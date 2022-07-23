北溪一號管恢復供氣仍難以安心，歐盟「開源節流」計畫能度過能源寒冬嗎？
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俄烏戰爭一開打，歐盟就知道天然氣將成為俄國牽制歐洲的終極武器，因此積極想辦法減少對俄國天然氣的依賴，不過短時間內還是很難戒斷。若俄國突然停止供應歐洲天然氣，除了立即衝擊歐洲經濟外，高漲的能源價格也可能導致政治動盪。
俄國若切斷天然氣供應將使歐洲政治、經濟陷入寒冬
每年7月中，連結俄國維堡（Vyborg）和德國格來斯瓦德（Greifswald）的海底天然氣管線「北溪一號」（Nord Stream 1）都會進行約10天的歲修，這10天之間，從俄國進入德國的天然氣會完全停止。今（2022）年也不例外，歲修於7月11日開始、7月20日結束，並在7月21日重新啟用，但和過往不一樣的是，歐洲國家擔心這次歲修後，俄國會藉故不再提供天然氣或是減少供應量，嚴重影響歐洲的能源安全。
俄國對歐洲天然氣供應僅剩平時的三分之一
事實上俄烏戰爭開打後，俄國就透過各種方法減少歐洲天然氣供應。例如克林姆林宮要求部分歐盟國家使用俄國貨幣盧布付款，而非以往的歐元，如果拒絕就會切斷供應天然氣，波蘭、保加利亞、荷蘭、芬蘭等國為此拒絕購買俄國的天然氣。
6月時，北溪一號的天然氣供應量也突然減少到剩下平常約四成左右，這除了影響管線另一頭的德國，也影響下游接收使用俄國天然氣的法國、奧地利和義大利。
根據研究機構S&P Global，6月俄國提供歐洲的天然氣總量，已經降到剩下2021年初的三分之一左右，其中經過土耳其、烏克蘭和白羅斯的天然氣管線基本上已經暫停使用，僅剩下北溪一號仍維持營運；因此假如北溪一號也暫停供應，等於俄國就完全切斷對歐洲的天然氣供應了。
由於歐盟每年約有超過四成的天然氣進口來自俄國，少了俄國的天然氣供應，將對歐盟產生嚴重的影響。對一般民眾來說，天然氣供應減少代表電費將會提高，特別秋、冬兩季是暖氣的使用高峰期，歐盟公民可能需要做好收到高額電費帳單的心理準備；對企業而言，則影響以天然氣為原料的產業，例如化工、鋼鐵等，如果企業無法負擔高價的天然氣，可能被迫減產，進而影響整體經濟產出，歐洲經濟衰退的烏雲已經開始聚集。
歐盟開源的秘密武器：液態天然氣
為了避免上述情況發生，歐盟執委會早在今年3月8日就提出了名為REPowerEU的新能源計畫，目標是在2030年時完全終止對俄國天然氣的依賴。計畫包含了幾個面向，但總結來說還是不脫「開源節流」的原則。
開源方面，除了加大再生能源投資、提高綠能供電的比例，歐盟也積極向其他天然氣供應國洽談購買天然氣，以補足俄國留下來的缺口。其中，挪威、阿爾及利亞和美國是歐盟本來就有購買天然氣的合作國，因此談判方向是擴大進口。歐盟執委會主席近期則剛造訪完亞塞拜然，並成功簽下新的天然氣採購合約。
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
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面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。