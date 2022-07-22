《小王子的領悟》番外篇：NFT與何謂「擁有」
我們想讓你知道的是
我先撇下NFT不管，透過小王子的經歷，討論「擁有」。
常被問及NFT到底是甚麼，卻一直苦於沒能好好解釋。
別人跟我的對答一般是這樣的：「有個紀錄就說是你擁有那張JPG，事實上每個人都能用，NFT真箇荒謬，你說對不對？」「不一定這樣理解，因為……（下刪一萬字）」一分鐘後，對方嫌我扯得太遠，轉換話題。
我既不是KOL，又不是YouTuber，言簡意賅不是我的專長，必須用三言兩語解釋的話，拜託不要問我。相反，我認為不先拆掉一些定見，沒法深刻理解區塊鏈相關的概念。
NFT的核心是擁有，對「擁有」缺乏共識，無從談起。因此，我先撇下NFT不管，透過小王子的經歷，討論「擁有」。
「擁有」是甚麼？
像研讀聖經似的，我們集中討論《小王子》的單一章節，第十七章[1]。
離開了 B612 的小王子，走訪第四個星球，遇上商人。商人很忙，忙著盤點自己擁有的星星，小王子來到時，他剛數到五億零一百六十二萬二千七百三十一顆。
小王子很好奇，問他如何能擁有星星，商人說：
假如你發現一顆不屬於任何人的鑽石，那麽它就歸你所有。假如你發現一座不屬於任何人的島嶼，那麽它就歸你所有。假如你最先想到一個創意，並且註冊了專利，那麽它就歸你所有。我擁有星星，是因為在我之前沒人想到要擁有它們。
短短百字，卻已涉及四種「擁有」的概念，涵蓋人類歷史的不同階段。《小王子》的厲害，可見一斑。
首先，關於鑽石，可以用一句粵語老話說明：「地上執到寶，問天問地攞唔到。」意思是，握在我手裡的東西你搶不到，代表那是我擁有的。
至於島嶼，在過往的大航海時代是航行能力的展現；到了現代，我們耳熟能詳，每天都聽到有人聲嘶力竭號稱某些島嶼屬於自己，那是國力與軍力的體現，意思是，你打不過我，所以島嶼是我擁有的。
而創意的擁有權，統稱為知識產權[2]，是近代才出現的概念，車輪的發明者，可沒有註冊過他的設計，也沒有從「reinventing the wheels」的人手上收過錢。知識產權可粗略分為三種，一是商標，如「打勾代表Nike」；二是專利，如亞馬遜的「1-click buying」，用一下點擊就能購物的方法；三是版權或稱著作權，英文「copyright」，適用於各種創作。
相對於商標和專利，著作權廣泛得多，當你寫下一段文字、拍下一張照片，是否想要「擁有」它都好，無需到任何地方註冊，法律上它的著作權預設就是你的，其他人使用前需要先問准你。反而若你不希望這樣，才需要特別標註，比如本文以及我部落格上另外近千篇文章，標註CC-BY授權，即只要標明原作者和出處就能使用，無需預先得到我的批准。
最後，星星的擁有權牽涉到更廣的層面，我們稍後再談。
「擁有」並非物理概念，而是社會規範
要進一步討論「擁有」，讓我們先釐清它的本質。
當某人自稱「手持一顆鑽石」、「發現了一個島嶼」、「撰寫了一篇文章」，都是客觀陳述，我們不一定知道以上是否屬實，但「手持」、「發現」、「撰寫」的物理意思是清晰的，沒甚麼爭議空間。
可是「擁有」不一樣，它是社會規範，是法律概念，某人是否擁有某物件，可能引起半天爭論；某國是否擁有某片土地，可能帶來戰火連天，生靈塗炭；至於人類應否保障某件事物的擁有權，如何實行，甚至更加基本，如何去理解對於某個概念而言「擁有」意味甚麼，則是隨時代一直演變的過程。
一萬年前，私有財產的概念還沒形成；一千年前，國界的概念依然莫衷一是。至於知識產權就更加近代，十七世紀前根本並不存在，現在的創作者經常自覺創意被偷，發明文字的倉頡卻連那樣想的福分都沒有；當文字創作者獲得版稅，恐怕沒想過要分一部分給倉頡。
