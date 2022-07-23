進入夏季熱傷害高峰期：預防中暑只喝水還不夠？小便顏色有異恐出事

天氣熱又不喝水，熱潮恐引發大腦「崩潰」

正值夏日，無論是在戶外工作或是外出活動，都將面臨夏季高溫，加上口罩更容易造成熱傷害，甚至引發熱衰竭或中暑症狀。在氣溫節節高升的時節，該怎麼面對「熱潮」帶來的傷害呢？

台灣夏日高溫動輒34、35度以上，當活動後水分流失，又未適當補充水份，就可能造成各種「熱病」，尤其是在炎熱環境中持續活動，恐累積身體裡過多熱量，而且持續流汗會造成脫水、電解質缺乏，有可能導致身體的散熱機制崩潰。

一般來說，體溫些微增加時，如果神經系統還能正常運作，會出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、虛弱等症狀，稱之為熱衰竭（heat exhaustion），一旦體溫高到41度以上，就會造成大腦等各器官崩潰，死亡率恐高達50％，醫學上稱之為「heat stroke」。

戶外工作長時間日照曝曬，謹記四招避免中暑症狀

進入夏季熱傷害發生高峰，國健署提醒，民眾可以在「熱危害預警行動資訊網」，查詢目前位置的熱危害風險等級。如果需要在戶外工作或長時間活動，建議參考下列預防熱傷害的4個方法，並視天候狀況採取預防措施：

Photo Credit: 潮健康

1. 適時補充水分

在炎熱的環境中，不論活動程度為何，都應隨時喝水，不可等到口渴才補充。戶外工作者也需隨時注意尿量及顏色，若尿量減少、顏色變深，表示體內水分不足。

2. 注意作業環境的溫度、濕度與身邊夥伴狀況

隨時關注氣象及氣溫濕度的變化相當重要，在實施戶外作業期間，應避開中午太陽直曬的時段，且作業環境應提供遮陽、採用隔熱與通風設備，並營造涼爽的休息場所；此外，工作時應避免密閉環境，並保持空氣流通，隨時注意身邊夥伴狀況。

3. 做好個人防曬措施

進行戶外作業時，服裝儘量以穿著寬鬆、透氣而顏色較淡的衣服，隨時作好防曬措施，戴遮陽又能夠通風的帽子。

4. 注意個人健康狀態

注意使用可能會誘發中暑之藥物，包括增加產熱（如甲狀腺素）、或增加水分流失（如利尿劑）等之藥品，而從事高溫或高濕度環境之作業者，應進行職前與定期的身體健康檢查。

當熱傷害來襲造成不適，意識持續不清需立刻就醫

此外，國健署建議，如戶外工作者或有飲水需求的民眾，可以透過「奉茶行動」APP，快速且方便找到最近距離的奉茶站（目前全台已設置超過7000個站點），以減少塑膠瓶的使用，既能夠解渴又能做環保。

而身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，此時務必迅速離開高溫的環境、並設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、飲用添加少許鹽巴的冷開水或電解質飲料；若體溫持續上升、嘔吐、或意識持續不清，請以最快的速度就醫。

Photo Credit: 潮健康

除了戶外工作者需特別注意中暑的風險，一般民眾在騎機車、自行車或步行通勤，或是午休時須外出購買餐食時，也需特別注意防曬；且可別因為長時間待在冷氣房就疏忽補水的重要性，其實在室內工作同樣也會因為空氣乾燥，而讓身體水分迅速流失。

在近日太陽「火力全開」的情況下，民眾外出時除了得當心疫情，也得隨時注意炎熱天氣下所潛藏的熱衰竭危機。

參考資料

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航