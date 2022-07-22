路口慢看停行人停看聽！交通部長王國材跨界代言，交通安全宣導

交通部為逆轉逐年攀升交通事故死亡人數趨勢，特別推動「路口安全專案」，主要包含宣導、執法及公布3個階段，藉由宣導及執法能夠導正國人違法及投機的心理，共同降低交通事故的發生。

路口是人車交會最頻繁的地方，也是事故最多的地方，常見行人在車道上停等、不走行人穿越道、過馬路滑手機等不專心行為；駕駛在路口不減速及不停讓行人，甚至超速、闖紅燈、不提前打方向燈，這些都是危險行為。

為了讓更多民眾瞭解「路口安全」的重要性，本次透過創意影片，特別邀請交通部長王國材跨界代言，部長親自演出，力挺路口停讓運動，透過「路口安全金句」創造記憶點，加深民眾印象，邀請全民一起守護路口安全，當個守規則的用路人，每天都能夠開心出門、平安回家。影片中包含不同年齡層的用路人，部長化身路口安全守護者，在行經路口的瞬間希望能達到提醒、陪伴行人與駕駛一同遵守各項交通規則。

交通部長王國材表示，道路交通事故近六成發生在路口，這次特別親自代言「路口停讓」的演出，希望大家都能從自我開始做起，樹立「路口停讓文化」，讓用路人更安全。王部長呼籲，所有用路人共同響應「只要到了路口，車輛都能慢看停、行人停看聽」，並且落實到生活中，盼藉此能讓路口「零事故、零意外」，朝向「零死亡、零重傷」願景邁進。

交通部【你也是路口安全英雄】宣導影片