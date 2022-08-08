常見腰痛原因（二）：「肌筋膜緊繃」讓人養成長期按摩習慣，但過不久症狀又會再回來

本系列第二篇，讓我們來講講慢性腰酸背痛最常見的原因：肌筋膜緊繃。

腰部肌筋膜緊繃的症狀是什麼？

腰部肌筋膜緊繃的病患最常見的症狀，就是覺得腰部無時無刻都很緊繃，好像不管什麼動作、姿勢它都在那邊不會離開。雖然躺下來會好一些，但是剛躺下的時候也會感覺到腰部是懸空的無法放鬆。通常症狀會在腰部的兩側，嚴重的時候甚至會蔓延到上背部。

病患通常會在按摩後感覺到症狀有很大的舒緩，有時遇到技術好的按摩師，甚至會感覺到有一兩天「身體完全沒症狀了！」但過不久症狀就會再回來。於是很多病人都會因此有長期按摩的習慣。

肌筋膜緊繃的症狀還有一個特點，就是會隨著身體狀況而改變。病患通常會感覺到，在比較累或是壓力比較大的時候，腰痠的情況會比較嚴重。那是因為筋膜跟神經系統的關係密切，所以疲倦、壓力等心理因素也會影響筋膜的鬆緊。

為什麼會發生？

肌筋膜緊繃最常見的原因就是肌肉使用的不平衡。當我們姿勢不良或有舊傷的時候，大腦會養成錯誤的使用肌肉習慣──過度的使用大肌肉，而讓小肌肉休息。結果久而久之，造成大肌肉的過勞，而過勞的肌肉就會越來越緊繃，而休息的小肌肉卻越來越不用做事（是否跟現今社會的職場環境很像呢）。

腰部來說，脊椎兩側的豎脊肌（Erector Spinae）就是最常被要求過度工作的肌肉。

上一篇有介紹腰部的椎間盤突出，臨床上，長期椎間盤突出的病人也常常會併發肌筋膜緊繃的情況。原因就是身體為了保護受傷的椎間盤，讓使用肌肉的習慣改變了。

該如何治療肌筋膜的緊繃？

除了按摩把過勞的肌肉放鬆之外，要根治肌筋膜的緊繃最重要的一件事，就是把偷懶的肌肉叫回來工作。所以針對肌肉張力不平衡的病患，復健運動是非常非常的重要的，有時候我甚至認為比徒手治療還重要。

針對肌筋膜緊繃的人，以下腰部肌筋膜緊繃自救運動可以自己嘗試看看。但是，如果感覺沒有效果，表示你需要找物理治療師做更完整的評估喔！

腰部控制運動，倒水桶運動

趴在床上做四足跪姿 將上背部緩緩的弓起，動作類似瑜珈的貓式 然後想像自己的骨盆是一個水桶，緩緩的往下倒水，讓腰部做出下沉的動作（注意！此時上背仍然要保持拱背的姿勢，而只有骨盆產生動作） 維持這個姿勢10秒鐘 一次做10下，一天至少做三次

倒水桶運動可以有效的叫出深層的小肌肉，讓豎脊肌的張力下降。

此運動搭配按摩，滾筒按壓，網球按壓等肌肉放鬆的手法，效果會更好喔。

本文經洞見物理治療所/ATX徒手治療研究室授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航