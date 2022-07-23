「執行維安勤務」必備的13條保命守則：從安倍事件診斷你的危安意識 / 活命指數

文：Mr. LiVingRoom

「做最好的預備，做最壞的打算。」身為一位隨扈，每一場勤務，都必須戰戰兢兢、如履薄冰地執行每一個細節，因為魔鬼藏在細節裡，而任務的結果，不是100分就是0分。所以我們永遠不能自滿，一旦自滿，就絕對會有憾事發生。如果你的老闆是企業負責人、政治人物、民意代表，甚至是已有政府隨扈團隊的部會首長，那麼本篇文章就是要跟你分享，如何規劃並執行一場讓老闆平安回家的勤務。

如果你的職務，是秘書、幕僚、老闆身邊的隨行人員，並不具有安全維護的相關知識及專業，筆者建議你現在就開始，建立安全的觀念和思維模式，不只保護老闆，也保護你自己；如果你已經是維安相關領域的人員，相信已經有基本的專業知識，你可以選擇跳過，或歡迎在下方留言你的看法，互相交流。

本篇文章筆者就「執行維安勤務」的角度，提供確保老闆安全的13招，給大家診斷自己的危安意識及活命指數：

事前規劃：

一、事前溝通協調

二、落實風險管理

三、製作安全計畫

四、建立緊急通聯

現場執行：

五、現場再次確認

六、縮小守備範圍

七、安全區域劃分

八、先進未知空間

九、保持情境覺察

危害發生：

十、善用手邊道具

十一、脫離先於反制

平時準備：

十二、加強身心鍛鍊

十三、隨時意象訓練

以下做各點的詳細說明：

事前規劃

一、事前溝通協調

接獲行程後，展開與主辦單位及場地單位的聯繫，主辦單位是活動的主責，行程細節及時間流程會由他們負責，而場地單位最熟悉場地細節，有時會有安全部門，可以多加運用。事前的溝通協調，是勤務執行非常重要的一部分，在時間允許的狀況，能夠直接到活動場地，和主辦、場地單位場勘，是最理想的狀態。

若無法，可透過電話、通訊軟體，了解活動的詳細資訊，有助於安全計畫的製作，例如：流程表、與會人員名單、座位圖、場地樓層平面圖、相關人員聯絡資訊、場地同時段的使用狀況...等等，都屬於必要資訊。另外，如果對於活動流程或場地有疑慮的部分，最好提前提出，讓主辦方有時間可以調整。

二、落實風險管理

風險，在這裡指的是「老闆受到危害的可能性」，雖然很抽象，但根據美國國土安全部的聯邦緊急事務管理署，所提供的風險評估流程圖，讓風險管理有清楚的流程可以依據（見圖1），而評估風險的等級也是有其公式的（見圖2）。

圖1：風險評估流程圖｜Photo Credit: 本文作者提供

圖2：風險等級公式｜Photo Credit: 本文作者提供

然而，風險管理是一門非常專業的學問，筆者在此不做詳細說明，僅以簡單的方式，提供大家如何概略評估一場活動，意外／危害發生的可能性：

就環境及行程性質的風險來說（括號內為其風險分數，分數越高風險越高）：

開放空間 (3) > 半開放空間 (2) > 封閉空間 (1)

一般大眾 (3) > 人別辯證管制 (2) > 邀請制 (1)

公開行程 (3) > 不公開行程 (2) > 私密行程 (1)

而就保護對象本身來說，層級越高風險越大（以政府為例）。

正副元首 (5) > 卸任正副元首 (4) > 部會首長／直轄市市長 (3) > 縣市首長 (2) > 民意代表 (1)

加總的分數越高，風險等級也越高（小於5為低風險，6-10為中等，11以上為高風險）

在行程安排上，不同的風險等級，就必須有相對應的維安手段去因應，因此事前的風險評估是非常重要的。以近期發生刺殺的助選行程為例（可參考第六條的圖3），我們就簡單評估一下在大馬路上拉票的風險等級：大馬路，是「公眾」得出入的「開放空間」→風險分數 3 + 3 = 6；助選行程通常都是大張旗鼓，希望越多人知道越好，所以肯定為「公開行程」→風險分數 3；如果來站台的對象剛好是「前總統／首相」→風險分數 4，這個行程的 風險分數為 13 ，風險等級高（超高）。如果要降低其風險等級，可以在行程及場地上做調整（取消此行程，或場地改為室內），不然必須用規模更高的維安手段去因應，而不是放任可能的危害發生。

（此風險評估的方式，筆者僅以簡單幾個項目做舉例，實際執勤上有更多複雜的因素必須評估，例如：是否有預警情資、保護對象近期有爭議事件之類的。）

三、製作安全計畫

安全計畫，除了包括人事時地物一般的資訊之外，最重要的是遇到危急／醫療狀況時的應變計劃，例如：緊急脫離路線（建議兩條路線以上，人車都要有）、緊急避難處所（通常是活動場地的地下室，考量搭車脫離方便）、緊急醫療處所（以鄰近的教學醫院為原則，再來是地區醫院），這些規劃必須牢記，並且確認可行、有聯絡人，一但緊急事故發生，就按照計畫執行。

以老闆中彈（遇襲）為例，原則上第一要務就是依照規劃的緊急脫離路線，帶老闆離開現場，這有幾個用意，一、不知道還會不會有後續攻擊，所以必須馬上離開；二、避免讓媒體或民眾拍攝到老闆受傷畫面（名譽安全）；三、爭取治療時間。所以在規劃時，老闆座車待命的位置，以及前往醫療處所的路線非常重要，必須確保路線暢通，因為分秒必爭。

四、建立緊急通聯

在危急的時刻，慌張是人之常情的事，但因為慌張而耽擱的那幾秒鐘，往往成為了決定生死的時刻。建立緊急通聯，包括座車駕駛、緊急醫療處所聯絡人、主辦單位聯絡人、場地政風聯絡人、當地警察局、備用醫療處所、車站或機場聯絡人......等等的通訊方式。這些電話最好在行程進行之前，已在你的通訊紀錄中，甚至是設定快捷鍵，在需要的時候可以馬上找到。

現場執行

五、現場再次確認

抵達行程現場，必須和主辦方再次確認流程及路線是否有更動，因為這牽涉到安全計畫的執行，特別是關於老闆的部分，儀節或時間是否有調整，例如上台致詞的順序、或是是否有新增的貴賓。任何的變動都必須慎重的瞭解其原因，因為一個謹慎的活動，所有流程都是必須按表操課的，如果有更動也必須提前告知，這是對於與會賓客的尊重。但難免計劃趕不上變化，所以你的安全計畫也必須動態調整，並且確認調整的內容仍然可行。

六、縮小守備範圍

任何時候都要假設危險（攻擊）會從四面八方而來，所以不論是定點或是行進間，都要妥善運用當下環境，去縮小危害可能來的方向，並且站（走）在老闆的弱邊（無遮蔽、接觸人群），例如：定點時，老闆後面是牆、前面是群眾，你的位置就是老闆和群眾之間，而且面向群眾，因為群眾側發生危害的可能性較高；另外，行進間，一邊是牆，一邊是窗，自然是走靠窗側，但如果靠牆側有門呢？這留給大家思考。