知識產權的概念，一直到1967年《成立世界知識產權組織公約》簽訂後，才逐步受世界各國認可和落實。抽離一點看，你或許會感到意外，1967年，只不過55年前而已，相對於人類歷史，連一點都說不上；很多人把「這張照片是我拍的，所以我擁有它的版權」視作太陽從東方升起般理所當然，事實上，在人類歷史絕大部分時間，那都並非事實，而在往後的人類歷史，也極可能持續改變。
「擁有」和「使用」，漸漸分道揚鑣
「擁有」跟「使用」是兩個概念，但經常混為一談。後者英語是「access」，如「手持」、「發現」一樣，都是客觀的物理概念，前者英語是「own」，如前所述，是個法律概念，是否擁有，不是你說了算。
的確，在傳統語境，擁有的意義多數就在於可以使用，正如香港前財政司長梁錦松說過「賺的錢不是你的，花的錢才是你的」[3]。梁錦松說的道理，正好也體現在密碼貨幣；哪個錢包地址有多少幣是公開資料，但唯有持有該錢包地址私鑰的人，才有能力把幣轉帳到另一個地址，即「使用」這些貨幣。
但隨著科技的發展，「擁有」和「使用」之間的界線越來越含糊。讓我放棄一點隱私，分享一個小故事。家母小時家境富裕，被公公寵，中年被家父寵，到了現在輪到我，反正家母就是被人寵壞，偶爾口出狂言。不只一次，我邀她到稍遠的地方吃飯，她會說：「你有車咩？」即使年事已近九十，卻還港女味十足，一副「幾十歲人私家車都沒有就想約我吃飯？」的樣子。
幸好，家母的兒子還算吃得開，總能一笑置之，跟她說，「不單只有車，甚至有司機，難道還要像下等人般自己駕車？」可不是嗎，打開Uber，幾下點擊車就來了，不用自駕，更不用辛苦找泊車位。有趣的是，生活在香港，即使每天每次出入坐Uber ，都要比自己養車便宜。我倒不是說車主都是傻的，只是，在共享經濟的年代，擁有再不是使用的前提，當無需擁有就能使用，「擁有」必須要提供進一步的價值，才有意義。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3：全球難民總人數首破億，逃難現場距離正常生活還有多遠？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3藉由來賓廖芸婕往返40多國的經驗，細數物質、社會、法律，甚至心靈等難民實際可能遭遇的危機，並透過救援案例認識世界展望會周全而細膩的事工行動。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第3集已於6月30日播出。本集邀請跨國自由記者廖芸婕深入對談，藉由「難民生存」的核心命題帶領觀眾重新認識難民在身分、物質、心理、未來規劃等方方面面的艱難處境；過程中我們也會了解那些常伴難民左右的世界展望會事工，如何運用專業的事工模式，陪伴承擔苦難的人們步入重回正常的漫漫長路。
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凝視真實：全球難民現況與兒童困境
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其中，敘利亞內戰自2011年開始至今已經持續超過十年，因戰事不止而迫切需要幫忙的兒童數量不斷上升，但國際焦點與資源挹注卻漸漸淡出。根據聯合國兒童基金會於今年5月8日發布的聲明指出，光敘利亞境內的難民兒童就有650萬，若再包含逃亡到周邊地區的難民兒童總數，整體將近有1230萬名孩童需要幫助，甚至此數字已突破內戰危機爆發以來的最高記錄。
失落的一代：喪失表達與發聲權利的人們
