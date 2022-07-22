《小王子的領悟》番外篇：NFT與何謂「擁有」

常被問及NFT到底是甚麼，卻一直苦於沒能好好解釋。

別人跟我的對答一般是這樣的：「有個紀錄就說是你擁有那張JPG，事實上每個人都能用，NFT真箇荒謬，你說對不對？」「不一定這樣理解，因為……（下刪一萬字）」一分鐘後，對方嫌我扯得太遠，轉換話題。

我既不是KOL，又不是YouTuber，言簡意賅不是我的專長，必須用三言兩語解釋的話，拜託不要問我。相反，我認為不先拆掉一些定見，沒法深刻理解區塊鏈相關的概念。

NFT的核心是擁有，對「擁有」缺乏共識，無從談起。因此，我先撇下NFT不管，透過小王子的經歷，討論「擁有」。

「擁有」是甚麼？

像研讀聖經似的，我們集中討論《小王子》的單一章節，第十七章[1]。

離開了 B612 的小王子，走訪第四個星球，遇上商人。商人很忙，忙著盤點自己擁有的星星，小王子來到時，他剛數到五億零一百六十二萬二千七百三十一顆。

小王子很好奇，問他如何能擁有星星，商人說：

假如你發現一顆不屬於任何人的鑽石，那麽它就歸你所有。假如你發現一座不屬於任何人的島嶼，那麽它就歸你所有。假如你最先想到一個創意，並且註冊了專利，那麽它就歸你所有。我擁有星星，是因為在我之前沒人想到要擁有它們。

短短百字，卻已涉及四種「擁有」的概念，涵蓋人類歷史的不同階段。《小王子》的厲害，可見一斑。

首先，關於鑽石，可以用一句粵語老話說明：「地上執到寶，問天問地攞唔到。」意思是，握在我手裡的東西你搶不到，代表那是我擁有的。

至於島嶼，在過往的大航海時代是航行能力的展現；到了現代，我們耳熟能詳，每天都聽到有人聲嘶力竭號稱某些島嶼屬於自己，那是國力與軍力的體現，意思是，你打不過我，所以島嶼是我擁有的。

而創意的擁有權，統稱為知識產權[2]，是近代才出現的概念，車輪的發明者，可沒有註冊過他的設計，也沒有從「reinventing the wheels」的人手上收過錢。知識產權可粗略分為三種，一是商標，如「打勾代表Nike」；二是專利，如亞馬遜的「1-click buying」，用一下點擊就能購物的方法；三是版權或稱著作權，英文「copyright」，適用於各種創作。

相對於商標和專利，著作權廣泛得多，當你寫下一段文字、拍下一張照片，是否想要「擁有」它都好，無需到任何地方註冊，法律上它的著作權預設就是你的，其他人使用前需要先問准你。反而若你不希望這樣，才需要特別標註，比如本文以及我部落格上另外近千篇文章，標註CC-BY授權，即只要標明原作者和出處就能使用，無需預先得到我的批准。

最後，星星的擁有權牽涉到更廣的層面，我們稍後再談。

「擁有」並非物理概念，而是社會規範

要進一步討論「擁有」，讓我們先釐清它的本質。

當某人自稱「手持一顆鑽石」、「發現了一個島嶼」、「撰寫了一篇文章」，都是客觀陳述，我們不一定知道以上是否屬實，但「手持」、「發現」、「撰寫」的物理意思是清晰的，沒甚麼爭議空間。

可是「擁有」不一樣，它是社會規範，是法律概念，某人是否擁有某物件，可能引起半天爭論；某國是否擁有某片土地，可能帶來戰火連天，生靈塗炭；至於人類應否保障某件事物的擁有權，如何實行，甚至更加基本，如何去理解對於某個概念而言「擁有」意味甚麼，則是隨時代一直演變的過程。

一萬年前，私有財產的概念還沒形成；一千年前，國界的概念依然莫衷一是。至於知識產權就更加近代，十七世紀前根本並不存在，現在的創作者經常自覺創意被偷，發明文字的倉頡卻連那樣想的福分都沒有；當文字創作者獲得版稅，恐怕沒想過要分一部分給倉頡。

知識產權的概念，一直到1967年《成立世界知識產權組織公約》簽訂後，才逐步受世界各國認可和落實。抽離一點看，你或許會感到意外，1967年，只不過55年前而已，相對於人類歷史，連一點都說不上；很多人把「這張照片是我拍的，所以我擁有它的版權」視作太陽從東方升起般理所當然，事實上，在人類歷史絕大部分時間，那都並非事實，而在往後的人類歷史，也極可能持續改變。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「擁有」和「使用」，漸漸分道揚鑣

「擁有」跟「使用」是兩個概念，但經常混為一談。後者英語是「access」，如「手持」、「發現」一樣，都是客觀的物理概念，前者英語是「own」，如前所述，是個法律概念，是否擁有，不是你說了算。

的確，在傳統語境，擁有的意義多數就在於可以使用，正如香港前財政司長梁錦松說過「賺的錢不是你的，花的錢才是你的」[3]。梁錦松說的道理，正好也體現在密碼貨幣；哪個錢包地址有多少幣是公開資料，但唯有持有該錢包地址私鑰的人，才有能力把幣轉帳到另一個地址，即「使用」這些貨幣。

但隨著科技的發展，「擁有」和「使用」之間的界線越來越含糊。讓我放棄一點隱私，分享一個小故事。家母小時家境富裕，被公公寵，中年被家父寵，到了現在輪到我，反正家母就是被人寵壞，偶爾口出狂言。不只一次，我邀她到稍遠的地方吃飯，她會說：「你有車咩？」即使年事已近九十，卻還港女味十足，一副「幾十歲人私家車都沒有就想約我吃飯？」的樣子。

幸好，家母的兒子還算吃得開，總能一笑置之，跟她說，「不單只有車，甚至有司機，難道還要像下等人般自己駕車？」可不是嗎，打開Uber，幾下點擊車就來了，不用自駕，更不用辛苦找泊車位。有趣的是，生活在香港，即使每天每次出入坐Uber ，都要比自己養車便宜。我倒不是說車主都是傻的，只是，在共享經濟的年代，擁有再不是使用的前提，當無需擁有就能使用，「擁有」必須要提供進一步的價值，才有意義。