無論處境「你都有可以選擇的權力」，心理諮商便是讓人理解這件事

上帝與門徒的故事

我最喜歡的信仰故事如下（已改編）：

有位基督徒死後靈魂來到天堂之門，上帝在那等他。

他說：「親愛的上帝，您所吩咐的律法與誡命我一輩子都遵守，平常也扶弱濟貧、幫助他人，我主動做的比您規定的還多，將基督徒的角色發揚光大，希望有得到您的讚賞。」

上帝回說：「那真好，那麼我想問問你，你的人生快樂嗎？」

「什麼意思？上帝，您是指我做的不夠好嗎？」他很疑惑。

「不是，我是問你，在人生短短的時間裡，你有快樂、開心、享受嗎？」

「上帝，我都有按照您的方式來做啊，我不明白您的意思。」

上帝說：「如果你幫助他人會感到愉快那就去做，但不需要因為規定，如果你覺得還好那就去選別的事。」

「傻孩子，我創造你，是希望你在生命過程享受那個豐富、有趣，並因此快樂、開心、滿足，這才是我創造你最重要的事。人生遵守誡命卻沒有快樂，真的很可惜啊。」

無論處境，你都有可以選擇的權力

原故事裡的上帝可能沒這麼多話，是我把上帝創造人類的意涵白話一點，上帝希望祂創造的人們可以快樂。

那可能有人會說，「不，我的快樂就是要傷害他人啊……」

不，就人性來說並沒有這樣的事，會那樣說的人可能是故意唱反調博取關心、內心混亂被慫恿，和受到嚴重創傷的人。

人類被創造時內嵌良知，也需要情感交流，這兩項機制將阻止我們暴走，但環境壓力逼迫過大時，人的陰影面影響力大增，令視野偏頗，後續才產生自傷或傷人的替代性行為。

人生有苦有難，但也有甘有樂，生命是有豐富層次的。請先相信自己值得快樂，才會主動找樂子，才會突破限制（孩子不就是如此「自得其樂」），日後才懂學習經營關係，因為分享的快樂更加倍。

無論處境「你都有可以選擇的權力」，那是上帝賜給人類最珍貴之物，擁有自由意志做任何選擇。快樂是一種選擇，愛是一種選擇。

在此前提下，心理諮商在做的，是要怎麼樣移去那些屏蔽，讓個案的心接受此存在價值，也要教學習的方法，讓個案學到心理工具懂應用。簡單說是這樣，過程當然都不容易，有各種阻擾會出現，於是我們要不斷自問：「在人生短短的時間裡，我有快樂、開心、享受嗎？」，然後為自己選擇行動。

認為「自己沒有選擇」的狀況

或許有人會質疑「擁有自由意志做任何選擇」，但有些人根本沒選擇啊，那又要怎麼說？認為自己沒選擇，或許有以下兩種可能：

他認為自己有權力選擇，但是怕失敗、突破不了、困難太大，因此不認為自己有能力選擇。 他不知道自己有權力可以選擇，這可能是被錯誤教育的結果，甚至影響之後的能力發展。

李安導演的電影《雙子殺手》，劇情描述政府機構複製了男主角（頂尖殺手）的DNA基因，以假的家庭、背景、故事養出一個少年的他，並騙少年去剷除男主角。兩人對峙後男主角描述他的日常生活，包括深夜裡內心矛盾與惡夢都精確無比，少年覺得不安，求助養父卻得到「要挑戰恐懼」被要求再戰的答案。

主角兩人過去的共同點為被養成戰鬥機器，對一切無感；沒有上學，卻從書裡學到待人禮貌、不濫殺無辜，但殺壞人時不眨眼。他們隱隱想要與人親近（建立關係），但又怕人接近（被監視被背叛），於是只能將其他人視為目標、工具。

男主角說：「你知道嗎？我唯一感到快樂的，是殺人扣下扳機的時刻，只有那時間是我選擇的。」而代價是他幾乎每天惡夢與失眠，被鬼魂討債。

圖片來源：《雙子殺手》

少年終於接受現實，與男主角一老一少開車對話，男主角（50歲）是少年（20歲）的未來，而少年則是男主角充滿遺憾的過去。少年問了賦予他們基因的原生父母是誰，男主角則想他還有機會重選生活，便要他脫離殺手孤獨一生的宿命，事後幫他準備好新的身份與背景。

少年懷疑，「可是我除了殺人，什麼都做不好。」 「不，你『只是被教了殺人而已』，你還沒學過其他能力。」

是的，你不會做是因為你還沒學過，不是不行。

少年猶豫，「可是我之後不知道要做什麼，我沒有喜歡的事。」

男主角回覆：「不，想想你的未來，你還能成為『先生』、『父親』，那些讓你沒有藉口不去學習。」

對「選擇」的學習

即使是複製人，即使是錯誤資訊下被養大的，少年還有良知，遇到一個真正瞭解他的導師，加上時間發酵與沉澱，少年始得認識他自己的人生困局（精神分析理論：過去經驗、原生家庭、自我探索、心理動力），對未來的身份有所想像（人本觀點理論：意義、完形、自我成長），並啟動學習技能，修正舊習慣而建立新的生活模式（認知分析理論：學習、行為、理情）。

無論處境，每個人都擁有可以選擇的權力，那是上帝賜給人類最珍貴之物，擁有自由意志做任何選擇。快樂是一種選擇，愛是一種選擇，當有了選擇，就有主控的力量。

心理諮商在做的也是如此：讓他知道他有權力可以選擇、讓他有能力可以選擇。其實生命裡每件事都在選擇，不如從日常覺察你的小選擇開始吧，使自己的人生快樂、有趣，不是空手而回。

本文經林仁廷諮商心理師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航