當看到統計數字裡反覆出現「難民」一詞時，我們腦中直覺聯想的或許是人們逃離故土，翻山越嶺或遠渡重洋到全新的國度，四處尋找棲身之所的漂流故事。但事實上，難民不只因其情況不同而有明確的定義與區分，他們在法律認定上還受到眾多外在因素影響。根據聯合國難民署的定義，在不同情況下人們會被區分為以下三種身分：
1. 難民：因種族、宗教、國籍、政治觀點或特定族群身分等多種複雜的因素而受到戰爭、壓迫或暴力威脅，產生生命安危顧慮，不得不離開國界到其他國土，就屬於國際法所稱的難民。
2. 境內流離失所者：因自然災害、戰爭、壓迫或暴力威脅被迫離開自己的家園，但沒有越過國境，最終在國內顛沛流離的四處尋找安身之所的人們。
3. 尋求庇護者：抵達本國以外的國家後正在申請難民身份的人，而一名尋求庇護者必需證明他或她有正當理由畏懼在自己的國家受到迫害。
雖然有如此明確的定義，但來賓廖芸婕也補充，在聯合國難民署統計出的近9000萬難民中，真正具備難民身分者其實不到三分之一，因為要成為法律意義上的難民之前必須經過層層關卡的審核；另外超過一半，大約有5000多萬人都是境內流離失所者，但在極權統治、言論限縮的狀況下，我們其實難以聽見他們的聲音。
撫平集體的時代創傷：世界展望會如何協助每個極待救助的心靈
在不得不四處流浪的過程，人們除了面對物質溫飽的問題，社會、語言、文化的差異更增添許多困難。普遍而言，大家對「救援」的聯想大多是糧食發放、居所安置等物質面的想像，但來賓廖芸婕特別提到，心靈救助往往才是人們潛在的需求。不論是在外飄盪或已獲安置的難民，在面對面目全非的家園與茫然的未來時，總會產生巨大的心理負擔。她以約旦河西岸的南納卜勒斯計畫區的親身經歷分享道：
數十年來以巴衝突帶來的影響在此地根深柢固，處處充滿權力不對等與權勢壓迫。像是軍隊影響居民活動自由、侵占土地農田、排放廢水到當地河川等，都讓居民生活相當困難，更甚至，軍隊還會勒索居民，若不從就砍伐居民的橄欖樹。但是，橄欖樹對巴勒斯坦人不但是重要的經濟作物，更是家族代代流傳的精神象徵──我曾目睹當地人跪在樹根前痛哭、跪拜，那種壓力是連生活一輩子的家園都無法擁有生為人的尊嚴，更甚至，一位父親該如何與孩子講述如此悲劇？
無論是權力壓迫或徬徨無助，人們都不可避免的面臨龐大的精神壓力，進而衍生家庭衝突、兒童暴力等負面循環。但幸好，世界展望會從2008年就投入南納卜勒斯計畫區從事救援行動，藉由相關機構設置，透過藝術治療給予心靈支持，讓孩子在混亂的環境中找到一個心靈壓力出口，也協助解決當地包括教育及家庭、醫療硬體不足、以及脆弱環境導致當地居民（特別是兒童）的長期心理創傷等問題。
真人真事：世界展望會的暖心故事
有位名為「莫商博」的伊索比亞青年在九歲時受到世界展望會的幫助，隨著他漸漸長大，這份愛在心中茁壯，數年之後他也加入了世界展望會成為工作人員。看著曾經的受援助者轉變為援助者，持續傳遞愛與希望，並從中獲得自我價值與成就感，主持人蔡尚樺也不禁感嘆，「扶助難民一時生活的潦倒，卻在不遠的未來轉換為實質的力量，反過來幫助更多的人，這也是真正正向的善的循環」。
長夜漫漫，如何幫助人們重迎黎明曙光？
「我們還有哪些方法，能夠幫助徬徨無助的人們重回日常？」除了參與或資助相關活動，我們還可以善加利用現代便利的網路科技來「創造」行動。例如來賓廖芸婕舉辦台灣難民週的經驗，運用更多方的力量，實際看見、聽見難民的聲音，並透過藝術創作、跨海合作等富有創意的方式來傳遞關懷與幫助。最重要的是，請謹記心中願意相互理解、包容與伸出援手的心意，這正是難民求生法則中，乘載一切的根基。
立即伸出援手，一起幫助孩子達成盼望！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
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