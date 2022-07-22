今日本土新增2萬3813例、死亡86例：兒童重症病因前三名為MIS-C、腦炎、肺炎，邊境攔截首例BA.2.75

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增2萬4093例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬3813例本土個案及280例境外移入，中症人數109例、重症人數69例；另確診個案中新增86例死亡。

疾管署長周志浩表示，確診人數跟前幾天相比略微下降，延續緩慢下降的趨勢；而境外移入比前一天多了一些，與國際疫情上升的趨勢相符。

今日新增86例本土病例死亡個案，為45例男性、41例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、83例具慢性病史、62例未接種3劑 COVID-19疫苗。

兒童重症病因前三名：MIS-C、腦炎、肺炎或支氣管炎

醫療應變組副組長羅一鈞說明，國內兒童重症個案人數總計110位，其中排名前三的重症病因：MIS-C總計46位、腦炎24位、肺炎或支氣管炎19位。

今日死亡個案中包含一名4歲女童，死因為新冠肺炎感染併發急性腦炎，目前為第8例兒童染疫後併發腦炎死亡個案。其於7月15日發燒、喉嚨痛，到診所快篩為陽性，16日出現食慾不振、活力下降與嗜睡情況，17日送急診。該名女童於住院當日出現嘔吐、呼吸費力、胸凹等呼吸窘迫情況，有插管使用呼吸器，住院期間曾突發癲癇重症與神經休克，並檢查出患有代謝性疾病。19日病況惡化，救治無效，不幸過世。

在特殊重症部分有一位3歲MIS-C男童，本身沒有慢性疾病，5月14日曾確診過新冠肺炎，相隔隔兩個月後7月14日出現皮疹、發燒、咳嗽、喉嚨痛與眼紅症狀，16日送急診住院，中間曾住過加護病房，因病況已改善而轉至一般病房繼續觀察，目前病況穩定。

邊境攔截首例BA.2.75病例，尚無社區擴散風險

指揮中心公告，我國境外移入檢驗出1例Omicron亞型變異株BA.2.75境外移入確定病例，該病例為北部30多歲男性，已接種3劑疫苗，10日自印度與2名親友入境，持有搭機前2日內PCR陰性報告。3人於機場採檢結果均為陽性，昨日定序結果為Omicron BA.2.75，同行親友定序結果則為Omicron BA.4。

3人於10日曾出現發燒、頭暈及咳嗽等症狀，經視訊診療確診，都沒有演化成中重症情況，目前已無不適，3人均已解除隔離。因隔離期間無接觸他人，故無匡列接觸者。羅一鈞表示，雖然是偵測到國內首例，但目前評估沒有社區擴散風險。

羅一鈞說明，BA.2.75突變的位點與疫苗設計標的、染疫後產生的抗體作用的地方是相同的，擔心突變的位點將導致疫苗效力變差、傳播力上升。許多國際上的專家提出警訊須留意免疫逃脫現象與其傳播力。

國際上雖有15國出現BA.2.75相關病例，但目前只有印度有一波流行疫情，其餘國家皆以偵測到境外移入為主。因此，目前還是會以邊境管制措施來設法阻斷或降低新變異株太快進入社區，以免引發下一波疫情，衝擊醫療量能。

王必勝視察桃園機場 須兼顧必要的防疫措施和合理的等待時間

指揮官王必勝今早至桃園機場視察，了解桃機的量能，在兼顧必要的防疫措施和合理的等待時間取得平衡，作為未來政策規劃、邊境開放的參考。他表示，目前國際疫情仍在高峰且尚未到頂，對於邊境管理措施須持續觀察、預做準備。

他表示，除了尖峰時段等待時間較久，其餘都很順利。其中，行李清消流程有機會做調整，縮短行李送至行李轉盤的時間，不會再造成另一個壅塞地點，在討論過後將在公告新的辦法。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航