔心，此時可充分利用目的地充電裝置來補充續航里程。早從2014年開始，BMW總代理汎德便在台灣建置超過百座的公用交流充電座，像是公用停車場、飯店、經銷商展示中心都有；不僅如此，2022年開始總代理汎德更啟動經銷商與外部場域合作建置目的地交流充電站，再加上現有的公用交流充電座，迄今全台已有超過兩千座BMW電動車可使用的交流電充電座，只要透過「My BMW App」或「BMW充電App」就可以查詢充電站點資訊，大幅增加外出時的用車便利與行程規劃彈性。
【BMW i高速充電站】
若有著長里程的旅程規劃，或是行程間需要快速的補充電力，此時就可以充分利用BMW i高速充電站來進行電力補充。2022年底前BMW規劃將在全台經銷商建置14座BMW i高速充電站，最大充電功率高達350kW。以iX xDrive50為例，最快6分鐘就可以補充100公里的續航里程，一點也不用擔心旅程因此中斷、壞了出遊興致。
要如何知道BMW i高速充電站的位置？只要透過車主專屬的「BMW充電App」就可以查詢完整的充電站資訊、掃描QR Code便可以快速啟動充電，並綁定信用卡付款。便利的數位化充電服務，清楚展現BMW積極開拓BMW i智慧電能生活圈的企圖心。
超高速充電效能
除了三種不同的電能補充方式，車輛本身更需要擁有高速的充電能力。以當前BMW旗下最熱銷的iX豪華純電旗艦休旅車款而言，導入了第五代eDrive電能科技，以能量密度更高的新世代鋰電池模組，加上最高可達200kW的充電功率註三，最快10分鐘就可以補充150km續航里程註二，大幅縮減充電所需時間，便利性不言而喻。
BMW i智慧電能生活圈從實用性思考 有效破除里程焦慮
在電動車百家爭鳴之際，有別於其他品牌僅強調電動車本身技術，BMW不僅以先進科技作為基礎，更從用車者的角度與生活習慣思考，以三種電量補充方式再加上超高速的車輛充電效能，不論是在家中安裝交流充電座每天為車輛充電, 外出時的目的地充電, 以及長途旅行時藉由BMW i高速充電站在最短的時間內補充最多的電量，相信對於車主而言，大幅降低里程焦慮，取而代之的是更便利、更經濟的用車成本，當然，BMW招牌的駕馭樂趣，仍然在旗下電動車款上完美體現。
註一：需專人到府評估安裝可行性
註二：WLTP測試規範下所測得之數據
註三：BMW iX xDrive50車款。
註四: 詳細銷售辦法請洽BMW i指定授權經銷商