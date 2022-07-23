北溪一號管恢復供氣仍難以安心，歐盟「開源節流」計畫能度過能源寒冬嗎？

俄國若切斷天然氣供應將使歐洲政治、經濟陷入寒冬

每年7月中，連結俄國維堡（Vyborg）和德國格來斯瓦德（Greifswald）的海底天然氣管線「北溪一號」（Nord Stream 1）都會進行約10天的歲修，這10天之間，從俄國進入德國的天然氣會完全停止。今（2022）年也不例外，歲修於7月11日開始、7月20日結束，並在7月21日重新啟用，但和過往不一樣的是，歐洲國家擔心這次歲修後，俄國會藉故不再提供天然氣或是減少供應量，嚴重影響歐洲的能源安全。

俄國對歐洲天然氣供應僅剩平時的三分之一

事實上俄烏戰爭開打後，俄國就透過各種方法減少歐洲天然氣供應。例如克林姆林宮要求部分歐盟國家使用俄國貨幣盧布付款，而非以往的歐元，如果拒絕就會切斷供應天然氣，波蘭、保加利亞、荷蘭、芬蘭等國為此拒絕購買俄國的天然氣。

6月時，北溪一號的天然氣供應量也突然減少到剩下平常約四成左右，這除了影響管線另一頭的德國，也影響下游接收使用俄國天然氣的法國、奧地利和義大利。

根據研究機構S&P Global，6月俄國提供歐洲的天然氣總量，已經降到剩下2021年初的三分之一左右，其中經過土耳其、烏克蘭和白羅斯的天然氣管線基本上已經暫停使用，僅剩下北溪一號仍維持營運；因此假如北溪一號也暫停供應，等於俄國就完全切斷對歐洲的天然氣供應了。

由於歐盟每年約有超過四成的天然氣進口來自俄國，少了俄國的天然氣供應，將對歐盟產生嚴重的影響。對一般民眾來說，天然氣供應減少代表電費將會提高，特別秋、冬兩季是暖氣的使用高峰期，歐盟公民可能需要做好收到高額電費帳單的心理準備；對企業而言，則影響以天然氣為原料的產業，例如化工、鋼鐵等，如果企業無法負擔高價的天然氣，可能被迫減產，進而影響整體經濟產出，歐洲經濟衰退的烏雲已經開始聚集。

歐盟開源的秘密武器：液態天然氣

為了避免上述情況發生，歐盟執委會早在今年3月8日就提出了名為REPowerEU的新能源計畫，目標是在2030年時完全終止對俄國天然氣的依賴。計畫包含了幾個面向，但總結來說還是不脫「開源節流」的原則。

開源方面，除了加大再生能源投資、提高綠能供電的比例，歐盟也積極向其他天然氣供應國洽談購買天然氣，以補足俄國留下來的缺口。其中，挪威、阿爾及利亞和美國是歐盟本來就有購買天然氣的合作國，因此談判方向是擴大進口。歐盟執委會主席近期則剛造訪完亞塞拜然，並成功簽下新的天然氣採購合約。