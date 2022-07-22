李崗導演首次監製的舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》7/22起，北、中、南三地巡迴演出

由導演李崗首次監製的舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》，原訂前年北、中、南三地巡迴演出，一波三折，因疫情兩度停演，今年於七月二十二日～七月二十四日由台中大歌劇院起跑，七月二十九日～三十一日於台北國家戲劇院，八月五日～七日在台南文化中心演出。監製李崗指出，劇情有哭有笑，邀請民眾一起進劇院，共同打開塵封的手箱，尋找昭和時期被遺忘的愛與鄉愁。

Photo Credit：影想文化藝術基金會

《時光の手箱》改編作家一青妙原著《我的箱子》和《日本媽媽的台菜物語》，透過手提箱，拼湊出各種悲歡離合；今年巡演陣容堅強，包含原班陣容大久保麻梨子、楊烈、一青妙、王榆丹、米七偶等，另加入方文琳、蔭山征彥，增添日系氣息。在《茶金》劇中飾演茶農的陳家逵，也在劇中飾演紀錄片導演角色。

李崗表示，此次舞台劇講述基隆顏家故事，述說大時代下的愛情故事，他將電影概念導入戲中，並與金鐘獎最佳編劇詹傑、導演廖若涵、執行導演蘇洋徵及演員多次討論，跳脫劇情片與紀錄片框架，打造出劇情流暢、張力十足且雅俗共賞作品。

Photo Credit：影想文化藝術基金會

劇情內容透過一個塵封的手箱，將家族悲歡離合，細膩的撰寫與呈現，展現大時代下的小故事。相差十六歲的兩人，日本女性為愛跨海來台，成為名門望族的日本媳婦，以一道道料理，尋找最在地的台灣滋味，守護丈夫和家庭；四十年後，女兒發現手箱內文件資料，踏上尋找父母故事旅途，以女性和家族後代視角，講述家族發跡及映照大時代的變遷與動盪。

時光的手箱_透過拍攝劇照，復刻一場古典情調的愛情故事。大久保麻梨子(左)、蔭山征彥(右)。Photo Credit：影想文化藝術基金會

李崗指出，重演之路是艱辛的！劇組連續兩年啟售卻因為疫情無奈喊停，內心既煎熬又難受，儘管困難重重，製作團隊仍調整步伐重新出發，購票請上opentix系統《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。