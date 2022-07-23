「執行維安勤務」必備的13條保命守則：從安倍事件診斷你的危安意識 / 活命指數
我們想讓你知道的是
發生任何危害／驚擾，原則上第一要務就是帶老闆脫離。這是任何受過專業隨扈訓練的人員的第一個反應，在事態明朗之前，最重要的就是確保老闆安全，至於反制，那是有團隊或是行有餘力，或不得不做的時候採取的手段。
「做最好的預備，做最壞的打算。」身為一位隨扈，每一場勤務，都必須戰戰兢兢、如履薄冰地執行每一個細節，因為魔鬼藏在細節裡，而任務的結果，不是100分就是0分。所以我們永遠不能自滿，一旦自滿，就絕對會有憾事發生。如果你的老闆是企業負責人、政治人物、民意代表，甚至是已有政府隨扈團隊的部會首長，那麼本篇文章就是要跟你分享，如何規劃並執行一場讓老闆平安回家的勤務。
如果你的職務，是秘書、幕僚、老闆身邊的隨行人員，並不具有安全維護的相關知識及專業，筆者建議你現在就開始，建立安全的觀念和思維模式，不只保護老闆，也保護你自己；如果你已經是維安相關領域的人員，相信已經有基本的專業知識，你可以選擇跳過，或歡迎在下方留言你的看法，互相交流。
本篇文章筆者就「執行維安勤務」的角度，提供確保老闆安全的13招，給大家診斷自己的危安意識及活命指數：
事前規劃：
一、事前溝通協調
二、落實風險管理
三、製作安全計畫
四、建立緊急通聯
現場執行：
五、現場再次確認
六、縮小守備範圍
七、安全區域劃分
八、先進未知空間
九、保持情境覺察
危害發生：
十、善用手邊道具
十一、脫離先於反制
平時準備：
十二、加強身心鍛鍊
十三、隨時意象訓練
以下做各點的詳細說明：
事前規劃
一、事前溝通協調
接獲行程後，展開與主辦單位及場地單位的聯繫，主辦單位是活動的主責，行程細節及時間流程會由他們負責，而場地單位最熟悉場地細節，有時會有安全部門，可以多加運用。事前的溝通協調，是勤務執行非常重要的一部分，在時間允許的狀況，能夠直接到活動場地，和主辦、場地單位場勘，是最理想的狀態。
若無法，可透過電話、通訊軟體，了解活動的詳細資訊，有助於安全計畫的製作，例如：流程表、與會人員名單、座位圖、場地樓層平面圖、相關人員聯絡資訊、場地同時段的使用狀況...等等，都屬於必要資訊。另外，如果對於活動流程或場地有疑慮的部分，最好提前提出，讓主辦方有時間可以調整。
二、落實風險管理
風險，在這裡指的是「老闆受到危害的可能性」，雖然很抽象，但根據美國國土安全部的聯邦緊急事務管理署，所提供的風險評估流程圖，讓風險管理有清楚的流程可以依據（見圖1），而評估風險的等級也是有其公式的（見圖2）。
然而，風險管理是一門非常專業的學問，筆者在此不做詳細說明，僅以簡單的方式，提供大家如何概略評估一場活動，意外／危害發生的可能性：
就環境及行程性質的風險來說（括號內為其風險分數，分數越高風險越高）：
- 開放空間 (3) > 半開放空間 (2) > 封閉空間 (1)
- 一般大眾 (3) > 人別辯證管制 (2) > 邀請制 (1)
- 公開行程 (3) > 不公開行程 (2) > 私密行程 (1)
而就保護對象本身來說，層級越高風險越大（以政府為例）。
- 正副元首 (5) > 卸任正副元首 (4) > 部會首長／直轄市市長 (3) > 縣市首長 (2) > 民意代表 (1)
加總的分數越高，風險等級也越高（小於5為低風險，6-10為中等，11以上為高風險）
在行程安排上，不同的風險等級，就必須有相對應的維安手段去因應，因此事前的風險評估是非常重要的。以近期發生刺殺的助選行程為例（可參考第六條的圖3），我們就簡單評估一下在大馬路上拉票的風險等級：大馬路，是「公眾」得出入的「開放空間」→風險分數 3 + 3 = 6；助選行程通常都是大張旗鼓，希望越多人知道越好，所以肯定為「公開行程」→風險分數 3；如果來站台的對象剛好是「前總統／首相」→風險分數 4，這個行程的 風險分數為 13 ，風險等級高（超高）。如果要降低其風險等級，可以在行程及場地上做調整（取消此行程，或場地改為室內），不然必須用規模更高的維安手段去因應，而不是放任可能的危害發生。
