谷歌、臉書等科技巨頭向印尼政府低頭，同意網路平台新規定交出用戶數據

印尼政府週四（7月21日）表示，網路搜尋引擎巨頭谷歌（Google）的母公司Alphabet Inc 已簽署註冊網路技術平台的新許可規則，意味著谷歌必須應印尼政府要求提交用戶數據資料，此舉引發各界對言論自由的擔憂。

《路透社》報導，印尼通訊部副部長Semuel Abrijani Pangerapan 在新聞發布會上表示，亞馬遜（Amazon）和阿里巴巴（Alibaba）是尚未簽署遵守新許可規則的公司之一，他警告尚未註冊的公司將在五個工作日內被封鎖。

報導指出，根據印尼政府在2020年11月下旬發布的規則，在印尼境內提供服務的網路科技公司的註冊是必需的，這將賦予當局廣泛的權力，以強制網路平台披露某些用戶的數據，並在緊急情況下在4小時內刪除被視為非法或「擾亂公共秩序」的內容，最遲得在24小時內刪除。

綜合媒體報導，印尼政府規定7月20日為註冊的截止日期，許多公司已在本週稍早時註冊了，其中包括推特（Twitter）、Zoom、Meta（臉書、Instagram、WhatsApp），蘋果（Appe）、微軟（Microsoft）、Netflix和Spotify，而谷歌是最後同意這些規則的科技巨頭。

印尼政府表示，這項新規則旨在確保一個正向的網路環境，不過社運人士和活和社運團體擔憂，這政策是區域最具壓制性的規定之一，已對言論自由構成威脅，記者和社運人士可能會成為當局在新規定下懲罰的對象。印尼獨立記者聯盟在一份聲明中表示，印尼政府對於所謂「擾亂公共秩序」的標準是「靈活的」和「魯莽的」。

印尼約有2.7億人口，是東南亞人口最多的國家，印尼估計有1.91 億網路用戶和活躍於社交媒體的年輕人口，是眾多科技平台的重要市場，因此許多網路科技公司為避免失去印尼市場，而選擇向印尼政府的新許可規定妥協。

《鉅亨網》報導，其它錯過7月20日註冊截止日期的公司還包括：Roblox、LinkedIn、PayPal。通訊部副部長Pangerapan表示，迄今已有8276家網路服務公司註冊，其中包括207家外國公司，他提到錯過註冊日期而被封殺的公司，只要遵守規定便能恢復在印尼的服務。

《金融時報》報導，深受印尼年輕人歡迎的TikTok表示，該公司「將始終遵守我們經營所在的任何市場的現行法規」，並聲稱公司相信印尼將尊重言論自由。而推特則表示，該公司仍致力於印尼市場，並鼓勵「開放的網路」，將持續與印尼政府合作，確保網路的「安全」和「免費」。Meta、蘋果、微軟、谷歌和亞馬遜未回應《金融時報》的置評請求。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：翁世航