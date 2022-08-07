無論處境「你都有可以選擇的權力」，心理諮商便是讓人理解這件事
我們想讓你知道的是
無論處境，每個人都擁有可以選擇的權力，那是上帝賜給人類最珍貴之物，擁有自由意志做任何選擇。快樂是一種選擇，愛是一種選擇，當有了選擇，就有主控的力量。心理諮商在做的也是如此：讓他知道他有權力可以選擇、讓他有能力可以選擇。
上帝與門徒的故事
我最喜歡的信仰故事如下（已改編）：
有位基督徒死後靈魂來到天堂之門，上帝在那等他。
他說：「親愛的上帝，您所吩咐的律法與誡命我一輩子都遵守，平常也扶弱濟貧、幫助他人，我主動做的比您規定的還多，將基督徒的角色發揚光大，希望有得到您的讚賞。」
上帝回說：「那真好，那麼我想問問你，你的人生快樂嗎？」
「什麼意思？上帝，您是指我做的不夠好嗎？」他很疑惑。
「不是，我是問你，在人生短短的時間裡，你有快樂、開心、享受嗎？」
「上帝，我都有按照您的方式來做啊，我不明白您的意思。」
上帝說：「如果你幫助他人會感到愉快那就去做，但不需要因為規定，如果你覺得還好那就去選別的事。」
「傻孩子，我創造你，是希望你在生命過程享受那個豐富、有趣，並因此快樂、開心、滿足，這才是我創造你最重要的事。人生遵守誡命卻沒有快樂，真的很可惜啊。」
無論處境，你都有可以選擇的權力
原故事裡的上帝可能沒這麼多話，是我把上帝創造人類的意涵白話一點，上帝希望祂創造的人們可以快樂。
那可能有人會說，「不，我的快樂就是要傷害他人啊……」
不，就人性來說並沒有這樣的事，會那樣說的人可能是故意唱反調博取關心、內心混亂被慫恿，和受到嚴重創傷的人。
人類被創造時內嵌良知，也需要情感交流，這兩項機制將阻止我們暴走，但環境壓力逼迫過大時，人的陰影面影響力大增，令視野偏頗，後續才產生自傷或傷人的替代性行為。
人生有苦有難，但也有甘有樂，生命是有豐富層次的。請先相信自己值得快樂，才會主動找樂子，才會突破限制（孩子不就是如此「自得其樂」），日後才懂學習經營關係，因為分享的快樂更加倍。
無論處境「你都有可以選擇的權力」，那是上帝賜給人類最珍貴之物，擁有自由意志做任何選擇。快樂是一種選擇，愛是一種選擇。
在此前提下，心理諮商在做的，是要怎麼樣移去那些屏蔽，讓個案的心接受此存在價值，也要教學習的方法，讓個案學到心理工具懂應用。簡單說是這樣，過程當然都不容易，有各種阻擾會出現，於是我們要不斷自問：「在人生短短的時間裡，我有快樂、開心、享受嗎？」，然後為自己選擇行動。
認為「自己沒有選擇」的狀況
或許有人會質疑「擁有自由意志做任何選擇」，但有些人根本沒選擇啊，那又要怎麼說？認為自己沒選擇，或許有以下兩種可能：
- 他認為自己有權力選擇，但是怕失敗、突破不了、困難太大，因此不認為自己有能力選擇。
- 他不知道自己有權力可以選擇，這可能是被錯誤教育的結果，甚至影響之後的能力發展。
李安導演的電影《雙子殺手》，劇情描述政府機構複製了男主角（頂尖殺手）的DNA基因，以假的家庭、背景、故事養出一個少年的他，並騙少年去剷除男主角。兩人對峙後男主角描述他的日常生活，包括深夜裡內心矛盾與惡夢都精確無比，少年覺得不安，求助養父卻得到「要挑戰恐懼」被要求再戰的答案。
主角兩人過去的共同點為被養成戰鬥機器，對一切無感；沒有上學，卻從書裡學到待人禮貌、不濫殺無辜，但殺壞人時不眨眼。他們隱隱想要與人親近（建立關係），但又怕人接近（被監視被背叛），於是只能將其他人視為目標、工具。
男主角說：「你知道嗎？我唯一感到快樂的，是殺人扣下扳機的時刻，只有那時間是我選擇的。」而代價是他幾乎每天惡夢與失眠，被鬼魂討債。
少年終於接受現實，與男主角一老一少開車對話，男主角（50歲）是少年（20歲）的未來，而少年則是男主角充滿遺憾的過去。少年問了賦予他們基因的原生父母是誰，男主角則想他還有機會重選生活，便要他脫離殺手孤獨一生的宿命，事後幫他準備好新的身份與背景。
少年懷疑，「可是我除了殺人，什麼都做不好。」
「不，你『只是被教了殺人而已』，你還沒學過其他能力。」
是的，你不會做是因為你還沒學過，不是不行。
少年猶豫，「可是我之後不知道要做什麼，我沒有喜歡的事。」
男主角回覆：「不，想想你的未來，你還能成為『先生』、『父親』，那些讓你沒有藉口不去學習。」
對「選擇」的學習
即使是複製人，即使是錯誤資訊下被養大的，少年還有良知，遇到一個真正瞭解他的導師，加上時間發酵與沉澱，少年始得認識他自己的人生困局（精神分析理論：過去經驗、原生家庭、自我探索、心理動力），對未來的身份有所想像（人本觀點理論：意義、完形、自我成長），並啟動學習技能，修正舊習慣而建立新的生活模式（認知分析理論：學習、行為、理情）。
無論處境，每個人都擁有可以選擇的權力，那是上帝賜給人類最珍貴之物，擁有自由意志做任何選擇。快樂是一種選擇，愛是一種選擇，當有了選擇，就有主控的力量。
心理諮商在做的也是如此：讓他知道他有權力可以選擇、讓他有能力可以選擇。其實生命裡每件事都在選擇，不如從日常覺察你的小選擇開始吧，使自己的人生快樂、有趣，不是空手而回。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。