（此風險評估的方式，筆者僅以簡單幾個項目做舉例，實際執勤上有更多複雜的因素必須評估，例如：是否有預警情資、保護對象近期有爭議事件之類的。）
三、製作安全計畫
安全計畫，除了包括人事時地物一般的資訊之外，最重要的是遇到危急／醫療狀況時的應變計劃，例如：緊急脫離路線（建議兩條路線以上，人車都要有）、緊急避難處所（通常是活動場地的地下室，考量搭車脫離方便）、緊急醫療處所（以鄰近的教學醫院為原則，再來是地區醫院），這些規劃必須牢記，並且確認可行、有聯絡人，一但緊急事故發生，就按照計畫執行。
以老闆中彈（遇襲）為例，原則上第一要務就是依照規劃的緊急脫離路線，帶老闆離開現場，這有幾個用意，一、不知道還會不會有後續攻擊，所以必須馬上離開；二、避免讓媒體或民眾拍攝到老闆受傷畫面（名譽安全）；三、爭取治療時間。所以在規劃時，老闆座車待命的位置，以及前往醫療處所的路線非常重要，必須確保路線暢通，因為分秒必爭。
四、建立緊急通聯
在危急的時刻，慌張是人之常情的事，但因為慌張而耽擱的那幾秒鐘，往往成為了決定生死的時刻。建立緊急通聯，包括座車駕駛、緊急醫療處所聯絡人、主辦單位聯絡人、場地政風聯絡人、當地警察局、備用醫療處所、車站或機場聯絡人......等等的通訊方式。這些電話最好在行程進行之前，已在你的通訊紀錄中，甚至是設定快捷鍵，在需要的時候可以馬上找到。
現場執行
五、現場再次確認
抵達行程現場，必須和主辦方再次確認流程及路線是否有更動，因為這牽涉到安全計畫的執行，特別是關於老闆的部分，儀節或時間是否有調整，例如上台致詞的順序、或是是否有新增的貴賓。任何的變動都必須慎重的瞭解其原因，因為一個謹慎的活動，所有流程都是必須按表操課的，如果有更動也必須提前告知，這是對於與會賓客的尊重。但難免計劃趕不上變化，所以你的安全計畫也必須動態調整，並且確認調整的內容仍然可行。
六、縮小守備範圍
任何時候都要假設危險（攻擊）會從四面八方而來，所以不論是定點或是行進間，都要妥善運用當下環境，去縮小危害可能來的方向，並且站（走）在老闆的弱邊（無遮蔽、接觸人群），例如：定點時，老闆後面是牆、前面是群眾，你的位置就是老闆和群眾之間，而且面向群眾，因為群眾側發生危害的可能性較高；另外，行進間，一邊是牆，一邊是窗，自然是走靠窗側，但如果靠牆側有門呢？這留給大家思考。
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
也因為質譜快篩法的成本高昂，因此除了農產中心、學術單位或專業檢驗公司外，一般通路平台投資的意願不高。以無毒、友善、安心為核心理念經營的農產電商平台「無毒農」，是全台灣第一個獲得國家藥毒所技術技術轉移的質譜快篩法的農產平台，也是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
日常選購蔬果時，除了確認業者是否符合國家標準，更要選擇科學方式檢驗合格的產品，且在食用之前多加清洗、去皮，以減低農藥的殘留，確保食用安全。
無毒農六大安心保證，是消費者最安心的後盾
無毒農為平台上所有農產商品提供六大安心保證：第一保證全部商品經過質譜儀檢驗農藥殘留合格，365天每天都檢驗，時時刻刻為客戶嚴謹把關食品安全；第二保證檢驗標準堅持比政府雙倍嚴格。全商品保證無農藥或低於國家農藥殘餘安全值一半以下。而全國農藥減半也是2027年全國要達到的永續環境目標；第三保證產地直送最新鮮，這歸功於無毒農致力建立對農友、土地、消費者都友善的正向循環機制，與多位小農建立合作關係，以產地直送方式減少中間的層層剝削，同時讓消費者、農友都受益。
無毒農的第四保證，則是提供最完善放心的退換貨機制，消費者若對收到的商品有疑問，24小時內拍照、聯繫客服，就能無條件退換貨；第五保證是產品投保食品安全險，不只有質譜儀檢驗把關，更透過食品安全險提供消費者更完整的保障。第六保證則是推廣食農教育，與農友們合作一起推廣農業議題，讓更多人了解農產品的生產過程，珍惜農產資源的可貴。
蔬果全篩檢、健康零風險，無毒農給您最安心的食安保證
無毒農是全台唯一投資質譜儀快篩技術，真正可以做到利用最新農藥檢測進行全產品檢驗的農產電商平台，每天為消費者的食安把關。選擇無毒農，不必再擔心蔬果農藥過量殘留問題，讓飲食生活更健康也更心安。