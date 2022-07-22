孟加拉法院通過「火車車頂禁坐令」，防止墜落死傷意外，同時整肅國營鐵路貪汙
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孟加拉等伊斯蘭教地區每逢「宰牲節」將湧現大量返鄉人潮，儘管坐在、站在全速行駛的火車車頂上非常危險，也屢屢發生意外，民眾卻仍將它視作一種交通方式。孟加拉法官終於下令不容許民眾坐上車頂，也認為這樣的現象與鐵路員工貪汙、收賄有關。
《法新社》報導，孟加拉法院昨（21）日通過「火車車頂禁坐令」，防止再有「乘客」在長達3600公里的鐵路線上，因跌落地面或撞擊樹木、低間隙橋樑而喪命，告別火車車頂坐滿人的日常景象。
此次由孟加拉高等法院2名法官塔路克德（Nazrul Islam Talukder）和哈雅特（Khizir Hayat）通過的火車車頂禁坐令，主要目的是配合針對孟加拉鐵路公司（Bangladesh Railway）國家獨營企業的整肅貪汙行動。
據說鐵路員工會收受賄賂，容許民眾坐上車頂。對此，塔路克德法官表示，火車屬於公共財產，而非鐵路員工賺取外快的工具，因此下令孟加拉鐵路公司員工，必須全面禁止火車頂端坐人；副總檢察長馬尼克（Amin Uddin Manik）強調，若有違反禁令的情事發生，鐵路官員可能會遭受懲處。
孟加拉民眾乘坐火車車頂的原因並非不願意買票，而是每逢伊斯蘭教重大節日總有數千萬人返鄉，以致一票難求。
《華視》報導，「宰牲節（Eid al-Adha）」為伊斯蘭的重要節日，今年從7月9日開始、7月13日結束，這段期間如同華人新年回家團聚。宰牲節的返鄉潮在孟加拉場面如同大遷移，幾乎每年人山人海，民眾不顧危險爬上火車渡輪頂端。孟加拉民眾表示，「我們正努力趕在宰牲節之前回家，昨天晚上我們沒能上火車，因為太多人衝上了火車，今天我們又來嘗試了。」
《孟加拉新聞網》報導，孟加拉鐵路局於當地時間7月1日早上8點啟售宰牲節火車票，數百名未能在線預訂火車票的民眾湧入首都卡馬拉普爾火車站，將現場擠得水洩不通。一位名叫Faria的生病乘客告訴記者，「我早上8點排隊。現在我頭暈、感覺噁心，我們乘客為這張票吃了不少苦頭。」另一名乘客高塔姆・錢德拉疲憊地坐在地板上，「我從早上5點開始就一直在等票，網上買不到票，不能保證我什麼時候能拿到票。」
儘管乘坐於火車車頂的死傷意外事件頻傳，買不到車票的孟加拉民眾仍將其視為一種交通方式。據《每日郵報》2014年一則駭人的事故報導，一名男子不幸從「滿載的」火車車頂墜落，遺體再被一輛飛馳的火車碾過、切成兩半，分散在達卡機場火車站附近的鐵軌上。然而，這場悲劇卻沒有嚇阻民眾坐上危險列車，大多數乘客仍坐在超速的火車車頂上，將他們從城市的工作崗位帶到農村的家鄉。
新聞來源
- 防乘客意外孟加拉法官禁火車頂端坐人（法新社）
- 伊斯蘭"宰牲節"登場 孟加拉火車.渡輪爆滿（華視）
- Eid-Ul-Azha: Slow sale of train tickets, passengers falls sick（Banglanews）
- Horror as man is sliced in half after falling under a overcrowded train as millions of Bangladeshi Muslims cram on to carriages to make their way home in time for Eid（Daily Mail）
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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電子票券市場大調查：【Edenred宜睿智慧】直擊使用者痛點，整合服務與通路成最佳靠山
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電子票券時代來臨：一機在手，便利無窮
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